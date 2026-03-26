Vorbörse 26.03.2026

Dax startet mit Abschlägen in den Handel

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Quelle: viewimage/Shutterstock.com

Das Auf und Ab an den Börsen dürfte am Donnerstag weitergehen. Nach den Kursgewinnen vom Vortag werden nun wieder fallende Notierungen erwartet. Die vage Hoffnung auf eine Deeskalation im Nahen Osten hat bislang keine Bestätigung erfahren. Der Brent-Ölpreis verharrt hartnäckig an der Marke von 100 US-Dollar und liegt damit weiterhin um fast 40 Prozent über dem Niveau von vor dem Kriegsausbruch im Nahen Osten. Der Broker IG taxierte den Dax rund eine Stunde vor dem Xetra-Haupthandel ein Prozent niedriger bei 22.720 Punkten - mit Tendenz nach unten.

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USA: Hoffnung sorgt für Erholung

Neue Hoffnungen auf ein Ende des Iran-Kriegs haben den US-Börsen am Mittwoch einen weiteren Erholungsversuch beschert. Allerdings retteten die wichtigsten Indizes angesichts widersprüchlicher Aussagen der Konfliktparteien nur einen Teil ihrer Gewinne ins Ziel.

Der Leitindex Dow Jones Industrial schloss mit einem Plus von 0,66 Prozent auf 46.429,49 Punkte. Für den marktbreiten S&P 500 ging es letztlich noch um 0,54 Prozent auf 6.591,90 Punkte hoch. Der technologielastige Nasdaq 100, der am Vortag deutlicher als die beiden anderen Indizes nachgegeben hatte, behauptete einen Kursanstieg von 0,67 Prozent auf 24.162,98 Punkte.

IndexPunkteVeränderung
Dow Jones46.429+ 0,66 Prozent
S&P 5006.591+ 0,54 Prozent
Nasdaq 21.929+ 0,67 Prozent

Asien: Verluste

An den asiatischen Börsen ist es am Donnerstag wegen der weiter ausbleibenden Deeskalation im Iran-Krieg nach einer leichten Erholung am Mittwoch wieder nach unten gegangen. Grund dafür war unter anderem der wieder höhere Ölpreis. In Tokio gab der japanische Leitindex Nikkei 225 kurz vor Handelsende 0,7 Prozent nach. In China und Hongkong gaben die Indizes im späten Handel noch etwas stärker nach.

IndexPunkteVeränderung
Nikkei 22553.603- 0,70 Prozent
Hang Seng25.335- 1,18 Prozent
CSI 3004.537- 1,40 Prozent

Anleihen:

Terminkontrakt/AnleiheKurs/RenditeVeränderung in Prozent/in Prozentpunkten
Bund Future125,57- 0,02 Prozent
10-jährige Bundesanleihen2,99+ 0,01 Prozentpunkte
10-jährige US-Anleihen4,37+ 0,04 Prozentpunkte

Devisen: 

WährungspaarKursVeränderung
Euro in Dollar1,1570- 0,31  Prozent
Dollar in Yen159,40+ 0,45 Prozent
Euro in Yen184,22- 0,19 Prozent

Rohöl:

SortePreisVeränderung
Brent104,10 USD+ 2,30 Dollar
WTI92,19 USD+ 2,10 Dollar

Umstufungen von Aktien:

BERENBERG SENKT ZIEL FÜR EVOTEC AUF 9,70 (10) EUR - 'BUY'-

BERNSTEIN HEBT ZIEL FÜR EON AUF 18 (17) EUR - 'MARKET-PERFORM'

BERNSTEIN HEBT ZIEL FÜR RWE AUF 57 (55) EUR - 'MARKET-PERFORM'

GOLDMAN HEBT ZIEL FÜR DAIMLER TRUCK AUF 45 (40) EUR - 'NEUTRAL'

GOLDMAN SENKT ZIEL FÜR TRATON AUF 33,60 (35,50) EUR - 'NEUTRAL'

JPMORGAN HEBT ZIEL FÜR KNORR-BREMSE AUF 100 (94,70) EUR - 'NEUTRAL'

KEEFE, BRUYETTE & WOODS HEBT COMMERZBANK AUF 'OUTPERFORM' - ZIEL 39 EUR  

(mit Material von dpa-AFX)

EinstellungenAktueller KursPerf. akt.
Perf. 1 Jahr
Chart
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Einstellungen
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DAX
Ö
Ölpreis Brent
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Dow Jones
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S&P 500
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US Tech 100
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Nikkei
Eurokurs (Euro / Dollar)
Siemens
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NASDAQ 100
Amazon
Alphabet A
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Euro-Bund-Future (FGBL) - EUX/C1
Ö
Ölpreis WTI
Siemens Healthineers
Alphabet C
Rational
Dow
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Hang Seng
Euro / Yen (Yenkurs)
D
DAX (Kursindex)
Barclays
$
US Dollar/Japanischer Yen

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