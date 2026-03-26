Dax startet mit Abschlägen in den Handel
Das Auf und Ab an den Börsen dürfte am Donnerstag weitergehen. Nach den Kursgewinnen vom Vortag werden nun wieder fallende Notierungen erwartet. Die vage Hoffnung auf eine Deeskalation im Nahen Osten hat bislang keine Bestätigung erfahren. Der Brent-Ölpreis verharrt hartnäckig an der Marke von 100 US-Dollar und liegt damit weiterhin um fast 40 Prozent über dem Niveau von vor dem Kriegsausbruch im Nahen Osten. Der Broker IG taxierte den Dax rund eine Stunde vor dem Xetra-Haupthandel ein Prozent niedriger bei 22.720 Punkten - mit Tendenz nach unten.
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USA: Hoffnung sorgt für Erholung
Neue Hoffnungen auf ein Ende des Iran-Kriegs haben den US-Börsen am Mittwoch einen weiteren Erholungsversuch beschert. Allerdings retteten die wichtigsten Indizes angesichts widersprüchlicher Aussagen der Konfliktparteien nur einen Teil ihrer Gewinne ins Ziel.
Der Leitindex Dow Jones Industrial schloss mit einem Plus von 0,66 Prozent auf 46.429,49 Punkte. Für den marktbreiten S&P 500 ging es letztlich noch um 0,54 Prozent auf 6.591,90 Punkte hoch. Der technologielastige Nasdaq 100, der am Vortag deutlicher als die beiden anderen Indizes nachgegeben hatte, behauptete einen Kursanstieg von 0,67 Prozent auf 24.162,98 Punkte.
Asien: Verluste
An den asiatischen Börsen ist es am Donnerstag wegen der weiter ausbleibenden Deeskalation im Iran-Krieg nach einer leichten Erholung am Mittwoch wieder nach unten gegangen. Grund dafür war unter anderem der wieder höhere Ölpreis. In Tokio gab der japanische Leitindex Nikkei 225 kurz vor Handelsende 0,7 Prozent nach. In China und Hongkong gaben die Indizes im späten Handel noch etwas stärker nach.
|Index
|Punkte
|Veränderung
|Nikkei 225
|53.603
|- 0,70 Prozent
|Hang Seng
|25.335
|- 1,18 Prozent
|CSI 300
|4.537
|- 1,40 Prozent
Anleihen:
|Terminkontrakt/Anleihe
|Kurs/Rendite
|Veränderung in Prozent/in Prozentpunkten
|Bund Future
|125,57
|- 0,02 Prozent
|10-jährige Bundesanleihen
|2,99
|+ 0,01 Prozentpunkte
|10-jährige US-Anleihen
|4,37
|+ 0,04 Prozentpunkte
Devisen:
|Währungspaar
|Kurs
|Veränderung
|Euro in Dollar
|1,1570
|- 0,31 Prozent
|Dollar in Yen
|159,40
|+ 0,45 Prozent
|Euro in Yen
|184,22
|- 0,19 Prozent
Rohöl:
Umstufungen von Aktien:
BERENBERG SENKT ZIEL FÜR EVOTEC AUF 9,70 (10) EUR - 'BUY'-
BERNSTEIN HEBT ZIEL FÜR EON AUF 18 (17) EUR - 'MARKET-PERFORM'
BERNSTEIN HEBT ZIEL FÜR RWE AUF 57 (55) EUR - 'MARKET-PERFORM'
GOLDMAN HEBT ZIEL FÜR DAIMLER TRUCK AUF 45 (40) EUR - 'NEUTRAL'
GOLDMAN SENKT ZIEL FÜR TRATON AUF 33,60 (35,50) EUR - 'NEUTRAL'
JPMORGAN HEBT ZIEL FÜR KNORR-BREMSE AUF 100 (94,70) EUR - 'NEUTRAL'
KEEFE, BRUYETTE & WOODS HEBT COMMERZBANK AUF 'OUTPERFORM' - ZIEL 39 EUR
(mit Material von dpa-AFX)
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