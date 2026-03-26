Delivery Hero mit verhaltenem Ausblick

Delivery Hero rechnet nach dem Umsatz- und Gewinnsprung des vergangenen Jahres mit einer nachlassenden Wachstumsdynamik. Darüber hinaus bekräftigte der Essenslieferant am Donnerstag, er treibe die Prüfung seiner strategischen Ausrichtung voran. Details nannte er jedoch nicht. ‌Das Unternehmen steht unter wachsendem Druck des Großaktionärs Aspex, der unter anderem die Absetzung des Delivery-Hero-Chefs Niklas Östberg fordert. Dessen Vertrag läuft ⁠bis 2029.

Für ⁠2026 peilt Delivery Hero einen Anstieg der Konzernerlöse um 14 bis 16 Prozent an. Das über die Plattform gehandelte Brutto-Warenvolumen (GMV) werde ähnlich wie 2025 um acht bis zehn Prozent wachsen. Für den bereinigten operativen Gewinn prognostizierte das Unternehmen einen Wert zwischen 910 und 960 Millionen ‌Euro. Die Prognosen böten keine Überraschungen, kommentierte Analyst ‌Giles Thorne von der Investmentbank Jefferies. Die Aktien von Delivery Hero stiegen dennoch im Frankfurter Frühhandel gegen den Trend um etwa ein Prozent.

Im vergangenen ⁠Jahr wuchs der bereinigte Konzernumsatz endgültigen Berechnungen zufolge um rund 23 Prozent ‌auf 14,8 Milliarden Euro und das ⁠bereinigte Betriebsergebnis um 30 Prozent auf 903 Millionen Euro. Das GMV legte um neun Prozent zu. Diese Zahlen deckten sich mit den vor rund einem Monat vorgelegten vorläufigen Ergebnissen, die hinter ‌den Erwartungen zurückgeblieben waren.

Der Vermögensverwalter Aspex ⁠ist mit der im Branchenvergleich ⁠unterdurchschnittlichen Ertragskraft von Delivery Hero unzufrieden. Er fordert daher den Rückzug aus ganzen Regionen. Den vor einigen Tagen angekündigten Verkauf des Taiwan-Geschäfts durch Delivery Hero hält Aspex für unzureichend. Östberg zufolge ist diese Transaktion das erste Ergebnis der strategischen Überprüfung. Aspex kritisiert zudem die verhängten Strafen und Prozesskosten im Zusammenhang mit der Tochter Glovo. Sie steht wegen Verstößen gegen Arbeitsschutzgesetze in Spanien und Italien unter Druck.