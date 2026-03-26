Deutsche Anleihen: Zur Kasse gefallen - Umlaufrendite bei 2,99 Prozent

dpa-AFX · Uhr
Artikel teilen:

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Kurse deutscher Bundesanleihen sind am Donnerstag gefallen. Die Umlaufrendite stieg im Gegenzug von 2,94 Prozent am Vortag auf 2,99 Prozent, wie die Deutsche Bundesbank in Frankfurt mitteilte.

Unter den Bundeswertpapieren gab es 75 Verlierer mit Abschlägen von bis zu 0,52 Prozentpunkten. Dem standen vier Gewinner mit Aufschlägen von bis zu 0,09 Punkten gegenüber. Die Bundesbank kaufte per Saldo Anleihen im Wert von 18,6 Millionen Euro.

Der Rentenindex Rex fiel um 0,30 Prozent auf 123,04 Punkte. Diesen Index berechnet die Deutsche Börse auf Basis der Kassakurse ausgesuchter Anleihen./jsl/jkrstk

Das könnte dich auch interessieren

Märkte in Turbulenzen
Fürs Absichern ist es längst zu spät23. März · onvista
Fürs Absichern ist es längst zu spät
Märkte drehen ins Plus
Trumps Rückzieher befeuert Börsen und lässt Ölpreis sinken23. März · Reuters
Trumps Rückzieher befeuert Börsen und lässt Ölpreis sinken
Kolumne von Stefan Riße
Die Märkte fürchten Zinserhöhungen – zu Unrecht21. März · Acatis
Die Märkte fürchten Zinserhöhungen – zu Unrecht
Weitere Artikel
Premium-Beiträge
Edelmetall im Fokus
Wie geht's nun weiter bei Gold?24. März · onvista
Märkte in Turbulenzen
Fürs Absichern ist es längst zu spät23. März · onvista
Alle Premium-News