Deutscher Aktienmarkt gibt nach – Ölpreis steigt

Nach der jüngsten Stabilisierung hat der deutsche Aktienmarkt am Donnerstag wegen der ungewissen Lage im Iran-Krieg wieder den Rückwärtsgang eingelegt. Der Ölpreis der Nordseesorte Brent, der am Mittwochmorgen noch unter 100 Dollar gerutscht war, lag zuletzt mit 109 Dollar wieder deutlich über dieser Marke. Während des Irankriegs ist er der wichtigste Gradmesser für die Inflations- und Konjunktursorgen am Markt.

Entsprechend schloss der Dax 1,5 Prozent im Minus bei 22.612 Punkten. Er blieb damit aber in der Spanne vom Montag, als er im Tagesverlauf bei widersprüchlicher Nachrichtenlage um spektakuläre 1.300 Punkte geschwankt hatte. Der MDax mit den mittelgroßen deutschen Werten verlor am Donnerstag letztlich 1,93 Prozent auf 28.264 Zähler.

„Fleht um Deal“: Trump widerspricht Irans Darstellung im Konflikt

Aktuell pendelt der Nahost-Krieg weiter zwischen Drohkulisse und Diplomatie - bei widersprüchlichen Aussagen. Glaubt man dem US-Präsidenten Trump, dann 'fleht' der Iran um einen Deal. So schrieb er es am Donnerstag auf seiner Platform Truth Social, und widersprach damit Aussagen aus dem Iran, wonach es keine laufenden Verhandlungen mit Washington über ein Kriegsende gebe. Pakistans Außenminister Ishaq Dar bestätigte jedoch, dass sein Land zwischen den USA und dem Iran zu vermitteln versuche.

Börsianer glaubt nicht an Diplomatie – Energiepreise belasten zunehmend

"Ohne greifbare Ergebnisse schenken die Börsianer der Diplomatie keinen Glauben", kommentierte Stephan Innes von SPI Asset Management. Die Energiekosten seien nicht mehr bloß eine Gefahr, sie kämen in der Wirtschaft inzwischen immer stärker belastend an. Auch die Verbraucherstimmung leidet, wie aktuelle Prognosen der Konsumforschungsinstitute GfK und NIM zeigen.

Laut Jack Janasiewicz, Portfoliomanager und Stratege bei Natixis Investment Managers, wird der Handlungsspielraum der Notenbanken in der Geldpolitik immer enger. Der Markt habe schnell reagiert und inzwischen bis Ende 2026 fast drei Zinserhöhungen durch die EZB eingepreist.

Mehrere Verlierer nach schwachen Prognose

Größter Verlierer im Dax war zuletzt die deutlich erholte Siemens Energy mit bis zu 5,2 Prozent Abschlag. Deutz verlor im MDax nach Geschäftszahlen zeitweise etwa 7,2 Prozent. Ähnlich erging es Kontron mit einem Abschlag von rund 14,2 Prozent. Der Spezialist für Produkte rund um das sogenannte Internet-der-Dinge (IoT) enttäuschte die Anleger mit seinem Gewinnziel für 2026. Auch die Aktien von KSB und Medios verloren zweistellig.

SMA Solar erreicht Mehrjahreshoch

Gewinner waren dagegen rar. Besonders deutlich ging es für Medizintechniker Eckert & Ziegler und SMA Solar nach Zahlen empor. Der Solarzulieferer erreichte mit 8,2 Prozent Plus sogar einen Höchststand seit Sommer 2024.

mit Material von dpa-AFX

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