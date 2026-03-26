Devisen: Eurokurs gefallen - EZB-Referenzkurs: 1,1539 US-Dollar
dpa-AFX · Uhr
FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Euro ist am Donnerstag gefallen. Die Europäische Zentralbank setzte den Referenzkurs auf 1,1539 (Mittwoch: 1,1592) US-Dollar fest. Der Dollar kostete damit 0,8666 (0,8626) Euro.
Zu anderen wichtigen Währungen legte die EZB die Referenzkurse für einen Euro auf 0,86515 (0,86558) britische Pfund, 184,19 (184,27) japanische Yen und 0,9151 (0,9153) Schweizer Franken fest./yyzz/DP/jsl
|Einstellungen
|Aktueller Kurs
|Perf. akt.
Perf. 1 Jahr
|Chart
1 Jahr
|Einstellungen
|–
|–
|–
|–
Das könnte dich auch interessieren
Devisen: Euro gibt zum Dollar nach - Unsicherheit durch Iran-Krieg bleibt hochgestern, 15:42 Uhr · dpa-AFX
Premium-Beiträge
Trading-ImpulsDHL-Aktienkurs hält wichtige Marke – hier liegt das nächste Zielheute, 15:00 Uhr · onvista