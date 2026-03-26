Fundamental liefert die Aktie von Logistikkonzern DHL (ehemals Deutsche Post) weiterhin solide Argumente: steigende Gewinne, stabile Cashflows und eine attraktive Ausschüttungspolitik. Doch die geopolitische Unsicherheit durch den Irankrieg sorgte zuletzt auch bei der DHL-Aktie für Abgabedruck. Wie die charttechnische Situation im Dax-Wert jetzt zu beurteilen ist.

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