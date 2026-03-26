Dax Chartanalyse 26.03.2026

Die Euphorie im Dax ist verschwunden

onvista · Uhr
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Quelle: Adobe.com/shevtsovy
Dax-Widerstand23.10023.500
Dax-Unterstützung22.40022.500

Dax-Rückblick:

In der gestrigen Betrachtung zum Dax wurde auf ein erneutes "Abdriften in den mittleren 22.000er-Bereich" verwiesen. Dies trat so ein. Heute Vormittag schloss der Xetra-Dax die Aufwärts-Kurslücke vom Vortag im Bereich 22.630 Punkte.

Die war entstanden, weil der Dax Mittwoch oberhalb der Handelsspanne des Vortags – 22.350 bis 22.731 Punkte – eröffnete. Inzwischen ist der Index aber wieder in diesen Bereich abgerutscht und hat die Lücke somit geschlossen. 

Dax-Ausblick: 

Mit dem Scheitern knapp unterhalb der Widerstandszone im Bereich um 23.200 Punkte ist der Weg des geringsten Widerstands im Stundenchart nun wieder abwärts.

Auf Grund der weiterhin sehr angespannten Situation im Nahen Osten bleibt es schwierig, den Dax aus rein charttechnischer Sicht zu beurteilen. Jede entsprechende Schlagzeile zum Iran-Krieg hat das Potenzial, den Index um mehrere hundert Punkte in die eine oder andere Richtung zu bewegen. In manchen Situationen ist der beste Trade, keine Position zu haben. Aktuell ist so eine.

Dax Chart
Quelle: Tradingview
W​e​r​b​u​n​g

Partizipiere an fallenden oder steigenden Kursen

Wer von steigenden Kursen beim Dax ausgeht und an diesen teilhaben will, kann in ein Long-Zertifikat (DU9R6P) von DZ BANK investieren. Der Hebel liegt bei 9,99 (Stand: 26.03.2026), die K.O.-Schwelle liegt bei 20.400,00 Punkten bei unbegrenzter Laufzeit.
Wer von fallenden Kursen beim Dax ausgeht und an diesen teilhaben will, kann in ein Short-Zertifikat (DU9QG4) von DZ BANK investieren. Der Hebel liegt bei 9,99 (Stand: 26.03.2026), die K.O.-Schwelle liegt bei 24.900,00 Punkten bei unbegrenzter Laufzeit.

Diese Werbung richtet sich nur an Personen mit Wohn-/Geschäftssitz in Deutschland. Den Basisprospekt, etwaige Nachträge sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie durch Klick auf das Dokumenten-Symbol.

 Die Billigung des Basisprospekts durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.

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