Dax-Widerstand 23.100 23.500 Dax-Unterstützung 22.400 22.500

Dax-Rückblick:

In der gestrigen Betrachtung zum Dax wurde auf ein erneutes "Abdriften in den mittleren 22.000er-Bereich" verwiesen. Dies trat so ein. Heute Vormittag schloss der Xetra-Dax die Aufwärts-Kurslücke vom Vortag im Bereich 22.630 Punkte.

Die war entstanden, weil der Dax Mittwoch oberhalb der Handelsspanne des Vortags – 22.350 bis 22.731 Punkte – eröffnete. Inzwischen ist der Index aber wieder in diesen Bereich abgerutscht und hat die Lücke somit geschlossen.

Dax-Ausblick:

Mit dem Scheitern knapp unterhalb der Widerstandszone im Bereich um 23.200 Punkte ist der Weg des geringsten Widerstands im Stundenchart nun wieder abwärts.

Auf Grund der weiterhin sehr angespannten Situation im Nahen Osten bleibt es schwierig, den Dax aus rein charttechnischer Sicht zu beurteilen. Jede entsprechende Schlagzeile zum Iran-Krieg hat das Potenzial, den Index um mehrere hundert Punkte in die eine oder andere Richtung zu bewegen. In manchen Situationen ist der beste Trade, keine Position zu haben. Aktuell ist so eine.