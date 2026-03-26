Dobrindt will Rückkehrzentren außerhalb der EU vorantreiben

Berlin, 26. ⁠Mrz (Reuters) - Bundesinnenminister Alexander Dobrindt will die Einrichtung von sogenannten Rückkehrzentren für abgelehnte Asylbewerber außerhalb der Europäischen Union zügig vorantreiben.

Die rechtliche Grundlage dafür sei mit der kurz zuvor vom EU-Parlament beschlossenen Rückkehrverordnung geschaffen, sagte Dobrindt am Donnerstag in Berlin nach einem Treffen mit dem niederländischen Migrationsminister Bart van den ‌Brink. "Kein Durchwinken, sondern Durchgreifen muss das Motto auch dieser Politik sein", sagte der CSU-Politiker.

Eine Gruppe von fünf EU-Staaten arbeite mit Hochdruck daran, solche Zentren in Ländern außerhalb der ⁠EU zu ermöglichen, ⁠erklärte der Minister. Zu dieser Gruppe gehören neben Deutschland und den Niederlanden auch Dänemark, Österreich und Griechenland. Ziel sei es, bis zum Jahresende Vereinbarungen mit Drittländern zu erreichen. In diesen Zentren sollen Menschen untergebracht werden, deren Asylantrag in der EU rechtskräftig abgelehnt wurde. Dies betrifft insbesondere jene, die aus rechtlichen oder tatsächlichen Gründen nicht in ihre Herkunftsländer zurückgeführt ‌werden können. Damit soll sichergestellt werden, dass die Ausreisepflicht ‌konsequenter umgesetzt wird. Die Standorte sollen möglichst nah an den Herkunftsregionen der Menschen liegen, eine direkte Verbindung der Menschen wie etwa Familienangehörige dort ist aber nicht mehr Voraussetzung. Dobrindt betonte, dass die ⁠EU-Kommission in die Pläne eingebunden sei. Die Initiative gehe jedoch von den Nationalstaaten aus. "Die Kommission ‌ist nicht außen vor, sondern sie ist Teil ⁠der Unterstützung dieser Gruppe."

Dobrindt lobte die Zustimmung des Europäischen Parlaments zur neuen Rückkehrverordnung. Diese sei deutlich nachgeschärft und gehärtet worden. Er hob hervor, dass für die Verabschiedung im Parlament keine Stimmen der AfD notwendig gewesen seien. "Der Hinweis, dass es ‌eine große Mehrheit gegeben hat im Europäischen ⁠Parlament, beinhaltet auch, dass Stimmen der AfD ⁠zur Verabschiedung nicht notwendig waren." Dies sei ein gutes Ergebnis.

Ziel sei es, möglichst Lager in mehreren Ländern zu errichten. Die Niederlande hatten in der Vergangenheit etwa mit Uganda verhandelt. Geplant ist laut Dobrindt zunächst nicht ein einziges großes Lager, sondern mehrere kleinere Zentren. "Die Return-Hubs werden als kleinere Elemente etabliert werden, um die Funktionsfähigkeit auch zu garantieren und nicht mit Riesencamps zu beginnen", sagte Dobrindt. Der gesamte Prozess werde unter rechtsstaatlichen Bedingungen stattfinden. Details zur genauen Ausgestaltung oder zu möglichen Partnerländern nannte der Minister nicht und ⁠bat um Geduld, bis entsprechende Vereinbarungen geschlossen seien.

(Bericht von: Markus Wacket, redigiert von Philipp Krach. Bei Rückfragen wenden Sie sich an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen ‌und Märkte).)