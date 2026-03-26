EQS-Adhoc: Allgeier SE: Allgeier erreicht die Ergebnis-Guidance für 2025 und verstärkt die Fokussierung auf KI‑basierte Plattformtechnologien und Softwarelösungen

EQS-Ad-hoc: ALLGEIER SE / Schlagwort(e): Geschäftszahlen / Gesamtjahr

Allgeier SE: Allgeier erreicht die Ergebnis-Guidance für 2025 und verstärkt die Fokussierung auf KI‑basierte Plattformtechnologien und Softwarelösungen



26.03.2026 / 18:13 CET/CEST

Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





München, 26. März 2026 – Die Allgeier-Gruppe (Allgeier SE, ISIN DE000A2GS633, WKN A2GS63) erreichte im Geschäftsjahr 2025 die in der Ad-hoc-Mitteilung vom 18. Dezember 2025 gemeldete Guidance. Zudem haben wir im Jahr 2025 mit der erfolgreichen Veräußerung unseres Infrastruktur-Managed-Services-Geschäfts unser Profil als Anbieter hochwertiger KI‑basierter Plattformtechnologien und Softwarelösungen zur Digitalisierung von Geschäfts‑ und Verwaltungsprozessen weiter geschärft. Damit spezialisiert sich die Allgeier‑Gruppe im Kerngeschäft noch stärker auf Konzeption, Entwicklung, Vertrieb und Betreuung komplexer Softwarelösungen sowie auf skalierbare KI-basierte Plattform- und Portalansätze. Zugleich hat uns diese Transaktion zusätzlichen finanziellen Spielraum verschafft, um das organische Wachstum unseres Kerngeschäfts zu unterstützen und es perspektivisch um weitere selektive Akquisitionen zu ergänzen. Zur weiteren strategischen Fokussierung hat Allgeier die Veräußerung der publicplan GmbH beschlossen und die Gesellschaft in das aufgegebene Geschäft gegliedert.

Geschäftsentwicklung des fortgeführten Geschäfts im Gesamtjahr 2025

Die Allgeier-Gruppe steigerte im Geschäftsjahr 2025 ohne das im vierten Quartal veräußerte Infrastruktur-Managed-Services-Geschäft und ohne die zur Veräußerung gehaltene publicplan GmbH die Gesamtleistung auf 335 Mio. Euro (Vorjahr: 331 Mio. Euro). Die Wertschöpfung erreichte mit 124 Mio. Euro das Niveau des Vorjahres (Vorjahr: 124 Mio. Euro). Die Wertschöpfungsmarge (Wertschöpfung definiert als Verhältnis aus Gesamtleistung und der Gesamtleistung direkt zurechenbaren Umsatz- und Personalkosten) belief sich auf 37,2 Prozent (Vorjahr: 37,5 Prozent). Das bereinigte EBITDA (EBITDA vor Effekten, die betriebswirtschaftlich als außerordentlich oder periodenfremd qualifiziert werden) lag bei 44,8 Mio. Euro (Vorjahr: 45,9 Mio. Euro), entsprechend einer bereinigten EBITDA-Marge von 13,4 Prozent (Vorjahr: 13,8 Prozent).

Geschäftsentwicklung des Konzerns im Gesamtjahr 2025

Der Allgeier-Konzern (jeweils einschließlich des aufgegebenen Geschäfts) erreichte im Geschäftsjahr 2025 eine Gesamtleistung von 400 Mio. Euro (Vorjahr: 457 Mio. Euro). Das bereinigte Konzern-EBITDA lag bei 50,4 Mio. Euro (Vorjahr: 55,8 Mio. Euro).

Eckdaten der Bilanz zum 31. Dezember 2025

Aus der Veräußerung des Infrastruktur-Managed-Services-Geschäfts der Allgeier IT Services erzielte der Konzern einen Mittelzufluss von 75,7 Mio. Euro, der zu einer deutlichen Verbesserung der Bilanzkennziffern führte: Die Nettofinanzverbindlichkeiten konnten signifikant reduziert werden; zugleich hat sich die Eigenkapitalquote deutlich erhöht. Gemessen an der Entwicklung der liquiden Mittel in Höhe von 42 Mio. Euro (Vorjahr: 57 Mio. Euro) und der kurz- und langfristigen Finanzschulden von 82 Mio. Euro (Vorjahr: 149 Mio. Euro) sank die Nettoverschuldung im Jahr 2025 deutlich um 52 Mio. Euro. Unter Berücksichtigung der nach IFRS 16 zu passivierenden Verbindlichkeiten aus Miet- und Leasingverträgen von 22 Mio. Euro (Vorjahr: 37 Mio. Euro) sowie einem niedrigeren Bestand an ins Factoring gegebenen Kundenforderungen in Höhe von 14 Mio. Euro (Vorjahr: 30 Mio. Euro) reduzierte sich die Nettoverschuldung um 83 Mio. Euro. Die Bilanzsumme lag bei 403 Mio. Euro (Vorjahr: 471 Mio. Euro). Das Eigenkapital erhöhte sich auf 205 Mio. Euro (Vorjahr: 194 Mio. Euro). Die Eigenkapitalquote stieg auf rund 51 Prozent (Vorjahr: 41 Prozent).

Bestätigung der Guidance 2026

Die Allgeier SE bestätigt Stand heute die Guidance für das Geschäftsjahr 2026, die in der Ad-hoc-Mitteilung vom 18. Dezember 2025 veröffentlicht wurde. Aufgrund der Umgliederung der publicplan GmbH in das aufgegebene Geschäft, wurden die Werte für das fortgeführte Geschäft entsprechend angepasst. Die derzeitige Planung für das Geschäftsjahr 2026 sieht für das fortgeführte Geschäft einen Umsatz in der Größenordnung von 350 bis 390 Mio. Euro vor. Das erwartete bereinigte EBITDA des fortgeführten Geschäfts der Allgeier-Gruppe für 2026 beträgt zwischen 47 und 53 Mio. Euro. Die entsprechende bereinigte EBITDA-Marge wird in einer Größenordnung von 13,0 bis 13,5 Prozent erwartet. Mittelfristig erwartet der Vorstand für den kommenden Fünfjahreszeitraum eine durchschnittliche organische Wachstumsrate des Konzernumsatzes von knapp 10 Prozent. Die bereinigte EBITDA-Marge soll innerhalb dieses Zeitraums weiter auf 15 Prozent anwachsen. Alle Planzahlen und Zielsetzungen für den Zeitraum ab 2026 beziehen sich auf das organische Konzernwachstum. Potenzielle weitere Akquisitionen werden einen zusätzlichen Beitrag zum Umsatz- und Ergebniswachstum leisten.

Hinweise

Der Geschäftsbericht 2025 der Allgeier SE wird am 31. März 2026 veröffentlicht und ist dann unter www.allgeier.com einzusehen.

Das Geschäft der im vierten Quartal 2025 veräußerten Allgeier IT Services GmbH sowie der zur Veräußerung vorgesehenen publicplan GmbH wurde im Berichtsjahr 2025 sowie im Vergleichsjahr 2024 in das aufgegebene Geschäft gegliedert. Das aufgegebene Geschäft des Vergleichsjahres 2024 enthält zudem das Geschäft der im Geschäftsjahr 2024 veräußerten Allgeier Experts Holding GmbH und ihrer Tochtergesellschaften. Die Angaben zum fortgeführten Geschäft des Allgeier-Konzerns wurden für die Geschäftsjahre 2024 und 2025 entsprechend angepasst und sind nicht mit früheren Veröffentlichungen vergleichbar.

Kontakt:

Allgeier SE

Investor Relations

Dr. Christopher Große

Montgelasstraße 14

81679 München

Tel.: +49 (0)89/998421-0

Fax: +49 (0)89/998421-11

E-Mail: ir@allgeier.com

Web: www.allgeier.com



Allgeier ist ein Technologie-Unternehmen für digitale Transformation. Die zur Allgeier-Gruppe gehörenden Unternehmen unterstützen ihre mehr als 2.500 Kunden im In- und Ausland mit modernen Softwarelösungen, KI-Plattformtechnologien und umfassenden Services bei den Herausforderungen des digitalen Wandels sowie der Digitalisierung und Transformation geschäfts- und verwaltungskritischer Prozesse. Die breite und stabile Kundenbasis besteht aus global agierenden Konzernen, leistungsstarken mittelständischen Unternehmen sowie Auftraggebern des öffentlichen Sektors auf allen föderalen Ebenen. Das Leistungsportfolio reicht von eigenen Software-Produkten und KI-Plattform- und -Portalarchitekturen über High-End-Softwareentwicklung, Beratung und Konzeption von Digitalisierungslösungen bis hin zur langfristigen Betreuung von Softwareanwendungen in der Cloud oder anderen Umgebungen. In den beiden Konzernsegmenten Enterprise IT und mgm technology partners sind rund 2.600 Mitarbeiter an weltweit insgesamt 46 Standorten in der DACH-Region, in Frankreich, Spanien, Portugal, Polen, Tschechien und den Niederlanden sowie in Indien, Vietnam und den USA tätig. Im Geschäftsjahr 2025 erzielte Allgeier im fortgeführten Geschäft eine Gesamtleistung von 335 Mio. Euro. Gemäß Lünendonk®-Liste 2025 zählt Allgeier zu den führenden IT-Beratungs- und Systemintegrations-Unternehmen in Deutschland und belegt den ersten Platz auf der Lünendonk®-Liste 2025 „Führende mittelständische IT-Beratungs- und Systemintegrations-Unternehmen in Deutschland“. Allgeier SE ist am Regulierten Markt der Frankfurter Wertpapierbörse im General Standard gelistet (WKN A2GS63, ISIN DE000A2GS633). Weitere Informationen unter: www.allgeier.com

Ende der Insiderinformation

26.03.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch Unternehmen: ALLGEIER SE Montgelasstr. 14 81679 München Deutschland Telefon: +49 (0) 89 - 99 84 21 0 Fax: +49 (0) 89 - 99 84 21 11 E-Mail: info@allgeier.com Internet: http://www.allgeier.com ISIN: DE000A2GS633 WKN: A2GS63 Indizes: CDAX Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (General Standard); Freiverkehr in Düsseldorf, Hamburg, Stuttgart, Tradegate BSX EQS News ID: 2298802

Ende der Mitteilung EQS News-Service

2298802 26.03.2026 CET/CEST