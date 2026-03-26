EQS-Adhoc: CENIT AG beschließt Wechsel vom regulierten Markt (Prime Standard) in das Börsensegment Scale an der Frankfurter Wertpapierbörse
EQS-Ad-hoc: CENIT AG / Schlagwort(e): Sonstiges
CENIT AG beschließt Wechsel vom regulierten Markt (Prime Standard) in das Börsensegment Scale an der Frankfurter Wertpapierbörse
26.03.2026 / 15:01 CET/CEST
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Stuttgart, 26.03.2026 - Der Vorstand der CENIT AG (ISIN DE0005407100) hat heute beschlossen, den Wechsel der Börsennotierung der Aktien der Gesellschaft vom regulierten Markt (Prime Standard) in das Freiverkehrssegment Scale an der Frankfurter Wertpapierbörse vorzubereiten und die hierfür erforderlichen Anträge zu stellen.
Mit dem Segmentwechsel verfolgt die Gesellschaft das Ziel, den mit der Notierung im regulierten Markt verbundenen regulatorischen und administrativen Aufwand zu reduzieren und ihre Kapitalmarktpräsenz zugleich weiterhin an der Frankfurter Wertpapierbörse aufrechtzuerhalten. Scale ist ein Segment des Freiverkehrs (Open Market) der Frankfurter Wertpapierbörse, speziell für Wachstumsunternehmen sowie kleine und mittlere Unternehmen (KMU).
Der Vorstand beabsichtigt, bei der Frankfurter Wertpapierbörse den Widerruf der Zulassung der Aktien der Gesellschaft zum regulierten Markt zu beantragen und parallel dazu die Einbeziehung der Aktien in das Segment Scale zu veranlassen, vorbehaltlich der Erfüllung sämtlicher hierfür maßgeblichen Voraussetzungen. Unter Vorbehalt der Erfüllung dieser Voraussetzungen geht die Gesellschaft davon aus, im Laufe des 2. Quartals des laufenden Geschäftsjahres diesen Wechsel vollziehen zu können.
Dieser Wechsel aus dem regulierten Markt in das Scale-Segment an der Frankfurter Wertpapierbörse ist auf Grundlage der gesetzlichen Neuerungen durch das Standortförderungsgesetz, das in weiten Teilen am 10. Februar 2026 in Kraft getreten ist, ohne Durchführung eines flankierenden Delisting-Erwerbsangebots zulässig.
Die Gesellschaft wird den Kapitalmarkt über den weiteren Verlauf des Verfahrens entsprechend den rechtlichen Anforderungen informieren.
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Industriestraße 52-54
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Telefon: +49 (0) 711 - 78 25 3320
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|WKN:
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|Börsen:
|Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Düsseldorf, Hamburg, München, Stuttgart, Tradegate BSX
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