EQS-AFR: Bajaj Mobility AG: Bekanntmachung über die Veröffentlichung eines Finanzberichtes

EQS Veröffentlichung von Finanzberichten: Bajaj Mobility AG / Veröffentlichung von Finanzberichten

Bajaj Mobility AG: Bekanntmachung über die Veröffentlichung eines Finanzberichtes



26.03.2026 / 16:56 CET/CEST

Bekanntmachung über die Veröffentlichung eines Jahresfinanzberichtes gem. § 124 BörseG übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.

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Hiermit gibt die Bajaj Mobility AG bekannt, dass der Jahresfinanzbericht ab sofort unter der folgenden Internetadresse verfügbar ist:

Berichtsart: Jahresfinanzbericht gem. § 124 BörseG (ESEF)

Sprache: Deutsch

Ort:

https://www.bajajmobility.com/investor-relations/publikationen

Sprache: Englisch

Ort:

https://www.bajajmobility.com/en/investor-relations/publications

26.03.2026 CET/CEST

Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch Unternehmen: Bajaj Mobility AG Stallhofnerstraße 3 5230 Mattighofen Österreich Internet: www.bajajmobility.com

Valorennummer (Schweiz): 41860974 Wertpapierkürzel: BMAG Bloomberg: PKTM SW; PKTM AV Reuters: PKTM.S; PKTM.VI

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