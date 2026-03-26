EQS-AFR: Hypoport SE: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG

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EQS Vorabbekanntmachung Finanzberichte: Hypoport SE / Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Rechnungslegungsberichten
Hypoport SE: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG

26.03.2026 / 13:47 CET/CEST
Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Hiermit gibt die Hypoport SE bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:

Berichtsart: Jahresfinanzbericht

Sprache: Deutsch

Veröffentlichungsdatum: 30.03.2026

Ort:

https://www.hypoport.de/investor-relations/publikationen/

Berichtsart: Konzern-Jahresfinanzbericht

Sprache: Deutsch

Veröffentlichungsdatum: 30.03.2026

Ort:

https://www.hypoport.de/investor-relations/publikationen/

Sprache: Englisch

Veröffentlichungsdatum: 30.03.2026

Ort:

https://www.hypoport.com/investor-relations/publications/

26.03.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache:Deutsch
Unternehmen:Hypoport SE
Heidestraße 8
10557 Berlin
Deutschland
Internet:www.hypoport.de
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