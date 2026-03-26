EQS-CMS: Mercedes-Benz Group AG: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation
EQS Zulassungsfolgepflichtmitteilung: Mercedes-Benz Group AG / Bekanntmachung nach Art. 5 Abs. 1 lit. b), Abs. 3 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 i.V.m. Art. 2 Abs. 3 der Delegierten Verordnung (EU) Nr. 2016/1052
Mercedes-Benz Group AG: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation
26.03.2026 / 09:37 CET/CEST
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Mercedes-Benz Group AG: Aktienrückkauf
Bekanntmachung nach Art.5 Abs.1 lit.b), Abs.3 der Verordnung (EU) Nr.596/2014 i.V.m. Art. 2 Abs. 3 der Delegierten Verordnung (EU) Nr. 2016/1052
Erwerb eigener Aktien – 2. Zwischenmeldung
Im Zeitraum vom 20. März 2026 bis 25. März 2026 (jeweils einschließlich) wurden insgesamt 233.124 Aktien im Rahmen des Aktienrückkaufs der Mercedes-Benz Group AG erworben, dessen Beginn mit Bekanntmachung vom 9. März 2026 gemäß Art. 5 Abs. 1 lit. a) der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 i.V.m. Art. 2 Abs. 1 der Delegierten Verordnung (EU) Nr. 2016/1052 für den 17. März 2026 mitgeteilt wurde.
Dabei wurden jeweils Aktien wie folgt erworben:
|Rückkauftag
|Aggregiertes Volumen
in Stück
|Gewichteter Durchschnittskurs
|20.03.2026
|59.298
|51,6182
|23.03.2026
|119.618
|51,2330
|24.03.2026
|54.173
|51,7125
|25.03.2026
|35
|52,3571
Die Geschäfte sind auf der Internetseite von Mercedes-Benz Group AG veröffentlicht: https://group.mercedes-benz.com/investoren/aktie/aktienrueckkauf/belegschaftsaktienprogramme/
Das Gesamtvolumen der bislang im Rahmen dieses Aktienrückkaufs erworbenen Aktien beläuft sich auf 949.019 Aktien.
Der Erwerb der Aktien der Mercedes-Benz Group AG erfolgt ausschließlich über die Börse durch ein von der Mercedes-Benz Group AG beauftragtes Kreditinstitut.
Stuttgart, 26. März 2026
Mercedes-Benz Group AG
26.03.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Mercedes-Benz Group AG
|Mercedesstrasse 120
|70372 Stuttgart
|Deutschland
|Internet:
|https://group.mercedes-benz.com
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
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