EQS-CMS: Mercedes-Benz Group AG: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation

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EQS Zulassungsfolgepflichtmitteilung: Mercedes-Benz Group AG / Bekanntmachung nach Art. 5 Abs. 1 lit. b), Abs. 3 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 i.V.m. Art. 2 Abs. 3 der Delegierten Verordnung (EU) Nr. 2016/1052
Mercedes-Benz Group AG: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation

26.03.2026 / 09:37 CET/CEST
Veröffentlichung einer Zulassungsfolgepflichtmitteilung übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Mercedes-Benz Group AG: Aktienrückkauf

Bekanntmachung nach Art.5 Abs.1 lit.b), Abs.3 der Verordnung (EU) Nr.596/2014 i.V.m. Art. 2 Abs. 3 der Delegierten Verordnung (EU) Nr. 2016/1052

Erwerb eigener Aktien – 2. Zwischenmeldung

Im Zeitraum vom 20. März 2026 bis 25. März 2026 (jeweils einschließlich) wurden insgesamt 233.124 Aktien im Rahmen des Aktienrückkaufs der Mercedes-Benz Group AG erworben, dessen Beginn mit Bekanntmachung vom 9. März 2026 gemäß Art. 5 Abs. 1 lit. a) der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 i.V.m. Art. 2 Abs. 1 der Delegierten Verordnung (EU) Nr. 2016/1052 für den 17. März 2026 mitgeteilt wurde.

Dabei wurden jeweils Aktien wie folgt erworben:

RückkauftagAggregiertes Volumen
in Stück		Gewichteter Durchschnittskurs
20.03.202659.29851,6182
23.03.2026119.61851,2330
24.03.202654.17351,7125
25.03.20263552,3571

Die Geschäfte sind auf der Internetseite von Mercedes-Benz Group AG veröffentlicht: https://group.mercedes-benz.com/investoren/aktie/aktienrueckkauf/belegschaftsaktienprogramme/

Das Gesamtvolumen der bislang im Rahmen dieses Aktienrückkaufs erworbenen Aktien beläuft sich auf 949.019 Aktien.

Der Erwerb der Aktien der Mercedes-Benz Group AG erfolgt ausschließlich über die Börse durch ein von der Mercedes-Benz Group AG beauftragtes Kreditinstitut.

Stuttgart, 26. März 2026

Mercedes-Benz Group AG

26.03.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache:Deutsch
Unternehmen:Mercedes-Benz Group AG
Mercedesstrasse 120
70372 Stuttgart
Deutschland
Internet:https://group.mercedes-benz.com
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2298156 26.03.2026 CET/CEST

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