EQS-DD: DEUTZ AG: Dr. Sebastian C. Schulte, Kauf



Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen



26.03.2026 / 17:00 CET/CEST

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1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

a) Name

Titel: Dr. Vorname: Sebastian C. Nachname(n): Schulte

2. Grund der Meldung

a) Position / Status

Position: Vorstand

b) Erstmeldung

3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht

a) Name

DEUTZ AG

b) LEI

5299005DETTV58V2PP63

4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften

a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung

Art: Aktie ISIN: DE0006305006

b) Art des Geschäfts

Kauf

c) Preis(e) und Volumen

Preis(e) Volumen 8,645 EUR 8.212,75 EUR 8,650 EUR 93.601,65 EUR 8,650 EUR 1.980,85 EUR 9,010 EUR 297.330,00 EUR

d) Aggregierte Informationen

Preis Aggregiertes Volumen 8,9139 EUR 401.125,2500 EUR

e) Datum des Geschäfts

26.03.2026; UTC+1

f) Ort des Geschäfts

Name: Tradegate Exchange MIC: TGAT

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Sprache: Deutsch Unternehmen: DEUTZ AG Ottostraße 1 51149 Köln (Porz-Eil) Deutschland Internet: www.deutz.com

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