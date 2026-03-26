EQS-DD: KION GROUP AG: Valeria Jimena Gargiulo, Kauf

EQS Group · Uhr
Artikel teilen:


Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

26.03.2026 / 16:21 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

a) Name

Titel:
Vorname:Valeria Jimena
Nachname(n):Gargiulo

2. Grund der Meldung

a) Position / Status

Position:Vorstand

b) Erstmeldung

3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht

a) Name

KION GROUP AG

b) LEI

5299005KY91C4C6U9H17 

4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften

a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung

Art:Aktie
ISIN:DE000KGX8881

b) Art des Geschäfts

Kauf

c) Preis(e) und Volumen

Preis(e)Volumen
45,78 EUR8.835,54 EUR
45,80 EUR31.373,00 EUR
45,82 EUR31.157,60 EUR
45,86 EUR25.314,72 EUR
45,84 EUR22.003,20 EUR
45,88 EUR25.509,28 EUR

d) Aggregierte Informationen

PreisAggregiertes Volumen
45,8339 EUR144.193,3400 EUR

e) Datum des Geschäfts

25.03.2026; UTC+1

f) Ort des Geschäfts

Name:XETRA
MIC:XETR

26.03.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache:Deutsch
Unternehmen:KION GROUP AG
Thea-Rasche-Straße 8
60549 Frankfurt/Main
Deutschland
Internet:www.kiongroup.com
Ende der MitteilungEQS News-Service

103946 26.03.2026 CET/CEST

EinstellungenAktueller KursPerf. akt.
Perf. 1 Jahr
Chart
1 Jahr
Einstellungen
Kion

Das könnte dich auch interessieren

Weitere Artikel
Premium-Beiträge
Edelmetall im Fokus
Wie geht's nun weiter bei Gold?24. März · onvista
Alle Premium-News