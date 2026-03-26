EQS-DD: KION GROUP AG: Valeria Jimena Gargiulo, Kauf
Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen
26.03.2026 / 16:21 CET/CEST
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1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen
a) Name
|Titel:
|Vorname:
|Valeria Jimena
|Nachname(n):
|Gargiulo
2. Grund der Meldung
a) Position / Status
|Position:
|Vorstand
b) Erstmeldung
3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht
a) Name
|KION GROUP AG
b) LEI
|5299005KY91C4C6U9H17
4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften
a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung
|Art:
|Aktie
|ISIN:
|DE000KGX8881
b) Art des Geschäfts
|Kauf
c) Preis(e) und Volumen
|Preis(e)
|Volumen
|45,78 EUR
|8.835,54 EUR
|45,80 EUR
|31.373,00 EUR
|45,82 EUR
|31.157,60 EUR
|45,86 EUR
|25.314,72 EUR
|45,84 EUR
|22.003,20 EUR
|45,88 EUR
|25.509,28 EUR
d) Aggregierte Informationen
|Preis
|Aggregiertes Volumen
|45,8339 EUR
|144.193,3400 EUR
e) Datum des Geschäfts
|25.03.2026; UTC+1
f) Ort des Geschäfts
|Name:
|XETRA
|MIC:
|XETR
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|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|KION GROUP AG
|Thea-Rasche-Straße 8
|60549 Frankfurt/Main
|Deutschland
|Internet:
|www.kiongroup.com
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
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