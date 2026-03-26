EQS-DD: MTU Aero Engines AG: Dr. Ottmar Pfänder, Kauf

Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen
26.03.2026 / 15:10 CET/CEST
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1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen
a) Name
|Titel:
|Dr.
|Vorname:
|Ottmar
|Nachname(n):
|Pfänder
2. Grund der Meldung
a) Position / Status
|Position:
|Vorstand
b) Erstmeldung
3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht
a) Name
|MTU Aero Engines AG
b) LEI
|529900807L67JY81RD65
4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften
a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung
|Art:
|Aktie
|ISIN:
|DE000A0D9PT0
b) Art des Geschäfts
|Kauf
c) Preis(e) und Volumen
|Preis(e)
|Volumen
|308,30 EUR
|11.407,10 EUR
d) Aggregierte Informationen
|Preis
|Aggregiertes Volumen
|308,3000 EUR
|11.407,1000 EUR
e) Datum des Geschäfts
|24.03.2026; UTC+1
f) Ort des Geschäfts
|Name:
|Frankfurt a.M. - Deutsche Börse
|MIC:
|XFRA
26.03.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
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|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|MTU Aero Engines AG
|Dachauer Straße 665
|80995 München
|Deutschland
|Internet:
|www.mtu.de
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
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