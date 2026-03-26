EQS-DD: PWO AG: Dr. Georg Hengstberger, Annahme einer Erbschaft in Höhe von 112.575 Aktien der PWO AG in ungeteilter Erbengemeinschaft mit einer Person, die nicht den Meldepflichten nach Art. 19 ...
Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen
26.03.2026 / 15:30 CET/CEST
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1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen
a) Name
|Titel:
|Dr.
|Vorname:
|Georg
|Nachname(n):
|Hengstberger
2. Grund der Meldung
a) Position / Status
|Position:
|Aufsichtsrat
b) Erstmeldung
3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht
a) Name
|PWO AG
b) LEI
|5299006TWTYFNXLFV488
4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften
a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung
|Art:
|Aktie
|ISIN:
|DE0006968001
b) Art des Geschäfts
|Annahme einer Erbschaft in Höhe von 112.575 Aktien der PWO AG in ungeteilter Erbengemeinschaft mit einer Person, die nicht den Meldepflichten nach Art. 19 MAR unterliegt
c) Preis(e) und Volumen
|Preis(e)
|Volumen
|0,00 EUR
|0,00 EUR
d) Aggregierte Informationen
|Preis
|Aggregiertes Volumen
|0,00 EUR
|0,00 EUR
e) Datum des Geschäfts
|23.03.2026; UTC+1
f) Ort des Geschäfts
|Außerhalb eines Handelsplatzes
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Originalinhalt anzeigen: EQS News
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|PWO AG
|Industriestraße 8
|77704 Oberkirch
|Deutschland
|Internet:
|www.pwo-group.com
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
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