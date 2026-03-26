EQS-DD: PWO AG: Dr. Georg Hengstberger, Annahme einer Erbschaft in Höhe von 112.575 Aktien der PWO AG in ungeteilter Erbengemeinschaft mit einer Person, die nicht den Meldepflichten nach Art. 19 ...

EQS Group · Uhr
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Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

26.03.2026 / 15:30 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

a) Name

Titel:Dr.
Vorname:Georg
Nachname(n):Hengstberger

2. Grund der Meldung

a) Position / Status

Position:Aufsichtsrat

b) Erstmeldung

3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht

a) Name

PWO AG

b) LEI

5299006TWTYFNXLFV488 

4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften

a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung

Art:Aktie
ISIN:DE0006968001

b) Art des Geschäfts

Annahme einer Erbschaft in Höhe von 112.575 Aktien der PWO AG in ungeteilter Erbengemeinschaft mit einer Person, die nicht den Meldepflichten nach Art. 19 MAR unterliegt

c) Preis(e) und Volumen

Preis(e)Volumen
0,00 EUR0,00 EUR

d) Aggregierte Informationen

PreisAggregiertes Volumen
0,00 EUR0,00 EUR

e) Datum des Geschäfts

23.03.2026; UTC+1

f) Ort des Geschäfts

Außerhalb eines Handelsplatzes

26.03.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache:Deutsch
Unternehmen:PWO AG
Industriestraße 8
77704 Oberkirch
Deutschland
Internet:www.pwo-group.com
Ende der MitteilungEQS News-Service

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