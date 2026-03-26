EQS-DD: PWO AG: Dr. Georg Hengstberger, Annahme einer Erbschaft in Höhe von 112.575 Aktien der PWO AG in ungeteilter Erbengemeinschaft mit einer Person, die nicht den Meldepflichten nach Art. 19 ...



Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen



26.03.2026 / 15:30 CET/CEST

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1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

a) Name

Titel: Dr. Vorname: Georg Nachname(n): Hengstberger

2. Grund der Meldung

a) Position / Status

Position: Aufsichtsrat

b) Erstmeldung

3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht

a) Name

PWO AG

b) LEI

5299006TWTYFNXLFV488

4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften

a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung

Art: Aktie ISIN: DE0006968001

b) Art des Geschäfts

Annahme einer Erbschaft in Höhe von 112.575 Aktien der PWO AG in ungeteilter Erbengemeinschaft mit einer Person, die nicht den Meldepflichten nach Art. 19 MAR unterliegt

c) Preis(e) und Volumen

Preis(e) Volumen 0,00 EUR 0,00 EUR

d) Aggregierte Informationen

Preis Aggregiertes Volumen 0,00 EUR 0,00 EUR

e) Datum des Geschäfts

23.03.2026; UTC+1

f) Ort des Geschäfts

Außerhalb eines Handelsplatzes

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Sprache: Deutsch Unternehmen: PWO AG Industriestraße 8 77704 Oberkirch Deutschland Internet: www.pwo-group.com

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