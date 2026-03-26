EQS-DD: technotrans SE: Michael Finger, Kauf



Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen



26.03.2026 / 17:13 CET/CEST

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1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

a) Name

Titel: Vorname: Michael Nachname(n): Finger

2. Grund der Meldung

a) Position / Status

Position: Vorstand

b) Erstmeldung

3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht

a) Name

technotrans SE

b) LEI

5299003IANGEF3R55G44

4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften

a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung

Art: Aktie ISIN: DE000A0XYGA7

b) Art des Geschäfts

Kauf

c) Preis(e) und Volumen

Preis(e) Volumen 27,00 EUR 78.570,00 EUR 26,90 EUR 18.561,00 EUR

d) Aggregierte Informationen

Preis Aggregiertes Volumen 26,9808 EUR 97.131,0000 EUR

e) Datum des Geschäfts

24.03.2026; UTC+1

f) Ort des Geschäfts

Name: Tradegate Exchange MIC: XGAT

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Sprache: Deutsch Unternehmen: technotrans SE Robert-Linnemann-Str. 17 48336 Sassenberg Deutschland Internet: http://www.technotrans.de

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