EQS-HV: Vossloh Aktiengesellschaft: Korrektur: Bekanntmachung der Einberufung zur Hauptversammlung am 06.05.2026 in Düsseldorf mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung gemäß §121 AktG
EQS-News: Vossloh Aktiengesellschaft / Bekanntmachung der Einberufung zur Hauptversammlung
Vossloh Aktiengesellschaft: Korrektur: Bekanntmachung der Einberufung zur Hauptversammlung am 06.05.2026 in Düsseldorf mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung gemäß §121 AktG
26.03.2026 / 15:05 CET/CEST
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