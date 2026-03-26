EQS-News: ANDRITZ : Dividendenbekanntmachung

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ANDRITZ : Dividendenbekanntmachung



26.03.2026 / 14:11 CET/CEST

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ANDRITZ AG, Graz

ISIN-Code: AT0000730007

Die 119. ordentliche Hauptversammlung der ANDRITZ AG vom 26. März 2026 hat beschlossen, für das Geschäftsjahr 2025 eine Dividende in Höhe von EUR 2,70 je dividendenberechtigter Aktie auszuschütten. Die Auszahlung der Dividende in Höhe von EUR 2,70 je dividendenberechtigter Aktie abzüglich 27,5% Kapitalertragsteuer (KESt) erfolgt ab Donnerstag, 2. April 2026, durch Gutschrift bei den depotführenden Kreditinstituten. Nachweisstichtag für die Dividende 2025 ist Dienstag, 31. März 2026.

Handel ex Dividende 2025 an der Wiener Börse: Montag, 30. März 2026.

Als Zahlstelle fungiert die UniCredit Bank Austria AG, 1020 Wien, Rothschildplatz 1.

Graz, im März 2026

Der Vorstand

26.03.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS Group



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Sprache: Deutsch Unternehmen: Andritz AG Stattegger Straße 18 8045 Graz Österreich Telefon: +43 (0)316 6902-0 Fax: +43 (0)316 6902-415 E-Mail: welcome@andritz.com Internet: www.andritz.com ISIN: AT0000730007 Indizes: ATX Börsen: Wiener Börse (Amtlicher Handel) EQS News ID: 2298610

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