EQS-News: ANDRITZ : Dividendenbekanntmachung

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EQS-News: Andritz AG / Schlagwort(e): Dividende
ANDRITZ : Dividendenbekanntmachung

26.03.2026 / 14:11 CET/CEST
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ANDRITZ AG, Graz

ISIN-Code: AT0000730007

Die 119. ordentliche Hauptversammlung der ANDRITZ AG vom 26. März 2026 hat beschlossen, für das Geschäftsjahr 2025 eine Dividende in Höhe von EUR 2,70 je dividendenberechtigter Aktie auszuschütten. Die Auszahlung der Dividende in Höhe von EUR 2,70 je dividendenberechtigter Aktie abzüglich 27,5% Kapitalertragsteuer (KESt) erfolgt ab Donnerstag, 2. April 2026, durch Gutschrift bei den depotführenden Kreditinstituten. Nachweisstichtag für die Dividende 2025 ist Dienstag, 31. März 2026.

Handel ex Dividende 2025 an der Wiener Börse: Montag, 30. März 2026.

Als Zahlstelle fungiert die UniCredit Bank Austria AG, 1020 Wien, Rothschildplatz 1.

Graz, im März 2026

Der Vorstand

26.03.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS Group

Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache:Deutsch
Unternehmen:Andritz AG
Stattegger Straße 18
8045 Graz
Österreich
Telefon:+43 (0)316 6902-0
Fax:+43 (0)316 6902-415
E-Mail:welcome@andritz.com
Internet:www.andritz.com
ISIN:AT0000730007
Indizes:ATX
Börsen:Wiener Börse (Amtlicher Handel)
EQS News ID:2298610
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