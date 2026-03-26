EQS-News: Britischer Teak-Spezialist Luxus Home and Garden feiert Europadebüt auf der Internationalen Grünen Woche in Berlin

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Britischer Teak-Spezialist Luxus Home and Garden feiert Europadebüt auf der Internationalen Grünen Woche in Berlin



26.03.2026 / 15:22 CET/CEST

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Berlin, Deutschland--(Newsfile Corp. - Donnerstag, 26. März 2026) - Die britische Outdoor-Living-Marke Luxus Home and Garden hat ihren Markteintritt in Europa mit einem Auftritt auf der Internationalen Grünen Woche in Berlin offiziell eingeleitet. Die traditionsreiche Fachmesse gilt als eine der weltweit bedeutendsten Plattformen für Gartenbau, Nachhaltigkeit und internationale Handelsbeziehungen.





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Mit der Präsentation ihrer hochwertigen Teak-Kollektionen nutzte das Unternehmen die Veranstaltung, um Kontakte zu europäischen Vertriebspartnern, Einzelhändlern und Vertretern der Hospitality-Branche aufzubauen. Die Internationale Grüne Woche bringt jährlich tausende Fachbesucher sowie Aussteller aus zahlreichen Ländern zusammen und dient vielen Unternehmen als strategischer Ausgangspunkt für die Expansion in den europäischen Markt.

Nach Angaben von Luxus Home and Garden führte die Teilnahme an der Berliner Messe zu einer spürbaren Steigerung der Nachfrage und zu wachsender Vertriebsaktivität in mehreren europäischen Regionen. Im Mittelpunkt des Messeauftritts standen die Langlebigkeit, Materialqualität und handwerkliche Verarbeitung der Teak-Gartenmöbel, die auf das steigende Interesse europäischer Verbraucher an nachhaltigen und langlebigen Outdoor-Produkten ausgerichtet sind.





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Branchenexperten betonen, dass internationale Fachmessen eine zentrale Rolle bei der Positionierung neuer Anbieter in wettbewerbsintensiven Märkten spielen. Durch den direkten Austausch mit potenziellen Geschäftspartnern sowie die Präsentation zertifizierter Produktionsprozesse konnte Luxus Home and Garden seine Marktpräsenz stärken und seine Premium-Positionierung weiter ausbauen.

Darüber hinaus nutzte das Unternehmen die Gelegenheit, seine Produktionsstrategie hervorzuheben, die auf zertifizierter Teak-Beschaffung und kontrollierten Fertigungsprozessen basiert. Transparenz entlang der Lieferkette gewinnt insbesondere im europäischen Markt zunehmend an Bedeutung, da Käufer verstärkt Wert auf Nachhaltigkeit und regulatorische Konformität legen.

Die Teilnahme an der Internationalen Grünen Woche, die inzwischen auf eine mehr als hundertjährige Geschichte zurückblickt, unterstreicht die strategische Bedeutung der Veranstaltung für Unternehmen aus den Bereichen Gartenbau, Lebensmittelproduktion und nachhaltige Lifestyle-Industrien. Für Luxus Home and Garden bot die Messe eine Plattform, um die eigene Marke einem internationalen Fachpublikum zu präsentieren und neue Marktpotenziale zu erschließen.





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Im Anschluss an den Messeauftritt verzeichnete das Unternehmen ein wachsendes Interesse seitens gewerblicher Abnehmer und Handelspartner, die nach hochwertigen Outdoor-Living-Lösungen suchen. Nach Unternehmensangaben konnten durch die Messe neue Kooperationen initiiert und bestehende Vertriebsstrukturen in wichtigen europäischen Märkten ausgebaut werden.

Der europäische Markteintritt ist Teil einer umfassenderen internationalen Wachstumsstrategie, die auf regional angepasste Produktlinien, optimierte Logistiklösungen und nachhaltige Produktionsmethoden setzt. Die Unternehmensführung betont, dass die Präsentation in Berlin nicht nur einen kommerziellen Meilenstein darstellt, sondern auch ein langfristiges Bekenntnis zu verantwortungsvoller Forstwirtschaft und nachhaltigem Produktdesign widerspiegelt.

Vor dem Hintergrund eines anhaltenden Wachstums im globalen Outdoor-Living-Segment sieht sich Luxus Home and Garden gut positioniert, um von veränderten Konsumgewohnheiten, steigenden Investitionen in Wohnumgebungen sowie dem Trend zu multifunktionalen Außenbereichen zu profitieren.

Mit dem erfolgreichen Debüt auf der Internationalen Grünen Woche hat Luxus Home and Garden einen wichtigen Schritt zur Etablierung im europäischen Premium-Segment für Outdoor-Möbel vollzogen und plant, die gewonnenen Impulse durch weitere Partnerschaften, Showroom-Konzepte und Produktinnovationen nachhaltig auszubauen.

Über Luxus Home and Garden

Luxus Home and Garden ist eine britische Marke für Outdoor-Living-Produkte mit Schwerpunkt auf hochwertigen Teak-Gartenmöbeln und modernen Lösungen für den Außenbereich. Das Unternehmen ist international tätig und setzt auf zertifizierte Materialbeschaffung, strukturierte Produktionsprozesse sowie langlebige Produktqualität.

Pressekontakt

LHG Luxus Haus und Garten®

Kurfürstendamm 96

Berlin

10709, Deutschland

Telefon:+49 3020 84 8465

Email: kontakt@luxuseurope.com

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