EQS-News: Cando Solar stellt die Solarflügel-Lösung "Cando Solar Cloth" vor, die skalierbare und leichte Solarenergie zur Realität werden lässt

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Cando Solar stellt die Solarflügel-Lösung "Cando Solar Cloth" vor, die skalierbare und leichte Solarenergie zur Realität werden lässt



26.03.2026 / 19:45 CET/CEST

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WASHINGTON, 26. März 2026 /PRNewswire/ -- Cando Solar, ein Pionier auf dem Gebiet der leichtgewichtigen Solarenergietechnologie, hat auf der SATELLITE × GovMilSpace-Veranstaltung am 24. März in Washington, D.C., seine speziell entwickelte aufrollbare kristalline Silizium-Heteroübergangs-Solarflügellösung (HJT), das Cando Solar Cloth, vorgestellt. Die innovative Lösung wurde speziell für kommerzielle LEO-Satelliten (Low Earth Orbit), 6G-Kommunikations- und Weltraum-Computing-Anwendungen entwickelt.

Cando Solar Cloth: Rollable c-Si HJT with 90% solar cost down for Commercial LEO Sat

Cando Solar Cloth markiert einen entscheidenden Wechsel von „Flächeneffizienz" zu „Gewichtseffizienz", der den Energieüberfluss im Weltraum freisetzt und Energiegleichheit auf der Erde ermöglicht, so dass skalierbare, leichte Solarenergie Realität wird.

Da die weltweite kommerzielle Raumfahrtindustrie in eine Ära der Hochfrequenzstarts und des Aufbaus von Satellitenkonstellationen eintritt, haben sich Gewicht und Kosten als die wichtigsten Hindernisse für den Einsatz von Satelliten in großem Maßstab erwiesen. Herkömmliche starre Solaranlagen sind sperrig, schwer und teuer, was der wachsenden Nachfrage nach kostengünstigen Hochfrequenzstarts entgegensteht.

Cando Solar geht die Probleme der Branche mit einer rollbaren HJT-Solarflügellösung an, die mit fortschrittlichen Design- und flexiblen Konstruktionstechnologien entwickelt wurde:

Leichtes Design: Mit einem Verhältnis von Gewicht zu Fläche von nur 300-900 g/m² und einem Rollendurchmesser von nur 65 mm zeichnet sich das Cando Solar Cloth durch ein ultraleichtes, rollbares Design aus, das das Startvolumen und die Anforderungen an die Nutzlast erheblich reduziert. Das Verhältnis von Gewicht zu Leistung von 1-5 g/W trägt zur Verringerung der Gesamtmasse des Satelliten bei.

Kosteneffizienz: Im Vergleich zu herkömmlichen GaAs-Solarzellen liefert die HJT-basierte Lösung einen Umwandlungswirkungsgrad von 23-35 % (wobei Tandem-HJT-Zellen bis zu 35 % erreichen) und senkt gleichzeitig die Kosten um 90 %. Durch die gemeinsame Nutzung der Produktion für weltraumgestützte und terrestrische Anwendungen wie Landwirtschaft, Bauwesen und Transportwesen können die Gesamtkosten für die Satellitenherstellung um bis zu 30 % gesenkt werden, was ein wesentliches Hindernis für die Errichtung groß angelegter Konstellationen beseitigt.

Hohe Zuverlässigkeit: Die außergewöhnliche Haltbarkeit von Cando Solar Cloth wurde durch Elektrolumineszenztests (EL) nach 10.000 Auf- und Abrollzyklen bestätigt, was eine stabile Energieabgabe während der gesamten Lebensdauer im Orbit gewährleistet.

"Unsere Präsentation auf der SATELLITE × GovMilSpace ist nicht nur ein Meilenstein in der Präsentation unserer Fähigkeiten im Bereich der Raumenergie, sondern auch ein entscheidender Schritt in der globalen Expansionsstrategie von Cando Solar. Wir werden auch in Zukunft die großflächige Anwendung von leichtgewichtigen Solartechnologien für die Weltraumkommunikation und die Rechenleistung in der Erdumlaufbahn vorantreiben, um effiziente, kostengünstige und saubere Energie für die Reise der Menschheit über die Erde hinaus zu ermöglichen", so Huang Qiang, Gründer von Cando Solar.

Weitere Informationen finden Sie unter www.cando-solar.com.

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Cision

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