EQS-News: CTS EVENTIM übertrifft erstmals 3-Milliarden-Euro-Umsatz und setzt profitables Wachstum fort

EQS-News: CTS Eventim AG & Co. KGaA / Schlagwort(e): Jahresbericht/Jahresergebnis

CTS EVENTIM übertrifft erstmals 3-Milliarden-Euro-Umsatz und setzt profitables Wachstum fort (News mit Zusatzmaterial)



26.03.2026 / 17:45 CET/CEST

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Weiterhin profitables Wachstum mit hoher Planbarkeit und struktureller Margenstärke im Ticketing

Live Entertainment als starker Umsatztreiber mit steigender internationaler Reichweite und attraktiven Großformaten

Skalierbares Plattformmodell, gestützt durch gezielte Investitionen in Technologie, Daten und KI

Klaus-Peter Schulenberg, CEO, CTS EVENTIM: „Wir haben 2025 unsere Wachstumsstrategie konsequent fortgesetzt und erstmals die Marke von 3 Milliarden Euro Umsatz überschritten. Innerhalb von sieben Geschäftsjahren – unter Ausklammerung der Pandemiejahre – hat sich unser Umsatz rund verdreifacht. Wir investieren in den Ausbau unserer Plattform, in Technologie, Daten und KI. Außerdem in die Stärkung unseres Live Entertainment und Venue Geschäfts. Damit sind wir bestens aufgestellt für die nächste Phase unserer Unternehmensentwicklung.“

München, 26.03.2026 – CTS EVENTIM, die europäische Nummer eins in Ticketing und Live Entertainment und Nummer zwei weltweit, hat im Geschäftsjahr 2025 seinen Wachstumskurs fortgesetzt und erstmals einen Konzernumsatz von mehr als 3 Milliarden Euro erzielt. Erst zwei Geschäftsjahre zuvor war die Schwelle von 2 Milliarden Euro Konzernumsatz überschritten worden. Treiber dieser Entwicklung waren die fortschreitende Internationalisierung, die Skalierung der technologischen Plattform sowie eine anhaltend hohe Nachfrage nach Live-Erlebnissen weltweit.

Das Unternehmen profitiert dabei von seinem integrierten Ökosystem entlang der gesamten Wertschöpfungskette – von der Ticketvermarktung über Daten- und Technologielösungen bis hin zur Durchführung von Live-Events und dem Betrieb von Veranstaltungsstätten. Parallel dazu investiert CTS EVENTIM gezielt in den Ausbau seiner Technologieorganisation sowie in datenbasierte Anwendungen und KI, um Wachstumspotenziale künftig noch schneller zu erschließen und international auszurollen.

Konzern

Der Konzernumsatz für das Gesamtjahr 2025 legte um 9,6 Prozent auf 3,079 Milliarden Euro zu. Das Adjusted EBITDA stieg um 7,7 Prozent auf 584 Millionen Euro. Die Adjusted EBITDA-Marge betrug 19,0 Prozent. Das operative Geschäft entwickelte sich über beide Segmente hinweg robust und profitabel.

Das EBT lag unter dem Vorjahresniveau, was im Wesentlichen auf Effekte im Finanzergebnis zurückzuführen ist. Diese resultierten insbesondere aus der Bewertung von Put-Optionen, Währungseffekten sowie dem Wegfall von Dividendenerträgen aus der autoticket GmbH. Die operative Entwicklung des Konzerns blieb hiervon unberührt.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum wuchs der Umsatz des 4. Quartals 2025 um 19,2 Prozent auf 930,9 Millionen Euro. Das Adjusted EBITDA stieg um 12,2 Prozent auf 246,2 Millionen Euro. Die Adjusted EBITDA-Marge lag bei 26,4 Prozent.

Das erfolgreiche Schlussquartal unterstreicht die hohe operative Dynamik und die anhaltend starke Nachfrage in beiden Segmenten.

Ticketing

Im Segment Ticketing wuchs der Jahresumsatz 2025 um 11,0 Prozent auf 977,1 Millionen Euro. Das Adjusted EBITDA legte um 8,9 Prozent auf 453,7 Millionen Euro zu. Die Adjusted EBITDA-Marge lag bei 46,4 Prozent. Das Segment profitierte insbesondere von der fortschreitenden Digitalisierung des Ticketvertriebs, der Integration internationaler Märkte sowie operativen Hebeleffekten im Plattformgeschäft.

Im 4. Quartal 2025 stieg der Umsatz im Segment Ticketing verglichen mit dem Vorjahresquartal um 11,1 Prozent auf 350,3 Millionen Euro. Das Adjusted EBITDA wuchs um 11,4 Prozent auf 195,9 Millionen Euro, wodurch die Adjusted EBITDA-Marge auf 55,9 Prozent stieg.

Die Marge belegt die strukturelle Stärke und Skalierbarkeit des digitalen Geschäftsmodells.

Live Entertainment

Das Segment Live Entertainment erzielte 2025 einen Umsatz von 2,152 Milliarden Euro (+9,2 Prozent). Das Adjusted EBITDA wuchs um 3,7 Prozent auf 130,3 Millionen Euro, die Adjusted EBITDA-Marge betrug 6,1 Prozent.

Das Segment profitierte von einer weiterhin hohen Nachfrage nach Live-Erlebnissen sowie von einem starken eigenen Veranstaltungsportfolio. Ein Highlight waren die Jubiläumsausgaben von Rock am Ring und Rock im Park, die beide ausverkauft waren und einmal mehr ihre herausragende Marktposition unter den führenden europäischen Festivals unter Beweis stellten. Rock am Ring 2026 ist ebenfalls schon seit Monaten ausverkauft.

Parallel dazu entwickelte CTS EVENTIM sein Venue-Geschäft konsequent weiter und stärkt damit seine Position entlang der Wertschöpfungskette. Ein zentrales Projekt ist der Unipol Dome Milano Santa Giulia (vormals ARENA MILANO), der Anfang 2026 im Zuge der Olympischen und Paralympischen Winterspiele Milano Cortina in Betrieb genommen wurde und künftig als eine der modernsten Mehrzweckarenen Europas neue Impulse im internationalen Live Entertainment setzen wird.

Der Umsatz im Segment Live Entertainment stieg im 4. Quartal 2025 im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 24,6 Prozent auf 594,7 Millionen Euro. Das Adjusted EBITDA lag bei 50,3 Millionen Euro (+15,5 Prozent), die Adjusted EBITDA-Marge bei 8,5 Prozent.

Das starke Schlussquartal reflektiert insbesondere die hohe Nachfrage nach Veranstaltungen sowie die erfolgreiche Durchführung zahlreicher Events aller Größenordnungen.

Dividende

Vor dem Hintergrund des nachhaltigen Geschäftsverlaufs werden CTS EVENTIM Vorstand und Aufsichtsrat der Hauptversammlung am 27. Mai 2026 vorschlagen, 138,2 Millionen Euro als Dividende an die Anteilseigner auszuschütten. Sie entspricht wie gewohnt 50 Prozent des Konzernergebnisses bzw. 1,44 Euro je Aktie.

Ausblick

Für das Geschäftsjahr 2026 rechnet CTS EVENTIM bei einer stabilen gesamtwirtschaftlichen Entwicklung mit einem Anstieg von Gesamtumsatz und Adjusted EBITDA.

Alle weiteren Informationen zum Berichtszeitraum sind im aktuellen Geschäftsbericht von CTS EVENTIM enthalten. Dieser steht mit Veröffentlichung dieser Pressemitteilung auf corporate.eventim.de zur Verfügung.

Investor Relations: Webcasts & Präsentationen

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ÜBER CTS EVENTIM

CTS EVENTIM ist als Ticketing-Anbieter die Nummer eins in Europa und die Nummer zwei weltweit. Pro Jahr werden mehr als 300 Millionen Tickets über die Systeme des Unternehmens vermarktet – mobil, online und stationär. Laut dem „Global Promoter Ranking 2025“ von Pollstar ist die Gruppe der zweitgrößte Veranstalter der Welt. Darüber hinaus betreibt CTS EVENTIM einige der renommiertesten Veranstaltungsstätten Europas. Die CTS Eventim AG & Co. KGaA (ISIN DE 0005470306) ist seit 2000 börsennotiert und Mitglied des MDAX. Der Konzern erwirtschaftete 2025 in mehr als 25 Ländern einen Umsatz von 3,1 Mrd. Euro.





CORPORATE COMMUNICATIONS

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Vice President Corporate Communications

christian.colmorgen@eventim.de



INVESTOR RELATIONS

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Vice President Corporate Development & Strategy

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