EQS-News: Finanzergebnisse von Waterdrop für Q4 und das GJ 2025: Der operative Umsatz stieg in Q4 um 105,5 % gegenüber dem Vorjahr und es wurde eine Bardividende beschlossen

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Finanzergebnisse von Waterdrop für Q4 und das GJ 2025: Der operative Umsatz stieg in Q4 um 105,5 % gegenüber dem Vorjahr und es wurde eine Bardividende beschlossen



26.03.2026 / 12:20 CET/CEST

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PEKING, 26. März 2026 /PRNewswire/ -- Waterdrop Inc. (NYSE: WDH), eine führende Technologieplattform für Versicherungs- und Gesundheitsdienstleistungen mit positiver gesellschaftlicher Wirkung, gab heute ihre ungeprüften Finanzergebnisse für die drei und zwölf Monate bis zum 31. Dezember 2025 sowie eine Bardividende bekannt.

Im vierten Quartal verzeichnete Waterdrop einen operativen Nettoumsatz von 1.411,2 Millionen, was einem Anstieg von 105,5 % gegenüber dem Vorjahreszeitraum entspricht. Der den Stammaktionären zurechenbare Nettogewinn belief sich auf 162,1 Millionen RMB, was einem soliden Anstieg von 62,7 % gegenüber dem Vorjahr entspricht; damit wurde die Rentabilität im sechzehnten Quartal in Folge aufrechterhalten.

Für das Jahr 2025 meldete Waterdrop einen Anstieg des operativen Nettoumsatzes um 43,5 % gegenüber dem Vorjahr auf 3.977,8 Millionen RMB, was in erster Linie auf den Anstieg der versicherungsbezogenen Erträge zurückzuführen war. Der den Stammaktionären zurechenbare Jahresüberschuss belief sich im Jahr 2025 auf 568,9 Millionen RMB, verglichen mit 367,5 Millionen RMB im Jahr 2024.

Bis Ende Februar 2026 hatte das Unternehmen insgesamt rund 60,7 Millionen ADS vom offenen Markt zurückgekauft. Nach der Zustimmung des Vorstands wird das Unternehmen in Kürze eine weitere Bardividende in Höhe von rund 10,8 Millionen US-Dollar ausschütten. Zum 31. Dezember 2025 beliefen sich die liquiden Mittel des Unternehmens auf 3.249,0 Millionen RMB (464,6 Millionen US-Dollar).

Der operative Gewinn im Versicherungsgeschäft belief sich im Jahr 2025 auf 644,9 Millionen RMB

Im vierten Quartal 2025 beliefen sich die versicherungsbezogenen Umsatzerlöse von Waterdrop auf 1.311,5 Millionen RMB (187,6 Millionen US-Dollar), was einem Anstieg von 125,0 % gegenüber dem gleichen Zeitraum des Jahres 2024 entspricht; dies war hauptsächlich auf den Anstieg der Erlöse aus technischen Dienstleistungen zurückzuführen. Der operative Gewinn belief sich im Quartal auf 146,1 Millionen RMB.

Im Jahr 2025 beliefen sich die versicherungsbezogenen Einnahmen von Waterdrop auf 3.576,6 Millionen RMB (511,4 Millionen US-Dollar), was einem Anstieg von 51,3 % gegenüber dem Vorjahr entspricht, als im Jahr 2024 2.363,8 Millionen RMB erzielt wurden. Der jährliche operative Gewinn belief sich auf 644,9 Millionen RMB.

Peng Shen, Gründer, Vorstandsvorsitzender und Geschäftsführer von Waterdrop, erklärte: „Das Jahr 2025 war für Waterdrop ein Jahr der erneuten Beschleunigung, angetrieben durch die strategische Integration von KI in unsere operative Kerninfrastruktur. Diese technologische Ausrichtung hat unsere betriebliche Effizienz erheblich gesteigert und unsere Wettbewerbsposition gestärkt."

„In unserem Versicherungsgeschäft konnten wir in diesem Quartal einen Anstieg der versicherungsbezogenen Erträge um 125,0 % gegenüber dem Vorjahreszeitraum verzeichnen, was auf Modelle zurückzuführen ist, die das Rauschen bei hohem Datenaufkommen herausfiltern. Durch einen sich selbst verstärkenden Kreislauf gewährleisten diese Modelle nicht nur die Genauigkeit im großen Maßstab, sondern nutzen die wachsenden Datenmengen auch dazu, die Targeting-Fähigkeiten kontinuierlich zu verbessern."

Um dieses Wachstum zu unterstützen, hat Waterdrop gleichzeitig den Einsatz von KI in allen wichtigen Versicherungsbereichen ausgeweitet. Die durch den „AI Medical Insurance Expert" vermittelten Prämien stiegen im Vergleich zum Vorquartal um 145 %. Der „AI Customer Service Agent" hat innerhalb eines einzigen Monats über 1,4 Millionen Kundenanfragen eigenständig bearbeitet. Durch die Einführung des „AI Service Quality Copilot" stieg die Inspektionseffizienz pro Mitarbeiter auf das 2,75-Fache des Wertes, der bei ausschließlich manueller Bearbeitung erzielt wurde.

Das Crowdfunding-Projekt Waterdrop Medical hat 72,3 Milliarden RMB für 3,68 Millionen Patienten gesammelt

Im Laufe des Quartals hat Waterdrop Medical Crowdfunding seine Mission der „Notfallhilfe" mit bemerkenswertem Erfolg erfüllt. Bis zum 31. Dezember 2025 haben insgesamt rund 490 Millionen Menschen über Waterdrop Medical Crowdfunding insgesamt 72,3 Milliarden RMB an 3,68 Millionen Patienten gespendet.

Gleichzeitig hat das Unternehmen das Risikokontrollsystem für Waterdrop Medical Crowdfunding umfassend modernisiert. Durch den Einsatz automatisierter dynamischer Datenmaskierung als Ersatz für die manuelle Schwärzung wird das Risiko von Datendiebstahl gemindert und die Überprüfung beschleunigt. Darüber hinaus führte das Unternehmen ein Modell zur Überprüfung von Rezeptbelegen ein, das einen medizinischen Wissensgraphen mit der Überprüfung von Qualifikationsnachweisen verbindet. Dieses Modell gleicht klinische Daten, Apothekenqualifikationen und andere Informationen miteinander ab, um gefälschte Rezeptbelege zuverlässig aufzudecken und die Veruntreuung von Geldern wirksam zu verhindern.

Über die E-Find Platform wurden 14.555 Patienten in 1.611 klinische Studien aufgenommen

Die Digital Clinical Trial Solution von Waterdrop hat ihr Wachstum im vierten Quartal 2025 fortgesetzt und einen Umsatz von rund 35,7 Millionen RMB (5,1 Millionen US-Dollar) erzielt, was einem Anstieg von 39,9 % gegenüber dem Vorjahreszeitraum entspricht. Im Vergleich zum Vorquartal stiegen die Umsätze im Bereich digitale Lösungen für klinische Studien um 12,1 %.

Der Umsatz belief sich im Jahr 2025 auf 118,3 Millionen RMB (16,9 Millionen US-Dollar), was einem Anstieg von 29,9 % gegenüber dem Vorjahr entspricht. Bis zum 31. Dezember 2025 hatte das Unternehmen über die E-Find Platform insgesamt 14.555 Patienten in 1.611 klinische Studien aufgenommen.

Im Bereich der digitalen klinischen Studien sicherte sich das Unternehmen ein nationales Erfindungspatent für Chinas erste intelligente Technologie für das Patienten-Arzneimittel-Matching. Das System ist in der Lage, komplexe Krankenakten und Studienprotokolle gründlich zu analysieren und ermöglicht so einen hochpräzisen, automatisierten Abgleich zwischen Patienten und klinischen Studien. Im Laufe des Quartals arbeitete die E-Find Platform mit 224 Pharmaunternehmen und Auftragsforschungsinstituten zusammen. In diesem Quartal wurden 1.273 Patienten aufgenommen, was zu einem Umsatzanstieg von 39,9 % gegenüber dem Vorjahreszeitraum führte.

Peng Shen erklärte: „Im Jahr 2025 stützte Waterdrop sein Wachstum auf Technologie und nutzte End-to-End-KI, um einen transformativen Anstieg bei Effizienz und Gewinnen voranzutreiben. Während KI das Branchenökosystem neu gestaltet, vollziehen wir einen systemischen Wandel von KI-gestützt hin zu KI-nativ. Wir integrieren intelligente Lösungen in unsere gesamte Wertschöpfungskette, von der Akquise bis zur Schadenabwicklung. Auf diese Weise setzen wir Technologie für das Gute ein, um Milliarden von Menschenleben zu schützen und nachhaltigen Mehrwert für unsere Nutzer, Partner und die Gesellschaft zu schaffen."

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