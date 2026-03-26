EQS-News: GBC AG startet Coverage für Power Metallic Mines Inc. – hochgradiges polymetallisches Entdeckungssystem in Québec mit signifikantem Re-Rating-Potenzial

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GBC AG startet Coverage für Power Metallic Mines Inc. – hochgradiges polymetallisches Entdeckungssystem in Québec mit signifikantem Re-Rating-Potenzial



26.03.2026 / 10:00 CET/CEST

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GBC AG startet Coverage für Power Metallic Mines Inc. – hochgradiges polymetallisches Entdeckungssystem in Québec mit signifikantem Re-Rating-Potenzial



Augsburg, 26.03.2026 – Die Augsburger Research-Gesellschaft GBC AG, spezialisiert auf die Analyse von börsennotierten Small- und Mid-Caps, hat die institutionelle Coverage der Power Metallic Mines Inc. (ISIN: CA73929R1055) aufgenommen. Grundlage hierfür ist die am 17.03.2026 erstmals veröffentlichte Initial-Coverage-Studie. Power Metallic Mines ist ein an der TSX Venture Exchange gelistetes Explorationsunternehmen, das das distriktskalige Nisk-Lion-Tiger-Projekt in Québec, Kanada, vorantreibt. Im Fokus steht dabei ein hochgradiges polymetallisches System mit Kupfer, Nickel, Platingruppenmetallen, Gold und Silber.



Besonders im Mittelpunkt der Investment Story steht die Lion Zone, eine schnell wachsende hochgradige Kupfer-Nickel-PGE-Entdeckung mit mehreren starken CuEq-Bohrabschnitten. Nach Einschätzung von GBC besitzt Lion das Potenzial, sich zu einem unternehmensprägenden Asset zu entwickeln. Ergänzt wird dies durch die bereits definierte Nisk-Ressource, die eine technische Basis schafft und das binäre Risiko eines reinen Explorationswerts reduziert. Weitere Zielzonen wie Tiger sowie zusätzliche geophysikalische Anomalien unterstreichen den distriktskaligen Charakter des Projekts.



Ein weiterer zentraler Werttreiber ist die frühe und überzeugende metallurgische Bestätigung. Laut Studie zeigen Locked-Cycle-Flotationstests sehr hohe Metallausbringungsraten sowie die Fähigkeit, ein sauberes und verkaufsfähiges Kupferkonzentrat herzustellen. Zusammen mit der günstigen Infrastruktur in Québec, darunter Straßenanbindung, Wasserkraft und Nähe zur Cree-Gemeinde Nemaska, sieht GBC das Projekt im Vergleich zu vielen Explorationsprojekten deutlich besser positioniert.



„Power Metallic Mines kombiniert eine außergewöhnlich spannende hochgradige Entdeckung mit einem klaren Re-Rating-Pfad über zusätzliche Bohrergebnisse, Metallurgie und eine erste Ressourcenschätzung für Lion. Besonders überzeugend ist aus unserer Sicht, dass mit Nisk bereits eine technische Basis vorhanden ist, während Lion und Tiger erhebliches zusätzliches Upside eröffnen. Damit adressiert die Gesellschaft eines der derzeit interessantesten polymetallischen Explorationsprojekte in einer erstklassigen Bergbauregion Kanadas.“

– Matthias Greiffenberger, Analyst der GBC AG



Power Metallic Mines verfügt aus Sicht von GBC über eine starke Ausgangsposition für die weitere Projektentwicklung. Das Unternehmen war zum 30.09.2025 mit rund 31,3 Mio. CAD Cash ausgestattet und damit nach Einschätzung von GBC ausreichend finanziert, um das intensive Explorationsprogramm durch 2026 voranzutreiben. Der laufende 100.000-Meter-Bohrplan soll die Lion-Zone weiter ausdehnen, zusätzliche Zielgebiete testen und damit die Grundlage für weitere Wertsteigerungsschritte schaffen.



Im Rahmen einer Sum-of-the-Parts-Bewertung kommt GBC auf einen fairen Unternehmenswert von 674 Mio. CAD beziehungsweise 2,85 CAD je Aktie (1,81 EUR). Die Bewertung basiert im Wesentlichen auf dem Wertbeitrag der Nisk-Ressource sowie des Lion- und Tiger-Systems. Vor diesem Hintergrund stuft GBC die Aktie mit KAUFEN ein.



Der vollständige Research-Report steht auf der GBC-Website bereit oder unter folgendem Link: https://eqs-cockpit.com/c/fncls.ssp?u=18015a90bcccff4cd34bda5bf1233278



Über Power Metallic Mines Inc.

Power Metallic Mines Inc. ist ein kanadisches Explorationsunternehmen mit Fokus auf hochgradige polymetallische Lagerstätten. Das Flaggschiffprojekt Nisk-Lion-Tiger liegt in der James-Bay-Region in Québec und umfasst Nickel-, Kupfer-, PGE-, Gold- und Silbermineralisierung in einem großflächigen geologischen Trend. Neben der bestehenden Nisk-Ressource bilden die Lion- und Tiger-Zonen die Basis für weiteres Explorations- und Wertsteigerungspotenzial.



Risikohinweis:

Diese Mitteilung stellt weder eine Finanzanalyse im Sinne des §34b WpHG noch eine Anlageberatung oder -empfehlung dar. Investitionen in Aktien sind grundsätzlich mit Risiken verbunden – bis hin zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals.



Hinweis auf mögliche Interessenkonflikte gemäß §85 WpHG und Art. 20 MAR:

GBC AG und die verantwortlichen Analysten weisen darauf hin, dass zum Zeitpunkt der Veröffentlichung folgende potenzielle Interessenkonflikte bestehen können: 5a,6a,11. Details finden sich im vollständigen Researchbericht sowie unter: www.gbc-ag.de/de/Offenlegung.



Pressekontakt:

GBC AG

Tel.: +49 821 241133 0

E-Mail: research@gbc-ag.de

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