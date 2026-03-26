EQS-News: Genf wird im Juli mit dem AI for Good Global Summit der ITU zur Welthauptstadt der KI

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Genf wird im Juli mit dem AI for Good Global Summit der ITU zur Welthauptstadt der KI



26.03.2026 / 03:10 CET/CEST

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Spitzenkonferenz präsentiert KI-Durchbrüche in direkter Folge mit dem ersten UN Global Dialogue on AI Governance.

GENF, 25. März 2026 /PRNewswire/ -- Während Regierungen ihre Strategien zu künstlicher Intelligenz, souveräner KI sowie zur Verbreitung von KI in Wirtschaft und Gesellschaft beschleunigen, veranstaltet die International Telecommunication Union (ITU) vom 7. bis 10. Juli 2026 im Genfer Kongresszentrum Palexpo den siebten AI for Good Global Summit.

Genf ist Gastgeber des AI for Good Global Summit, der fÃ¼hrenden Veranstaltung der Vereinten Nationen zum Thema KÃ¼nstliche Intelligenz.

An vier Tagen kommen bei AI for Good Führungspersönlichkeiten aus Regierung, Industrie, Wissenschaft, Zivilgesellschaft sowie der technischen Fachwelt zusammen, um gemeinsam die Zukunft der KI mitzugestalten.

Der AI for Good Global Summit findet in direkter Folge mit dem Global Dialogue on AI Governance statt, der von der Generalversammlung der Vereinten Nationen einberufen und von UN-Generalsekretär António Guterres begleitet wird. Der Global Dialogue findet am 6. und 7. Juli im Palexpo statt. Unterstützt wird er von einem gemeinsamen Sekretariat, zu dem das Exekutivbüro des Generalsekretärs, die ITU, die Organisation der Vereinten Nationen für Bildung, Wissenschaft und Kultur (UNESCO) sowie das United Nations Office for Digital and Emerging Technologies (ODET) gehören; ITU und UNESCO übernehmen dabei die Koordination.

„Während künstliche Intelligenz den Schritt von der Strategie zur praktischen Anwendung vollzieht, brauchen Länder Fähigkeiten, Lösungen sowie internationale Standards, damit KI für alle funktioniert", sagte Doreen Bogdan-Martin, Generalsekretärin der ITU. „Mit AI for Good trägt die ITU dazu bei, KI-Durchbrüche in praktische Lösungen zur Verbesserung des Lebens zu überführen. Wir freuen uns außerdem, gemeinsam mit unseren Partnern am ersten UN Global Dialogue on AI Governance zu arbeiten, bei dem Mitgliedstaaten sowie weitere Anspruchsgruppen ihre Perspektiven zu den politischen Leitplanken für die Zukunft der KI austauschen werden."

Der AI for Good Global Summit wird von der ITU, der UN-Organisation für digitale Technologien, gemeinsam mit mehr als 50 UN-Partnern organisiert und zusammen mit der Schweiz veranstaltet.

Die Konferenz ist die zentrale Plattform, um KI-Anwendungen in Bereichen von Gesundheitsversorgung und Bildung bis hin zu Ernährungssicherheit, Katastrophenvorsorge sowie Desinformation zu präsentieren und ihre Skalierung zu unterstützen, insbesondere in Entwicklungsländern.

„Wir freuen uns sehr, den AI for Good Global Summit in Genf erneut gemeinsam mit der ITU zu veranstalten, einem zentralen Ort für die Diskussion und Präsentation von Fortschritten im Bereich der künstlichen Intelligenz", sagte Bundesrat Albert Rösti, Vorsteher des Eidgenössischen Departements für Umwelt, Verkehr, Energie und Kommunikation.

Erste Informationen zu Rednern sowie zum Programm sind bereits verfügbar und geben einen ersten Einblick in die globalen Führungspersönlichkeiten, die den diesjährigen Summit prägen. Weitere Ankündigungen folgen.

„Day Zero" des AI for Good Global Summit am 7. Juli bietet Live-Demonstrationen, interaktive Ausstellungen, Start-up-Wettbewerbe sowie praxisnahe Workshops. Die Centre Stage des Summits eröffnet offiziell am 8. Juli.

Zu den Programmhighlights gehören:

Dialoge mit mehreren Interessengruppen zu KI-Standards und Politik – darunter aktuelle Herausforderungen wie die Sicherheit agentischer KI, KI-Tests und Benchmarking, Desinformation und Deepfakes, Anwendungen und Einsatzfelder von Quantentechnologien sowie Anforderungen an KI-Infrastruktur und Energie.

Globale Innovationswettbewerbe und Auszeichnungen – darunter das Grand Finale der AI for Good Innovation Factory, Machine-Learning-Challenges zu Edge AI, TinyML sowie Space AI Computing, die AI for Good Impact Awards und das Grand Finale der Robotics Youth Challenge.

Technologiedemonstrationen und eine interaktive Ausstellung – mit modernsten Systemen aus KI, Robotik, Embodied AI, Brain-Computer-Interfaces, autonomen Fahrzeugen sowie Quantentechnologien.

Programme zu KI-Kompetenzen und Kapazitätsaufbau – mit Schulungseinheiten der Partner der AI Skills Coalition, praxisnahen Workshops sowie einer dynamischen Youth Zone zur Förderung der nächsten Innovatorengeneration.

Kreative und kulturelle Programme – sie heben die Schnittstelle zwischen KI und Kreativität hervor, darunter das AI for Good Film Festival, der KI-Kunstwettbewerb Canvas of the Future sowie KI-gestützte künstlerische Darbietungen. Die Konferenz zeigt außerdem die Premiere von RAISE, einer Dokumentarserie unter der ausführenden Produktion von Leonardo DiCaprio, die aufzeigt, wie KI bereits heute eingesetzt wird, um die drängendsten Herausforderungen der Menschheit anzugehen.

Der Programmschwerpunkt Quantum for Good – bietet Einblicke in Quanteninformationstechnologien sowie ihr Potenzial, Branchen und Gesellschaften zu verändern.

Der AI for Good Global Summit 2026 wird von folgenden Partnern und Sponsoren unterstützt:

Mitorganisator: Swiss Confederation

Diamant-Sponsoren: Microsoft Corporation, Technology Innovation Institute

Gold-Sponsoren: Ministerium für Wissenschaft und IKT (MSIT) der Republik Korea, Ministerium für innere Angelegenheiten und Kommunikation (MIC) von Japan

Silber-Sponsoren: EY, John Wiley & Sons, Inc.

Netzwerkpartner: d-teach, Giga, HP Inc. UK Limited, Google, Lenovo, TikTok Information Technologies UK Limited

Partner der Sitzung: Access Partnership, Cisco Systems, Inc., EY, FSAB Consulting, GTI, Microsoft

Innovation Factory Local Chapters: Akbank, Regierung von Katalonien – Spanien

Hinweise für Redaktionen:

Die Medienakkreditierung für den ITU AI for Good Global Summit kann hier beantragt werden.

Die Anmeldung für die Öffentlichkeit ist geöffnet.

Informationen zur ITU:

Die International Telecommunication Union (ITU) ist die UN-Organisation für digitale Technologien. Mit 194 Mitgliedstaaten und mehr als 1000 Mitgliedern aus Unternehmen, Hochschulen, Zivilgesellschaft sowie internationalen und regionalen Organisationen treibt sie Innovationen für Menschen und den Planeten voran. Seit ihrer Gründung im Jahr 1865 koordiniert die ITU die weltweite Nutzung von Funkfrequenzen und Satellitenorbits, entwickelt internationale Technologiestandards, fördert universelle Konnektivität und digitale Dienste und trägt dazu bei, dass alle von einer nachhaltigen digitalen Transformation profitieren, auch in den entlegensten Regionen. Von künstlicher Intelligenz bis zur Quantentechnologie, von Satelliten und Unterseekabeln bis hin zu fortschrittlichen Mobilfunk- und Drahtlos-Breitbandnetzen setzt sich die ITU dafür ein, die Welt und darüber hinaus zu verbinden. Weitere Informationen finden Sie auf: www.itu.int

Medienkontakte:

David Hirsch

Leiter Medienbeziehungen

International Telecommunication Union

Pressehotline: +41 22 730 5092

E-Mail: pressinfo@itu.int

Aurore Bourdin

Medienbeauftragte

International Telecommunication Union

Pressehotline: +41 22 730 5192

E-Mail: pressinfo@itu.int

Matthew Dalais

Kommunikationsbeauftragter

ITU Telecommunication Standardization Bureau

Tel.: +41 22 730 5974

E-Mail: matthew.dalais@itu.int

Christopher Cartwright

AI for Good Medienbeauftragter

ITU Telecommunication Standardization Bureau

Tel.: +41 78 800 6290

E-Mail: christopher.cartwright@itu.int

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