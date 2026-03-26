EQS-News: GSCF lanciert C4: Connected Capital Control Center

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GSCF lanciert C4: Connected Capital Control Center



26.03.2026 / 14:05 CET/CEST

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Sichtbarkeit und Kontrolle für Unternehmen, Banken und Vermögensverwalter

NEW YORK, 26. März 2026 /PRNewswire/ -- GSCF, ein weltweit führender Anbieter von Betriebskapital-Lösungen, gab heute die Einführung des Connected Capital Control Center(C4) bekannt – einer Serviceplattform, die Banken, Vermögensverwaltern und Großunternehmen dabei helfen soll, Betriebskapital über verschiedene Programme hinweg mit größerer Transparenz, Kontrolle und Sicherheit zu generieren, zu verwalten und zu analysieren.

GSCF Launches Working Capital as a Service Integrates Platform and Funding Capabilities to Create the First Connected Capital Ecosystem

C4 wurde entwickelt, um das „Connected Capital"-Ökosystem von GSCF sowie die breitere Marktlandschaft zu unterstützen, und deckt einen wachsenden Marktbedarf ab: Unternehmen setzen zahlreiche Betriebskapitalprogramme über verschiedene Regionen, Geldgeber, Versicherer und Dienstleister hinweg ein, verfügen jedoch nicht über eine zentrale Informationsquelle, um Engagements, Liquidität, Kosten und Risiken über ihr gesamtes Programmportfolio hinweg zu verfolgen.

C4 bündelt Programmdaten und Arbeitsabläufe in einer einheitlichen Steuerungsebene für Programme, die von GSCF oder externen Anbietern betreut werden, und ermöglicht es Finanzinstituten und Unternehmen, ihr Betriebskapital effizienter zu skalieren und gleichzeitig operative Reibungsverluste und Risiken zu reduzieren.

„Da Betriebskapitalportfolios immer komplexer werden, sind fragmentierte Einblicke und manuelle Überwachung nicht mehr tragbar", sagte Doug Morgan, Chief Executive Officer von GSCF. „C4 verschafft Unternehmen und ihren Finanzierungspartnern einen klaren Überblick auf Portfolioebene – so können Entscheidungen mit Zuversicht getroffen, Limits proaktiv durchgesetzt und das Betriebskapital strategischer im gesamten globalen Ökosystem eingesetzt werden."

C4 für Unternehmen: Advanced Intelligence für das Büro des CFO

Für globale Unternehmen, die zur Sicherung ihrer Liquidität und zur Förderung ihres Wachstums auf mehrere Betriebskapitalprogramme zurückgreifen, die sich über verschiedene Regionen, Geldgeber und Verwalter erstrecken, bietet C4 einen einheitlichen, aggregierten Überblick über alle Betriebskapitalaktivitäten, um Datensilos zu beseitigen und eine zentralisierte Überwachung zu ermöglichen.

Zu den wichtigsten Fähigkeiten für Unternehmen gehören:

Aggregierte Datenansichten: Eine einzige Quelle der Wahrheit, die alle Betriebskapitalprogramme konsolidiert, unabhängig von Geldgeber oder Plattform

Intelligenz auf Portfolio-Ebene: Umfassende Transparenz über Regionen, Einkäufer, Lieferanten und Geschäftspartner hinweg zur Unterstützung der Entscheidungsfindung auf CFO- und Treasurer-Ebene

Fondsübergreifende Transparenz: Klarer Einblick in Finanzierungsströme, Auslastung und Preisgestaltung über mehrere Banken und Kapitalpartner hinweg

Globale betriebliche Abläufe: Standardisierte und automatisierte Prozesse für Umgebungen mit mehreren Regionen und mehreren Geldgebern

Expositions- und Konzentrationsmanagement: Analysen auf Programm- und Portfolioebene, um Risiken zu erkennen, Limits anzupassen und die Kapitalallokation zu optimieren

Durch die Zusammenführung von Daten und Entscheidungsfindung auf Portfolioebene ermöglicht C4 Unternehmen, über reaktives Berichtswesen hinauszugehen und das Betriebskapital als strategischen Vermögenswert zu verwalten.

C4 für Banken: Skalierung des Betriebskapitals mit Zuversicht und Kontrolle

Für Teams im Bereich Handelsfinanzierung und strukturiertes Betriebskapital bietet C4 Echtzeit-Transparenz und integrierte Kontrollmechanismen für Portfolios mit mehreren Programmen und Geldgebern, um eine schnellere Geschäftsanbahnung, eine strengere Governance und skalierbares Wachstum zu ermöglichen.

Zu den wichtigsten Funktionen für Banken gehören:

Sichtbarkeit auf Portfolio-Ebene: Eine konsolidierte Echtzeit-Ansicht des Engagements über Schuldner, Regionen, Versicherer und Strukturen hinweg

Integriertes Grenzwertmanagement: Integrierte Kreditlimits, Konzentrationsschwellen, Warnmeldungen und automatische „Pausen"-Mechanismen

Rationalisierte Debitorenbuchhaltung: Standardisierte AR-Prozesse, die von einfachen Programmen bis zu komplexen, versicherten Strukturen reichen

Co-Origination und erweiterte Kapazität: Eine einzigartige Kombination aus Fachwissen und Finanzierungsmöglichkeiten, die die Flexibilität in der Bilanz erhöht

C4 ermöglicht es Banken, von einem Modell der Einzelprogrammüberwachung zu einem echten Portfoliomanagement überzugehen, wodurch blinde Flecken reduziert werden und gleichzeitig das Vertrauen in die Fähigkeit gestärkt wird, effizient und diszipliniert zu wachsen.

Ein Kontrollzentrum, das auf Skalierung und nicht auf Silos ausgelegt ist

Im Gegensatz zur heutigen Betriebskapital-Landschaft, die sich auf verschiedene Bereiche wie Betrieb, Technologie und Daten verteilen kann, ist C4 als Steuerungsebene auf Portfolioebene konzipiert, die Technologie mit den erstklassigen Managed Services von GSCF verbindet. Gestützt auf mehr als 30 Jahre Erfahrung in der weltweiten Abwicklung komplexer Betriebskapitalprogramme integriert GSCF operative Präzision direkt in die Plattform – so können Kunden die Komplexität auslagern und behalten dennoch die volle Kontrolle.

„C4 wird den heutigen Anforderungen von Banken und Unternehmen gerecht und unterstützt gleichzeitig deren Wachstum über verschiedene Programme, Partner und Rechtsräume hinweg", sagte Shannon Dolan, Chief Product Officer bei GSCF. „Durch die Zusammenführung von Daten, Limits, Arbeitsabläufen und Entscheidungsprozessen in einer zentralen Steuerungsplattform wird C4 Teams dabei unterstützen, schneller zu handeln, Risiken zu minimieren und die Working-Capital-Performance in großem Maßstab kontinuierlich zu optimieren."

„Die Entwicklung des Betriebskapitalmanagements geht über die Prozesseffizienz hinaus und hin zur Steuerung der Liquidität." Da Unternehmen und ihre Finanzpartner Programme in einem immer komplexer werdenden Ökosystem aus Geldgebern, Regionen und Strukturen umsetzen, steigt der Bedarf an Transparenz und Kontrolle auf Portfolioebene. „C4 spiegelt die Richtung wider, in die sich der Markt entwickelt – eine einheitliche Steuerungsebene, die es Finanzvorständen und Finanzmanagern ermöglicht, Liquidität nicht nur als operative Notwendigkeit, sondern als Motor für die Unternehmensleistung und Widerstandsfähigkeit zu steuern", sagte Kevin Permenter, Senior Research Director bei IDC Enterprise Applications.

Informationen zu GSCF

GSCF ist der weltweit führende Anbieter von Betriebskapitallösungen. Das Unternehmen ermöglicht es Unternehmen und Finanzpartnern, ihr Wachstum zu beschleunigen, Liquidität freizusetzen und die Risiken und Komplexitäten des gesamten Betriebskapitalzyklus zu verwalten. Wir entwickeln, verwalten und analysieren Working-Capital-Programme mithilfe unseres innovativen Angebots „Working Capital as a Service", das die Leistungsfähigkeit einer konfigurierbaren und umfassenden Technologieplattform, Expertendienstleistungen und ein Connected-Capital-Ökosystem aus alternativen Kapital- und Bankkapital-Lösungen vereint. Das Team von GSCF-Experten für Betriebskapital ist in über 75 Ländern tätig, um globale Herausforderungen im Bereich der Betriebskapitaleffizienz zu lösen. Besuchen Sie www.gscf.com um mehr zu erfahren.

Medienkontakt:

Natalie Silverman

Chief Marketing Officer bei GSCF

natalie.silverman@gscf.com

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Cision

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