EQS-News: HENSOLDT veröffentlicht Geschäftsbericht 2025

EQS-News: HENSOLDT AG / Schlagwort(e): Jahresbericht

HENSOLDT veröffentlicht Geschäftsbericht 2025



26.03.2026 / 07:30 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





HENSOLDT veröffentlicht Geschäftsbericht 2025

Taufkirchen, 26. März 2026

– Die HENSOLDT-Gruppe („HENSOLDT“) hat heute ihren Geschäftsbericht für das Geschäftsjahr 2025 veröffentlicht. Der Bericht verdeutlicht, dass das Unternehmen seinen profitablen Wachstumskurs bestätigt und seine starke Wettbewerbsposition gefestigt hat. Sämtliche Prognosen wurden erfüllt und in wesentlichen Bereichen übertroffen (siehe dazu auch die

Pressemitteilung

zu den vorläufigen Geschäftszahlen 2025 vom 26.02.2026).

Der Geschäftsbericht gibt einen umfassenden Überblick über die Entwicklung von HENSOLDT im vergangenen Jahr und ordnet diese zudem in das geopolitische Umfeld ein. 2025 war geprägt von anhaltenden Konflikten und verschärften geopolitischen Spannungen: der russische Angriffskrieg gegen die Ukraine, die Krisen im Nahen Osten sowie die wachsende Rivalität zwischen Großmächten haben den Druck auf die internationale Ordnung und die europäische Sicherheitsarchitektur weiter erhöht. Vor diesem Hintergrund gewinnt die Fähigkeit Europas, seine Verteidigungsfähigkeit unmittelbar zu stärken, zunehmend an Bedeutung. HENSOLDTs moderne, vernetzte Verteidigungslösungen spielen dafür eine zentrale Rolle.

Oliver Dörre, CEO von HENSOLDT, sagt: „Strukturell höhere Verteidigungsausgaben und beschleunigte Beschaffungsprozesse spiegeln einen politischen Perspektivwechsel in Europa wider. Unsere starken Ergebnisse des Geschäftsjahres 2025 belegen, wie sehr diese Veränderungen bereits wirken. Gleichzeitig hat das vergangene Jahr gezeigt, dass in militärischen Konflikten Informationsüberlegenheit entscheidend geworden ist. Bedrohungen frühzeitig zu erkennen, zu identifizieren und Informationen in Echtzeit zu vernetzen, wird zunehmend zum bestimmenden Faktor. Für HENSOLDT sind diese Entwicklungen Chance und Verpflichtung zugleich: Mit unseren Sensorlösungen und unserer Fähigkeit, Sensoren, Daten und Software in einer domänenübergreifenden Architektur zu integrieren, tragen wir dazu bei, Streitkräfte schnell mit skalierbaren Fähigkeiten auszustatten.“

Christian Ladurner, CFO von HENSOLDT, sagt: „2025 war für HENSOLDT ein Jahr starken Wachstums und zugleich ein Jahr gezielter Transformation. Wir haben Produktionskapazitäten erweitert, ein neues Logistikzentrum etabliert und den Umzug des Optronics-Bereichs in Oberkochen vorangetrieben. Mit dem Programm ‚Operations 2.0‘ wurden zentrale Prozesse optimiert, zudem haben wir unsere IT-Architektur konsolidiert und die Digitalisierung entlang der gesamten Wertschöpfungskette forciert. Diese Maßnahmen stellen sicher, dass wir wachsende Auftragsbestände effizient und zuverlässig bedienen können. Zudem schaffen wir so die Grundlage für künftiges Wachstum.“

Hier gelangen Sie zum Geschäftsbericht 2025 (ausschließlich online verfügbar):

Veröffentlichungen | HENSOLDT AG

Über HENSOLDT

HENSOLDT ist ein führendes europäisches Hightech-Unternehmen der Verteidigungs- und Sicherheitsindustrie mit Sitz in Taufkirchen bei München. Das Unternehmen entwickelt Sensorlösungen, Elektronik und Software für die Bereiche Luft, Land, See, Cyber und Weltraum und unterstützt Streitkräfte weltweit dabei, Bedrohungen frühzeitig zu erkennen und fundierte operative Entscheidungen zu treffen. Aufbauend auf jahrzehntelanger Erfahrung in missionskritischer Sensorik verbindet HENSOLDT Radar-, Optronik-, Elektronik- und Cyberkompetenzen mit datengetriebener Software und künstlicher Intelligenz. Ziel ist es, Sensordaten aus unterschiedlichen Plattformen und Domänen zu integrieren, zu analysieren und zu einem verlässlichen Lagebild zu fusionieren. Damit hat sich HENSOLDT vom klassischen Sensoranbieter zu einem Systemintegrator der neuen Generation – einem „Neo-Systemhaus“, das vernetzte, softwaredefinierte Verteidigungsfähigkeiten ermöglicht und Informationsüberlegenheit im Einsatz unterstützt, entwickelt. Im Geschäftsjahr 2025 erzielte HENSOLDT mit rund 9.500 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern einen Umsatz von 2,46 Milliarden Euro. Das Unternehmen ist an der Frankfurter Wertpapierbörse im MDAX notiert.

Weitere Informationen:

www.hensoldt.net

Pressekontakt

Joachim Schranzhofer T: +49 (0)89.51518.1823

M:

joachim.schranzhofer@hensoldt.net

26.03.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch Unternehmen: HENSOLDT AG Willy-Messerschmitt-Str. 3 82024 Taufkirchen Deutschland Telefon: +49 (89) 51518-0 E-Mail: info@hensoldt.net Internet: www.hensoldt.net ISIN: DE000HAG0005 WKN: HAG000 Indizes: MDAX, TecDAX Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Düsseldorf, Hamburg, Hannover, München, Stuttgart, Tradegate BSX EQS News ID: 2297856

Ende der Mitteilung EQS News-Service

2297856 26.03.2026 CET/CEST