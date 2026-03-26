EQS-News: IVU setzt Wachstumskurs im Geschäftsjahr 2025 fort

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EQS-News: IVU Traffic Technologies AG / Schlagwort(e): Jahresergebnis
IVU setzt Wachstumskurs im Geschäftsjahr 2025 fort

26.03.2026 / 11:56 CET/CEST
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Die IVU Traffic Technologies AG hat im Geschäftsjahr 2025 erneut Bestwerte erreicht: Der Umsatz steigt gegenüber dem Vorjahr um 12 % auf 149,7 Mio. €, das Rohergebnis wächst um 7,1 % auf 121,5 Mio. € und das Betriebsergebnis (EBIT) legt um 10,5 % auf 18,6 Mio. € zu. Vorstand und Aufsichtsrat schlagen der Hauptversammlung eine erhöhte Dividende sowie zum 25. Börsenjubiläum eine Sonderdividende vor.

Der Geschäftsbericht 2025 steht auf der Website der IVU zum Download bereit:

https://www.ivu.de/investoren/finanzberichte

.

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Sprache:Deutsch
Unternehmen:IVU Traffic Technologies AG
Bundesallee 88
12161 Berlin
Deutschland
Telefon:+49 (0)30 85906-0
Fax:+49 (0)30 85906-111
E-Mail:kontakt@ivu.de
Internet:www.ivu.de
ISIN:DE0007448508
WKN:744850
Börsen:Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Düsseldorf, München, Stuttgart, Tradegate BSX
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