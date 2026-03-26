EQS-News: Jahresfinanzbericht 2025 der Bajaj Mobility AG: Erfolgreiche Wende nach intensivem Restrukturierungsjahr – Operative Stabilisierung und Rekord-Motorsportsaison

EQS-News: Bajaj Mobility AG / Schlagwort(e): Jahresergebnis/Jahresergebnis

Jahresfinanzbericht 2025 der Bajaj Mobility AG: Erfolgreiche Wende nach intensivem Restrukturierungsjahr – Operative Stabilisierung und Rekord-Motorsportsaison



26.03.2026 / 06:06 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





Corporate News

Jahresfinanzbericht 2025 der Bajaj Mobility AG: Erfolgreiche Wende nach intensivem Restrukturierungsjahr – Operative Stabilisierung und Rekord-Motorsportsaison

Mattighofen, 26. März 2026

Klare Trendwende im zweiten Halbjahr – Solide Basis für profitables Wachstum geschaffen

Die Bajaj Mobility AG (vormals PIERER Mobility AG) befindet sich weiterhin auf Erholungskurs: Nach einem von Restrukturierung geprägten Start des Geschäftsjahres 2025 zeigt die zweite Jahreshälfte eine deutliche operative Stabilisierung. Die konsequenten Sanierungsmaßnahmen schlagen sich in den positiven Ergebnissen nieder.

Kernergebnisse 2025:

Starke Erholung im HJ2 2025: Retail-Verkäufe steigen um rund 60 % gegenüber HJ1

Sanierungsgewinn: EUR 1.193 Mio.

Umsatz: EUR 1,009 Mrd. | Absatz: 209.704 Einheiten

EBITDA: EUR 874 Mio. | EBIT: EUR 748 Mio. | Net Profit: EUR 590 Mio.

Eigenkapitalquote steigt auf 24,3 % (Eigenkapital: EUR 385 Mio.)

Nettoverschuldung deutlich reduziert auf EUR 798 Mio.

Lagerbestände um 101.153 Einheiten abgebaut – von 248.580 auf 147.427 Fahrzeuge

29 Motorsport-Meistertitel – erfolgreichstes Jahr der Unternehmensgeschichte

Finanzielle Neuordnung abgeschlossen – Refinanzierung stärkt Basis

CFO Petra Preining: „2025 war ein Jahr intensiver finanzieller Neuordnung. Durch den konsequenten Lagerabbau, die Fokussierung auf eine nachhaltige Kostenstruktur und die erfolgreichen Refinanzierungsmaßnahmen haben wir die finanzielle Basis klar gestärkt. Wir haben die Voraussetzungen für ein profitableres 2026 geschaffen."

Die im Jahr 2025 eingeleiteten Restrukturierungs- und Neuausrichtungsmaßnahmen spiegeln sich auch in mehreren Schritten zur Stärkung der Kapitalstruktur wider. Ein zentraler Meilenstein und Vertrauenssignal der Finanzmärkte: Die KTM AG sicherte sich einen unbesicherten Kreditvertrag über EUR 550 Mio. von einem internationalen Bankenkonsortium bestehend aus J.P. Morgan SE, HSBC, DBS Bank Limited und MUFG Bank Ltd. Die fünfjährige Finanzierung ohne Sicherheiten zu sensationell günstigen Konditionen unterstreicht das wiedergewonnene Vertrauen führender Finanzinstitute in die Geschäftsstrategie und operative Stärke des Unternehmens. Mit dieser Refinanzierung wird der bestehende, deutlich teurer verzinste Kredit von Bajaj Auto in Höhe von EUR 450 Mio. abgelöst, was die finanzielle Stabilität und Flexibilität der Gruppe erheblich verbessert und die Liquiditätsbasis für die geplante Wachstumsphase schafft. Darüber hinaus ist es gelungen, eine neue Factoring Linie in Höhe von EUR 150 Mio. und eine Working Capital Linie von EUR 50 Mio. zu sichern.

Parallel erfolgte die strategische Fokussierung auf das Motorrad-Kerngeschäft. Nicht-strategische Geschäftsbereiche wurden veräußert: MV Agusta, KTM X-Bow und das gesamte Fahrradsegment.

Motorsport-Dominanz bestätigt technologische Spitzenposition

2025 markiert mit 29 Meistertiteln das erfolgreichste Motorsportjahr der Unternehmensgeschichte. KTM, Husqvarna Motorcycles und GASGAS unterstreichen ihre technologische Führungsrolle.

Diese Erfolgsserie setzt sich 2026 nahtlos fort:

Luciano Benavides gewinnt für Red Bull KTM Factory Racing die Rally Dakar 2026 – der prestigeträchtigste Offroad-Titel

Billy Bolt sichert Husqvarna Factory Racing den SuperEnduro Weltmeistertitel 2026

Eli Tomac kämpft in der AMA Supercross-Meisterschaft um den Titel

KTM gewinnt neuen MotoGP-Sponsor interwetten.news für eine mehrjährige Partnerschaft

Ausblick 2026: Profitabilität und Innovation im Fokus

Für das Geschäftsjahr 2026 liegt der Schwerpunkt auf der weiteren Verbesserung der Profitabilität. Dazu zählen Effizienzsteigerung, die Straffung von Strukturen, eine fokussierte Steuerung des Produkt- und Projektportfolios sowie eine Stärkung der internationalen Produktions- und Vertriebsorganisation.

2026 ist außerdem geprägt von wichtigen Modellneuheiten wie der KTM 990 RC R, der KTM 1390 Super Adventure S Evo, neuen LC4-Modellen sowie aktualisierten Husqvarna 701-Modellen. Begleitend wurde die Premium Manufacturer’s Warranty ausgeweitet: die vierjährige Garantie gilt ab Modelljahr 2025 erstmals für alle straßenzugelassenen KTM- und Husqvarna-Modelle und begleitet damit die Markteinführung der neuen Modellgenerationen. Diese Ausweitung stellt einen zentralen Baustein einer Qualitätsoffensive dar und unterstreicht den Anspruch des Unternehmens an gesteigerte Zuverlässigkeit, Langlebigkeit und Kundenzufriedenheit.

CEO Gottfried Neumeister: „Wir sind fulminant in das Jahr 2026 gestartet. Besonders erfreulich ist, dass unsere neuen Modelle sehr positiv von unseren Kunden angenommen werden. Bereits Stand heute konnten wir mehr als doppelt so viele Motorräder verkaufen als im ersten Quartal des Vorjahres. Auch der Abbau des Lagers schreitet äußerst gut voran."

Hinweis: Das Management ist sich der derzeitigen geopolitischen Unsicherheiten und deren möglichen negativen Auswirkungen bewusst und verfolgt deren Entwicklung kontinuierlich. Entsprechende Gegenmaßnahmen werden evaluiert.

Über die Bajaj Mobility AG (vormals PIERER Mobility AG)

Die Bajaj Mobility AG (ehemals PIERER Mobility AG) zählt weltweit zu den führenden Anbietern von Premium‑Motorrädern und ist als börsennotierte Tochtergesellschaft von Bajaj Auto Ltd., dem wertvollsten Zwei‑ und Dreirad‑Unternehmen der Welt, Teil eines globalen Mobilitätskonzerns. Als Holdinggesellschaft der KTM AG vereint sie die renommierten Performance‑Marken KTM, Husqvarna Motorcycles und GASGAS und steht mit ihrem österreichischen Hauptsitz für europäische Ingenieurskunst auf höchstem Niveau – von Rennsportmaschinen über Straßen‑ und Offroad‑Modelle bis hin zu reiseorientierten Bikes, ergänzt durch hochwertige WP‑Komponenten. Eine starke Marktpräsenz in über 70 Ländern und eine treue Community positionieren die Gruppe als Innovationsführer mit einem breit gefächerten Produktportfolio, während sie über Bajaj Auto Ltd. zusätzlich von umfassender technologischer Expertise und einem globalen Vertriebsnetz profitiert, das nachhaltige Umsetzung und langfristige Wertschöpfung ermöglicht.

Für weitere Informationen

Investor Relations

Dipl.-Ök. Stephanie Kniep

Tel: +43 664 2896931

E-Mail: ir@bajajmobility.com

Website:https://www.bajajmobility.com

ISIN: AT0000KTMI02; Schweizer Valorennummer (Schweiz): 41860974; Ticker-Symbol: BMAG; Bloomberg: BMAG SW, BMAG AV; Reuters: BMAG.S, BMAG.VI

26.03.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS Group



Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch Unternehmen: Bajaj Mobility AG Stallhofnerstraße 3 5230 Mattighofen Österreich Telefon: +43 (0) 7742-6000 Fax: +43 (0)7742-6000300 E-Mail: ir@bajajmobility.com Internet: www.bajajmobility.com ISIN: AT0000KTMI02 WKN: A2JKHY Börsen: SIX, Wiener Börse EQS News ID: 2298020

Valorennummer (Schweiz): 41860974 Wertpapierkürzel: BMAG Bloomberg: PKTM SW; PKTM AV Reuters: PKTM.S; PKTM.VI

Ende der Mitteilung EQS News-Service

2298020 26.03.2026 CET/CEST