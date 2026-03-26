EQS-News: JETZT ANMELDEN: 41. MKK – Münchner Kapitalmarkt Konferenz am 22. & 23. April 2026
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JETZT ANMELDEN: 41. MKK – Münchner Kapitalmarkt Konferenz am 22. & 23. April 2026
26.03.2026 / 10:36 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.
Augsburg, 26. März 2026
JETZT ANMELDEN: 41. MKK – Münchner Kapitalmarkt Konferenz
Wann? Mittwoch & Donnerstag, 22. & 23. April 2026 ab 08:30 Uhr
Wo? The Charles Hotel - Rocco Forte Hotels, Sophienstraße 28, 80333 München
Auch dieses Mal erwartet Sie ein vielseitiges Programm: Rund 50 börsennotierte Gesellschaften präsentieren sich auf der Konferenz. Das Programm finden Sie auf unserer Homepage www.mkk-konferenz.de.
Individuelle Gesprächsanfragen (1on1s, 2on1s, Roundtables) nehmen wir gerne bis zum 8. April 2026 entgegen (Investoren und Presse). Diese werden i.d.R. am Tag des Hauptvortrages des jeweiligen Unternehmens geplant.
Ein herzliches Dankeschön geht an unsere Partner:
HEUKING - unser langjähriger Rechtspartner.
ICF Bank- seit vielen Jahren als verlässlicher Konferenzpartner an unserer Seite.
GBC Kapital GmbH - von Beginn an Mitveranstalter und fester Bestandteil der MKK.
IR.on AG - die uns erneut als ESG- und IR-Partner unterstützen.
HCE Consult - unser Partner im Bereich Hauptversammlungen.
MSW - unser Partner im Bereich Wirtschaftsprüfung.
Captrace - unser neuer Partner im Bereich Aktienregistersysteme.
Kapitalmarkt KMU- ein langjähriger Wegbegleiter und Partner unserer Konferenz.
Börse München – mit dem m:access Forum am 23. April 2026 im Raum GBC III.
Die Registrierung erfolgt ausschließlich über: https://mkk-konferenz.de/anmeldung-mkk/
Anmeldeschluss für die MKK ist der 16. April 2026.
Informationen rund um die Konferenz finden Sie jederzeit im News-Bereich unserer Website – oder auf LinkedIn, um auf dem Laufenden zu bleiben.
Aktuell zugesagte Unternehmen:
|Unternehmen
|Marktkapitalisierung (ca.)
|artec technologies AG
|5,65 Mio. EUR
|AMG Critical Materials N.V.
|1,09 Mrd. EUR
|BENO Holding AG
|17,95 Mio. EUR
|Bio-Gate AG
|5,76 Mio. EUR
|Blue Cap AG
|78,06 Mio. EUR
|Cantourage Group SE
|64,33 Mio. EUR
|Cherry SE
|11,15 Mio. EUR
|Daldrup & Söhne AG
|143,08 Mio. EUR
|Deutsche Grundstücksauktionen AG
|9,36 Mio. EUR
|Einhell Germany AG
|394,63 Mio. EUR
|Elmos Semiconductor SE
|2,39 Mrd. EUR
|energenta AG
|10,35 Mio. EUR
|EPH Group AG
|83,00 Mio. EUR
|Erlebnis Akademie AG
|10,50 Mio. EUR
|Ernst Russ AG
|247,28 Mio. EUR
|FINEXITY AG
|50,08 Mio. EUR
|GFT Technologies SE
|501,77 Mio. EUR
|GreenX Metals Limited
|282,76 Mio. EUR
|HAMBORNER REIT AG
|370,11 Mio. EUR
|Heliad AG
|120,76 Mio. EUR
|HOCHTIEF AG
|27,84 Mrd. EUR
|Hoenle AG
|57,59 Mio. EUR
|HomeToGo SE
|236,68 Mio. EUR
|INDUS Holding AG
|733,70 Mio. EUR
|International School Augsburg AG
|3,90 Mio. EUR
|Knorr-Bremse AG
|15,98 Mrd. EUR
|KSB SE & Co. KGaA
|1,85 Mrd. EUR
|Lahontan Gold Corp.
|128,15 Mio. EUR
|Leef Blattwerk GmbH
|Anleihe
|Marinomed Biotech AG
|29,99 Mio. EUR
|Military Metals Corp.
|22,73 Mio. EUR
|Multitude AG
|130,34 Mio. EUR
|NanoRepro AG
|21,20 Mio. EUR
|NCTE AG
|4,09 Mio. EUR
|Oberbank AG
|5,42 Mrd. EUR
|PFISTERER Holding SE
|1,27 Mrd. EUR
|POB AG
|2,50 Mio. EUR
|Power Metallic Mines Inc.
|238,82 Mio. CAD
|Renk Group AG
|5,45 Mrd. EUR
|SBF AG
|41,16 Mio. EUR
|Schloss Wachenheim AG
|111,67 Mio. EUR
|Solutiance AG
|9,94 Mio. EUR
|STEICO SE
|302,80 Mio. EUR
|stock3 AG
|33,15 Mio. EUR
|SYZYGY AG
|19,57 Mio. EUR
|tonies SE
|1,20 Mrd. EUR
|UmweltBank AG
|162,69 Mio. EUR
|Verve Group SE
|303,58 Mio. EUR
*Quelle: https://www.comdirect.de/
Wir freuen uns auf eine erfolgreiche Veranstaltung!
Allgemeine Rückfragen:
GBC AG Eventmanagement
Kristina Heinzelbecker & Marita Conzelmann
Tel.: +49 821 241133-44/49 oder Mobil: +49 176 151434-44/31
Mail: konferenz@gbc-ag.de
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