EQS-News: JETZT ANMELDEN: 41. MKK – Münchner Kapitalmarkt Konferenz am 22. & 23. April 2026

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EQS-News: GBC AG / Schlagwort(e): Konferenz
JETZT ANMELDEN: 41. MKK – Münchner Kapitalmarkt Konferenz am 22. & 23. April 2026

26.03.2026 / 10:36 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Augsburg, 26. März 2026

JETZT ANMELDEN: 41. MKK – Münchner Kapitalmarkt Konferenz

Wann? Mittwoch & Donnerstag, 22. & 23. April 2026 ab 08:30 Uhr
Wo? The Charles Hotel - Rocco Forte Hotels, Sophienstraße 28, 80333 München

Auch dieses Mal erwartet Sie ein vielseitiges Programm: Rund 50 börsennotierte Gesellschaften präsentieren sich auf der Konferenz. Das Programm finden Sie auf unserer Homepage www.mkk-konferenz.de.

Individuelle Gesprächsanfragen (1on1s, 2on1s, Roundtables) nehmen wir gerne bis zum 8. April 2026 entgegen (Investoren und Presse). Diese werden i.d.R. am Tag des Hauptvortrages des jeweiligen Unternehmens geplant.

Ein herzliches Dankeschön geht an unsere Partner:
HEUKING - unser langjähriger Rechtspartner.
ICF Bank- seit vielen Jahren als verlässlicher Konferenzpartner an unserer Seite.
GBC Kapital GmbH - von Beginn an Mitveranstalter und fester Bestandteil der MKK.
IR.on AG - die uns erneut als ESG- und IR-Partner unterstützen.
HCE Consult - unser Partner im Bereich Hauptversammlungen.
MSW - unser Partner im Bereich Wirtschaftsprüfung.
Captrace - unser neuer Partner im Bereich Aktienregistersysteme.
Kapitalmarkt KMU- ein langjähriger Wegbegleiter und Partner unserer Konferenz.
Börse München – mit dem m:access Forum am 23. April 2026 im Raum GBC III.

Die Registrierung erfolgt ausschließlich über: https://mkk-konferenz.de/anmeldung-mkk/
Anmeldeschluss für die MKK ist der 16. April 2026.

Informationen rund um die Konferenz finden Sie jederzeit im News-Bereich unserer Website – oder auf LinkedIn, um auf dem Laufenden zu bleiben.

Aktuell zugesagte Unternehmen:

UnternehmenMarktkapitalisierung (ca.)
artec technologies AG5,65 Mio. EUR
AMG Critical Materials N.V.1,09 Mrd. EUR
BENO Holding AG17,95 Mio. EUR
Bio-Gate AG5,76 Mio. EUR
Blue Cap AG78,06 Mio. EUR
Cantourage Group SE64,33 Mio. EUR
Cherry SE11,15 Mio. EUR
Daldrup & Söhne AG143,08 Mio. EUR
Deutsche Grundstücksauktionen AG9,36 Mio. EUR
Einhell Germany AG394,63 Mio. EUR
Elmos Semiconductor SE2,39 Mrd. EUR
energenta AG10,35 Mio. EUR
EPH Group AG83,00 Mio. EUR
Erlebnis Akademie AG10,50 Mio. EUR
Ernst Russ AG247,28 Mio. EUR
FINEXITY AG50,08 Mio. EUR
GFT Technologies SE501,77 Mio. EUR
GreenX Metals Limited282,76 Mio. EUR
HAMBORNER REIT AG370,11 Mio. EUR
Heliad AG120,76 Mio. EUR
HOCHTIEF AG27,84 Mrd. EUR
Hoenle AG57,59 Mio. EUR
HomeToGo SE236,68 Mio. EUR
INDUS Holding AG733,70 Mio. EUR
International School Augsburg AG3,90 Mio. EUR
Knorr-Bremse AG15,98 Mrd. EUR
KSB SE & Co. KGaA1,85 Mrd. EUR
Lahontan Gold Corp.128,15 Mio. EUR
Leef Blattwerk GmbHAnleihe
Marinomed Biotech AG29,99 Mio. EUR
Military Metals Corp.22,73 Mio. EUR
Multitude AG130,34 Mio. EUR
NanoRepro AG21,20 Mio. EUR
NCTE AG4,09 Mio. EUR
Oberbank AG5,42 Mrd. EUR
PFISTERER Holding SE1,27 Mrd. EUR
POB AG2,50 Mio. EUR
Power Metallic Mines Inc.238,82 Mio. CAD
Renk Group AG5,45 Mrd. EUR
SBF AG41,16 Mio. EUR
Schloss Wachenheim AG111,67 Mio. EUR
Solutiance AG9,94 Mio. EUR
STEICO SE302,80 Mio. EUR
stock3 AG33,15 Mio. EUR
SYZYGY AG19,57 Mio. EUR
tonies SE1,20 Mrd. EUR
UmweltBank AG162,69 Mio. EUR
Verve Group SE303,58 Mio. EUR

*Quelle: https://www.comdirect.de/

Wir freuen uns auf eine erfolgreiche Veranstaltung!

Allgemeine Rückfragen:
GBC AG Eventmanagement
Kristina Heinzelbecker & Marita Conzelmann
Tel.: +49 821 241133-44/49 oder Mobil: +49 176 151434-44/31
Mail: konferenz@gbc-ag.de

26.03.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
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2298400 26.03.2026 CET/CEST

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