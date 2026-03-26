EQS-News: JOY GROUP gibt Finanzergebnisse für 2025 bekannt: Erlös übersteigt 620 Mio. USD

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JOY GROUP gibt Finanzergebnisse für 2025 bekannt: Erlös übersteigt 620 Mio. USD



26.03.2026 / 19:45 CET/CEST

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SHANGHAI, 26. März 2026 /PRNewswire/ -- Die JOY GROUP hat ihre Finanzergebnisse für das Geschäftsjahr 2025 bekannt gegeben und dabei einen jährlichen Einzelhandelsumsatz von mehr als 730 Mio. USD (5,1 Mrd. RMB) und einen Gesamterlös von mehr als 620 Mio USD (4,3 Mrd. RMB) erzielt. Dies entspricht einer Steigerung von 22 % im Vergleich zum Vorjahr. Die Gruppe konnte ihre gesunde Rentabilität aufrechterhalten und gleichzeitig ein weiteres Jahr mit starkem Wachstum verzeichnen.

Products of JOY GROUP

2025 hat die JOY GROUP ihr Beauty-Portfolio über mehrere Kategorien und Preissegmente hinweg weiter ausgebaut. Das Portfolio umfasst nun die Kernmarken JUDYDOLL, JOOCYEE und René Furterer sowie die Wachstumsmarken Biophyto-genesis und Foltène, die die Bereiche Make-up, Haarpflege und Hautpflege abdecken.

Im Bereich Make-up war JUDYDOLL weiterhin ein wichtiger Wachstumstreiber mit einem jährlichen weltweiten Einzelhandelsumsatz von mehr als 430 Mio. USD (3,0 Mrd. RMB), ein Anstieg um mehr als 18 % im Vergleich zum Vorjahr. Die Marke war das dritte Jahr in Folge die Nummer 1 unter den Make-up-Marken in China. Darüber hinaus hat das Unternehmen seine Omnichannel-Präsenz gestärkt, betreibt 118 eigenständige Stores und erreicht über 30.000 Einzelhandelsgeschäfte weltweit.

JOOCYEE erzielte 2025 ebenfalls einen rekordverdächtigen weltweiten Einzelhandelsumsatz mit einem Plus von über 15 %. Die Lippenprodukte der Marke verzeichneten einen weltweiten Absatz von über 18 Millionen Einheiten und festigten damit die Führungsposition der JOY GROUP im Make-up-Bereich.

Im Bereich Haar- und Kopfhautpflege setzte René Furterer seine starke Dynamik in China fort und erzielte ein Umsatzwachstum von über 30 %. JOY schloss außerdem die Übernahme von Foltène ab, einer italienischen Haar- und Kopfhautpflegemarke, die sich seit 1963 auf klinische Wissenschaft stützt, und stärkte damit seine Kompetenzen im Bereich der wissenschaftlichen Kopfhaut- und Haarpflege.

Darüber hinaus erwarb die JOY GROUP Biophyto-genesis, eine dermatologisch orientierte Hautpflegemarke, die auf 14 Jahre klinischer Co-Creation zurückblickt und den Grundstein für ein zukünftiges Wachstum der Gruppe im Bereich Hautpflege legt.

Aufbauend auf seinem starken Inlandsgeschäft hat JOY seine Globalisierungsstrategie weiter vorangetrieben. 2025 überstieg der Einzelhandelsumsatz der Gruppe außerhalb von China 87 Mio. USD (600 Mio. RMB). Das Unternehmen hat seine globale Präsenz sowohl durch E-Commerce als auch durch die Entwicklung des Einzelhandels vor Ort weiter ausgebaut, unter anderem durch die Eröffnung von drei eigenständigen Stores in Singapur.

Die JOY GROUP investierte auch weiterhin in Forschung und Entwicklung, brachte mehr als 600 neue Produkte auf den Markt und meldete 20 neue Patente an. Mit zwei Forschungs- und Entwicklungsstandorten in Shanghai und Mailand hat die Gruppe ihre Innovationsfähigkeit weiter gestärkt.

Allan Liu, Chairman & CEO der JOY GROUP, erklärte: „2025 hat JOY ein weiteres starkes Wachstumsjahr verzeichnet. Mit einem stärkeren Mehrmarkenportfolio und einer beschleunigten Globalisierung sehen wir JOY für ein langfristiges, nachhaltiges Wachstum gut aufgestellt."

Weitere Informationen über die JOY GROUP finden Sie auf www.joy-group.com.

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