EQS-News: LPKF verzeichnet leichte Ergebnisverbesserung in 2025 und leitet Neuausrichtung des Konzerns ein

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LPKF verzeichnet leichte Ergebnisverbesserung in 2025 und leitet Neuausrichtung des Konzerns ein



26.03.2026 / 08:00 CET/CEST

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LPKF verzeichnet leichte Ergebnisverbesserung in 2025 und leitet Neuausrichtung des Konzerns ein

Advanced Packaging auf Glasbasis gewinnt an Dynamik – LIDE-Technologie ist gut positioniert, Wertschöpfungstiefe weiter ausgebaut

Prognose für 2026 verhalten: Umsatzrückgang im Solarsegment und hohe Belastungen für Transformation erwartet

Transformationsprogramm North Star: Bis 2028 wird eine nachhaltige zweistellige EBIT-Marge im Konzern angestrebt

Garbsen, 26. März 2026 - Die LPKF Laser & Electronics SE hat heute ihre Geschäftszahlen für das Jahr 2025 vorgelegt. Trotz eines anhaltend schwierigen wirtschaftlichen Umfelds mit schwacher Nachfrage in wichtigen Absatzmärkten und zusätzlichem Druck durch zoll- und handelspolitische Maßnahmen konnte LPKF wesentliche operative Fortschritte erzielen und die Profitabilität gegenüber dem Vorjahr verbessern.

Im Geschäftsjahr 2025 hat der LPKF-Konzern einen Umsatz von 115,3 Mio. EUR erzielt und lag damit um 6,2 % unter dem Vorjahreswert (122,9 Mio. EUR).

Gleichzeitig hat sich das bereinigte EBIT auf 0,8 Mio. EUR verbessert (Vorjahreszeitraum: 0,1 Mio. EUR). Damit hat das Unternehmen die letzte eigene Prognose für das Jahr 2025 am unteren Rand erreicht. Danach sollte der Umsatz zwischen 115 und 125 Mio. EUR und die bereinigte EBIT-Marge im Bereich von 0 bis 5 % liegen.

Der Auftragseingang lag aufgrund eines schwachen zweiten Quartals und ausbleibender Solaraufträge mit 91,6 Mio. EUR deutlich unter dem Vorjahreswert von 114,3 Mio. EUR. Der Auftragsbestand reduzierte sich von 50,9 Mio. EUR im Vorjahreszeitraum auf 27,1 Mio. EUR. Die allgemeine Investitionszurückhaltung im zweiten Quartal, unter anderem verursacht durch Unsicherheiten rund um die US-Zollpolitik, führte insbesondere in Europa und Asien zu Zurückstellungen von Aufträgen. In Nordamerika waren die Auswirkungen hingegen weniger ausgeprägt.

„Trotz eines herausfordernden Jahrs haben wir in unserem wichtigsten Wachstumsbereich „Advanced Packaging für Halbleiter“ wichtige Fortschritte erzielt und blicken hier sehr zuversichtlich nach vorn. Gleichzeitig setzen wir mit dem North Star-Programm nun sehr konsequent an der strukturellen Weiterentwicklung des Unternehmens an, um Profitabilität und Wettbewerbsfähigkeit nachhaltig zu stärken“, sagt CEO Klaus Fiedler.

Update zur Entwicklung in den Segmenten

Getrieben vom Megatrend „Next Generation Computing“ und dem Durchbruch glasbasierter Substrate im Advanced Packaging positioniert sich LPKF mit der etablierten LIDE-Technologie als Schlüsselpartner für führende Halbleiterhersteller und ihre Zulieferer: Der im Kundeneinsatz bewährte LIDE-Prozess ermöglicht die hochpräzise, rissfreie Bearbeitung von Glas und wird durch neue Prozesstechnologien wie das Singulieren glasbasierter Packages und das laserbasierte Bonden von Multilayer Glass Stacks ergänzt. Die Anzeichen für einen Durchbruch von Glas im Advanced Packaging im Halbleitermarkt verdichten sich deutlich – aus Sicht von LPKF stellt sich nicht mehr die Frage, ob dieser Wandel stattfinden wird, sondern wann die Hochlaufphase eintritt.

Darüber hinaus arbeitet LPKF an der Integration von Co-Packaged Optics (CPO) auf Glassubstraten, bei der optische Komponenten direkt im Chipgehäuse integriert werden und herkömmliche elektrische Verbindungen durch schnellere und energieeffizientere optische Links ersetzen. Dank ihrer überlegenen elektrischen und optischen Eigenschaften bilden Glassubstrate die Basis dieser zukunftsweisenden Schlüsseltechnologie für kommende Halbleitergenerationen.

Im Bereich Display arbeitet LPKF mit einem weltweit führenden Display- und Halbleiterhersteller zusammen. Der Kunde entwickelt Displays aus Glas für die Serienfertigung.

Im Kerngeschäft verzeichnete das Segment Development 2025 eine insgesamt positive Entwicklung, getragen von starker Nachfrage in Nordamerika. Der Government Shutdown in den USA belastete jedoch das vierte Quartal. Angesichts steigender F&E‑Budgets, insbesondere im Verteidigungsbereich, blickt LPKF hier optimistisch nach vorn.

Im Segment Electronics wurde das Geschäft durch die angespannte Lage im SMT‑Markt (Surface Mount Technology) und weltweite Auswirkungen der US‑Zollpolitik beeinträchtigt; mehrere Kundenprojekte wurden verschoben. Dennoch entwickelte sich das Geschäft mit Lasersystemen zum Schneiden von Leiterplatten positiv. Der CuttingMaster 2000 stärkt LPKF zunehmend in einem Markt mit hohem Wachstumspotenzial.

Das Segment Welding litt weiter unter der schwachen Automobilindustrie, erzielte jedoch deutliche Erfolge im Bereich Consumer Electronics und gewann zusätzliche Projekte im Umfeld smarter Robotik. Die verstärkte Ausrichtung auf Medizintechnik und Unterhaltungselektronik zeigt Wirkung. Im Rahmen des North Star‑Projekts setzt LPKF zudem strukturelle Maßnahmen zur Stärkung der Wettbewerbsfähigkeit am Standort Fürth um und bündelt die Produktionsaktivitäten jetzt am Standort Suhl.

Im Segment Solar lagen die Umsätze in der ersten Jahreshälfte noch im Plan, während der Auftragseingang stark unter globaler Investitionszurückhaltung litt. Der weltweite Technologiewechsel hin zu Perowskit‑Beschichtungen ist noch nicht abgeschlossen und bremst aktuell Investitionen, bietet LPKF langfristig jedoch erhebliche Chancen aufgrund vorhandener Expertise. Dem verschärften Wettbewerb in China begegnet das Unternehmen mit der Entwicklung der kostenoptimierten Allegro ESSENTIAL.

Im Bereich ARRALYZE hat LPKF seine eigenständigen Aktivitäten geordnet beendet und prüft nun den Verkauf an einen geeigneten Partner. Die Technologie bleibt für das Unternehmen attraktiv, erfordert jedoch Marktstrukturen, die LPKF als neuer Anbieter allein nur schwer aufbauen kann.

Strategische Ausrichtung: Skalierbare Fertigungsverfahren für Wachstumsmärkte

LPKF hat in 50 Jahren gezeigt, dass das Unternehmen mit hoher Innovationskraft und tiefem technologischen Know-how neue Standards setzen und führende Positionen in spezialisierten Anwendungen erreichen kann. Künftig richtet LPKF seinen strategischen Fokus stärker auf größere Marktsegmente mit hohen Skalierungs- und Wachstumspotenzialen.

Im Halbleitermarkt baut LPKF seine starke Position im Advanced Packaging weiter aus – insbesondere bei Glaslösungen auf Basis der LIDE-Technologie. Zusätzliche Prozessschritte entlang der Wertschöpfungskette sowie neue Perspektiven in Richtung Co-Packaged Optics sollen weiteres Wachstum ermöglichen. Parallel entwickelt das Unternehmen seine etablierten Geschäftsfelder im Kerngeschäft profitabel weiter.

Mit dem im September 2025 gestarteten North Star-Programm verfolgt LPKF das Ziel, bis 2028 eine zweistellige EBIT-Marge zu erreichen. Das Programm umfasst Effizienz- und Strukturmaßnahmen, darunter ausgewählte Personal- und Kostenanpassungen, um die Profitabilität nachhaltig zu steigern und finanzielle Stabilität sicherzustellen. Zudem wurde der Konsortialvertrag mit den finanzierenden Banken bis 2028 verlängert, um die Transformation solide abzusichern.

50 Jahre LPKF

Das Jahr 2026 markiert für LPKF einen wichtigen Meilenstein: Vor 50 Jahren entwickelte der Bauingenieur Jürgen Seebach in Hannover die „LeiterPlattenKopierFräse“, die dem Unternehmen bis heute seinen Namen gibt. Seebachs Idee zur mechanischen Herstellung von Leiterplattenprototypen bildet die technologische Grundlage für die Entwicklung des Unternehmens zu einem international führenden Anbieter von Lösungen für Elektronik, Halbleiter, Solar und weitere Zukunftsmärkte. Aus einer ersten innovativen Idee ist ein global agierendes Hightech-Unternehmen entstanden.

Der Vorstand und der Aufsichtsrat danken den Mitarbeitern, Führungskräften und Betriebsräten, die LPKF über fünf Jahrzehnte hinweg mit Innovationskraft, Einsatz und Pioniergeist geprägt haben.

Ausblick

Die geopolitischen Spannungen haben sich durch den militärischen Konflikt im Nahen Osten weiter verschärft und seine konkreten Auswirkungen sind derzeit noch nicht abschätzbar. Es besteht das Risiko negativer Effekte auf globale Lieferketten, Transportkapazitäten und -kosten sowie auf die Energiemärkte mit steigenden Preisen und höheren Kosten für energieintensive Materialien. Das Unternehmen hat proaktiv Maßnahmen zur Begrenzung dieser Risiken ergriffen, etwa durch frühzeitige Reservierung von Transportkapazitäten, während eine mögliche Ausweitung der Spannungen die gesamtwirtschaftlichen Rahmenbedingungen und das Geschäft des Konzerns zusätzlich belasten könnte.

Angesichts der aktuell stark erhöhten Unsicherheit im wirtschaftlichen und geopolitischen Umfeld, einschließlich Kriegsrisiken und fragiler Lieferketten, und unter der Annahme eines deutlich geringeren Umsatzvolumens im Solarsegment erwartet LPKF für das Geschäftsjahr 2026 einen Konzernumsatz von 105 bis 120 Mio. EUR und eine bereinigte EBIT-Marge zwischen -3,0 % und 4,5 %.

Potenzielle Volumenaufträge aus dem Bereich Advanced Packaging sind in dieser Prognose nicht berücksichtigt, da der Zeitpunkt des vom Markt erwarteten Hochlaufs nicht durch den von LPKF bereitgestellten LIDE-Prozess, sondern durch die Qualifikation nachgelagerter Prozessschritte bestimmt wird.

Mittelfristiger Ausblick

Der Vorstand blickt zuversichtlich auf die mittelfristige Entwicklung des LPKF-Konzerns. Während sich die Segmente aktuell unterschiedlich entwickeln, bleibt das Ziel klar: Der Vorstand strebt bis 2028 eine nachhaltige zweistellige EBIT-Marge im Konzern an.

Besonders im Halbleitermarkt sieht das Unternehmen mit LIDE und dem Ausbau des Produktportfolios eine sehr gute strategische Positionierung und großes Wachstumspotenzial. Auch der SMT-Bereich (Surface Mount Technology) und das Rapid PCB Prototyping bieten sehr solide Wachstumsperspektiven.

Trotz der aktuellen Auftragsschwäche im Solargeschäft erwartet LPKF von der Transformation zur Perowskit-Technologie ein vielversprechendes Wachstumsfeld mit erheblichen Chancen für LPKF. Nach der strategischen Neuausrichtung im Kunststoffschweißen erwartet der Vorstand auch in diesem Segment langfristig profitables Wachstum.

Um den LPKF-Konzern langfristig resilient und wettbewerbsfähig zu positionieren, ist es zunächst erforderlich, wesentliche strukturelle Anpassungen vorzunehmen, da in der aktuellen Phase wirtschaftlicher Unsicherheit kurzfristig keine deutlichen Wachstumsimpulse zu erwarten sind.

*Das bereinigte EBIT ergibt sich aus dem EBIT unter Herausrechnung von Restrukturierungs- und Abfindungskosten, Effekten aus Veränderungen des Konsolidierungskreises sowie Anpassungen des Long Term Incentive (LTI), die sich aus Schwankungen des Performance-Faktors oder des Aktienkurses ergeben. Für das Geschäftsjahr 2026 rechnet LPKF im Zuge des Transformationsprogramms North Star mit außergewöhnlich hohen Restrukturierungskosten in Höhe von rund 3 – 4 % des Umsatzes.

Über LPKF

LPKF ist ein international führender Technologiekonzern für laserbasierte Fertigungslösungen. Das Unternehmen entwickelt hochpräzise, energieeffiziente und nachhaltige Technologien für anspruchsvolle Industrien, darunter die Halbleiter-, Elektronik-, Solar- und Medizintechnikbranche. Mit der patentierten LIDE-Technologie setzt LPKF Maßstäbe in der Glasbearbeitung für Advanced Packaging. Ein globales Netzwerk, rund 700 Mitarbeiter sowie jahrzehntlange Entwicklungskompetenz ermöglichen innovative Lösungen entlang der gesamten Wertschöpfungskette. LPKF hat seinen Hauptsitz in Garbsen und ist im Prime Standard der Deutschen Börse notiert (ISIN 0006450000).

Kontakt:

Bettina Schäfer, Department Manager Group Communication & Investor Relations

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