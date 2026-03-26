EQS-News: MGI Tech bringt auf der Analytica 2026 erstmals den Hochdurchsatz-Sequenzierer T7+ auf den europäischen Markt

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MGI Tech bringt auf der Analytica 2026 erstmals den Hochdurchsatz-Sequenzierer T7+ auf den europäischen Markt



26.03.2026 / 15:10 CET/CEST

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MÜNCHEN, 26. März 2026 /PRNewswire/ -- MGI Tech Co., Ltd. (MGI), ein Unternehmen, das sich der Entwicklung zentraler Instrumente und Technologien verschrieben hat, die Innovationen in den Biowissenschaften vorantreiben, stellt auf der Analytica 2026 in München modernste Automatisierungs- und Sequenzierungstechnologien vor. Bei seinem ersten Auftritt auf der Messe stellt MGI fortschrittliche Sequenzierungs- und Automatisierungsplattformen vor, darunter den neuen Hochdurchsatz-SequenzerT7+, der jetzt für Kunden in Europa und Afrika verfügbar ist, und die Automatisierungs-WorkstationPrepAll, die die Handhabung von Flüssigkeiten in Labors in ganz Europa revolutionieren soll.

Hochdurchsatz-Sequenzierung in europäischen Labors

MGI stellte auf der Messe den T7+ vor, der im September 2025 auf der „Future of Omics"-Konferenz in Shenzhen, China, sein weltweites Debüt gab. Das Unternehmen stellt diese Hochdurchsatz-Sequenzierungsplattform nun Kundinnen und Kunden in Europa und Afrika zur Verfügung. Auf Basis praktischer Anwendungserfahrungen lassen sich pro Lauf bis zu 112 WGS-, 80 Single-Cell-RNA-Seq- oder 1.920 RNA-Seq-Proben verarbeiten. Dies ist das erste Mal, dass das Instrument in voller Größe dem europäischen Publikum vorgestellt wird.

Die T7+-Sequenzierungsplattform von MGI ist plattformunabhängig und darauf ausgelegt, den manuellen Aufwand durch integrierte Workflow-Automatisierung zu reduzieren, während Anwender ihre bestehenden Pipelines, Tools und Datenstrategien beibehalten können.

T7+ sequencer at Analytica 2026

Fang Chen, General Manager of Europe & Africa bei MGI, bestätigte, dass seit der Markteinführung weltweit mehr als 40 Geräte installiert wurden und es an der Zeit ist, sicherzustellen, dass auch Kunden in Europa und Afrika von der Leistung des Systems profitieren können, das mehrere Schritte integriert, die zuvor manuell durchgeführt werden mussten.

Intelligente Automatisierung für Labore aller Größen

Darüber hinaus stellt das Unternehmen seine PrepAll Automatisierungsplattform aus, die erstmals 2025 auf der SLAS in Hamburg vorgestellt wurde und nun weltweit erhältlich ist. Der intelligente Liquid-Handler vereint die wichtigsten Funktionen anderer MGI-Automatisierungsplattformen in einem kompakten Design, das es auch den kleinsten Laboren ermöglicht, ihre Pipettierabläufe zu automatisieren.

„Es ist das erste Mal, dass wir auf der Analytica ausstellen, und ich freue mich sehr, unsere neuesten Innovationen der breiten europäischen Gemeinschaft zu präsentieren", sagte Fang Chen, General Manager of Europe & Africa bei MGI. „Wir sind begeistert von dem vielfältigen Publikum aus verschiedenen Bereichen, das hier zusammenkommt, um Möglichkeiten zu finden, seine Labor-Workflow-Lösungen zu verbessern. Unsere robuste Sequenziertechnologie und ausgefeilte Automatisierungstechnik ist nur der Anfang, und wir wollen diese Messe in Zukunft nutzen, um Forschenden und klinischen Laboren eine umfassende Auswahl an Geräten vorzustellen."

Besuchen Sie MGI auf der Analytica 2026: in Halle A3, Stand 317 erleben Sie Live-Demonstrationen des T7+ und PrepAll und erfahren mehr über das gesamte Sequenzier- und Automatisierungsportfolio von MGI.

Informationen zu MGI

MGI Tech Co. Ltd. (oder seine Tochtergesellschaften, zusammen als MGI bezeichnet) hat sich der Entwicklung von Kerninstrumenten und Technologien verschrieben, die Innovationen in der Biowissenschaft vorantreiben. Unser Schwerpunkt liegt auf Forschung und Entwicklung, Herstellung und Vertrieb von Instrumenten, Reagenzien und verwandten Produkten im Bereich der Biowissenschaften und Biotechnologie. Wir bieten Echtzeit- und Multi-omics-Systeme sowie ein breites Spektrum an digitalen Geräten und Systemen für die Präzisionsmedizin, die Landwirtschaft, das Gesundheitswesen und verschiedene andere Branchen.

MGI wurde 2016 gegründet und hat sich zu einem führenden Unternehmen in der Biowissenschaft entwickelt, das Kunden auf sechs Kontinenten bedient und weltweit Forschungs-, Produktions-, Schulungs- und Kundendiensteinrichtungen einrichtet. Als eines der wenigen Unternehmen, das Gensequenzierer in klinischer Qualität eigenständig entwickelt und in Serie produziert, bietet MGI Nutzern weltweit skalierbare Sequenzierkapazitäten die von Gigabasen bis Terabasen reichen. MGI ist außerdem einer der einzigen Anbieter eines vollständigen Produktportfolios, das drei Kernsegmente umfasst: SEQ ALL (Short- und Long-Read-Sequenzierung), GLI (Generative Lab Intelligence) und Multi-Omics. Mit einem einzigartigen Fachwissen, innovativen Produkten und einem Engagement für globale Auswirkungen wird MGI den Weg der Biowissenschaften in die Zukunft mitgestalten.

Weitere Informationen finden Sie auf MGI Tech, LinkedIn, X, Instagram, und YouTube.

Foto – https://mma.prnewswire.com/media/2942046/T7__sequencer_at_MGI_booth.jpg

Cision

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