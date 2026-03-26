EQS-News: Prodigy Technovations erweitert branchenführenden I3C Protocol Exerciser and Analyzer um fortschrittliche Unterstützung für NVMe-MI, SPDM und PLDM auf Anwendungsebene

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Prodigy Technovations erweitert branchenführenden I3C Protocol Exerciser and Analyzer um fortschrittliche Unterstützung für NVMe-MI, SPDM und PLDM auf Anwendungsebene



26.03.2026 / 08:15 CET/CEST

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BENGALURU, Indien, 26. März 2026 /PRNewswire/ -- Prodigy Technovations Pvt. Ltd., ein führender Anbieter von Lösungen für Protokollanalyse und Validierung, gab Erweiterungen für seinen PGY-I3C-EX-PD I3C Protocol Exerciser and Analyzer bekannt und erweiterte damit die Unterstützung für übergeordnete Managementprotokolle, die auf modernen Rechenplattformen zunehmend eingesetzt werden.

Da Systeme zunehmend für KI-Workloads, Hochleistungsrechnen, DDR5-Speicher und CXL-Plattformen ausgelegt werden, entwickelt sich die I3C-Schnittstelle zu einem zentralen Rückgrat für Plattformmanagement und Gerätekommunikation. Der erweiterte PGY-I3C-EX-PD versetzt Ingenieure in die Lage, Protokolle der Anwendungsebene über I3C zu validieren, darunter MCTP, NVMe-MI, SPDM und PLDM.

Diese Protokolle unterstützen wichtige Funktionen wie Geräteerkennung, Telemetrieüberwachung, Firmware-Updates, Authentifizierung und sichere Kommunikation in Computersystemen der nächsten Generation. Indem der PGY-I3C-EX-PD sowohl die Validierung des I3C-Transports als auch übergeordneter Protokolle unterstützt, hilft er Ingenieuren, die Entwicklung zu beschleunigen und die Zuverlässigkeit zu verbessern.

„Das Wachstum von KI-Infrastrukturen und Plattformen für Hochleistungsrechnen verändert die Art und Weise, wie Geräte kommunizieren und Systemintelligenz verwalten", sagte Godfree Coelho, Gründer und Geschäftsführer von Prodigy Technovations. „I3C entwickelt sich zu einer wichtigen Schnittstelle für das Plattformmanagement über Server-, Speicher- und Speichersubsysteme hinweg. Mit diesen Erweiterungen können Ingenieure sowohl das I3C-Protokoll als auch die darauf aufbauenden Managementprotokolle validieren."

Der PGY-I3C-EX-PD bietet eine Plattform für Protokolltests, Traffic-Erzeugung, Protokolldekodierung und Fehleranalyse, sodass Ingenieure reale Szenarien bereits während der Entwicklung testen können. Er kann als I3C-Controller, Zielkomponente oder Sekundärcontroller betrieben werden und ermöglicht damit die Validierung in mehreren Architekturen.

Die Lösung unterstützt zudem die Emulation von I2C-Controllern und Zielkomponenten, wodurch sich hybride I2C-/I3C-Umgebungen testen lassen, wie sie in modernen SoC-Designs weit verbreitet sind. Funktionen wie Fehlerinjektion, Margin-Tests, Protokoll-Triggering sowie kontinuierliche Streaming-Aufzeichnung helfen Ingenieuren dabei, Systemkommunikation und Robustheit zu validieren.

Wichtige Funktionen des PGY-I3C-EX-PD

Unterstützt I3C v1.0, v1.1, v1.1.1 und v1.2

Emuliert I3C-Controller, Zielkomponenten und Sekundärcontroller

Unterstützt die Emulation von I2C-Controllern und Zielkomponenten

Unterstützt Datenraten von 1 Hz bis 12,5 MHz

Protokollanalyse für SDR-, HDR-DDR-, HDR-TSL-, HDR-TSP- und HDR-BT-Datenverkehr

Unterstützt MCTP, NVMe-MI, SPDM und PLDM

Fehlerinjektion

Unterstützung für mehrere Betriebssysteme: Windows, macOS und Linux

Preise und Verfügbarkeit

Der erweiterte PGY-I3C-EX-PD ist ab sofort verfügbar. Für Informationen zur Evaluierung oder zu Preisen wenden Sie sich bitte an: contact@prodigytechno.com.

Informationen zu Prodigy Technovations

Prodigy Technovations ist ein führender Anbieter innovativer Lösungen für die Protokollanalyse bei etablierten und neuen Technologien, darunter PCIe, UFS, eMMC, SD, SDIO, UHS-II, I3C, RFFE sowie SPMI, und unterstützt Ingenieure bei der Validierung komplexer Hardwaredesigns.

Video: https://www.youtube.com/watch?v=XAsznLXlmUw

Photo: https://mma.prnewswire.com/media/2939957/Prodigy_Technovations_UI.jpg

Logo: https://mma.prnewswire.com/media/2939956/Prodigy_Technovations_Logo.jpg

Prodigy Technovations fÃ¼hrt fÃ¼r sein PGY-I3C-EX-PD eine neue BenutzeroberflÃ¤che ein und verbessert damit die Nutzerfreundlichkeit bei der Validierung komplexer I3C- und Anwendungsprotokolle. Mit der zusÃ¤tzlichen UnterstÃ¼tzung fÃ¼r NVMe-MI, SPDM und PLDM kÃ¶nnen Ingenieure Plattformmanagement, Sicherheit sowie GerÃ¤tekommunikation in KI-, HPC- und Computing-Systemen der nÃ¤chsten Generation jetzt effizienter validieren.

Prodigy Technovations Logo

Cision

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