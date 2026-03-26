EQS-News: RHÖN-KLINIKUM AG mit beständiger Entwicklung im Geschäftsjahr 2025

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RHÖN-KLINIKUM AG mit beständiger Entwicklung im Geschäftsjahr 2025



26.03.2026 / 14:18 CET/CEST

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CORPORATE NEWS

Bilanzpressekonferenz



RHÖN-KLINIKUM AG mit beständiger Entwicklung im Geschäftsjahr 2025

Konzern setzt weiterhin auf langfristiges Wachstum – finanzielle Stabilität ermöglicht Investitionen in Medizin-Hightech und neue Versorgungsstrukturen

Steigerung der Umsatzerlöse um 6,8 % bei einem Anstieg der behandelten Patientinnen und Patienten um 2,8 % auf über 938.000

Aufsichtsrat und Vorstand schlagen eine Dividende in Höhe von EUR 0,20 pro Aktie vor



Bad Neustadt, 26. März 2026 – Die RHÖN-KLINIKUM AG schließt das Geschäftsjahr 2025 mit solidem Ergebnis ab und hat ihre Finanzziele erfüllt. Trotz anspruchsvoller gesundheitspolitischer und wirtschaftlicher Rahmenbedingungen konnte die Zahl der Patientinnen und Patienten erneut gesteigert und der Konzernumsatz verbessert werden.

In den Kliniken und Medizinischen Versorgungszentren des Konzerns wurden

im vergangenen Jahr 938.650 Patientinnen und Patienten ambulant und stationär behandelt, ein Plus von 2,5 % (2024: 912.965). Der Konzernumsatz belief sich auf EUR 1.704,7 Mio. (2024: EUR 1.595,6 Mio.), was einem organischen Wachstum von 6,8 % entspricht. Trotz Wegfalls der Erstattungen des Gesetzgebers für erhöhte Energieaufwendungen und herausfordernder Kostenstrukturen beim Bezug von medizinischen Produkten und Dienstleistungen sowie im Personalbereich konnte ein EBITDA in Höhe von

EUR 105,9 Mio. (2024: EUR 110,8 Mio.) erwirtschaftet werden. Der Konzerngewinn ging auf EUR 36,3 Mio. (2024: EUR 45,2 Mio.) zurück, bedingt durch höhere Abschreibungen und Wertminderungen im Anlagevermögen sowie rückläufiger Zinsentwicklungen.

Dr. Stefan Stranz, Vorstand der RHÖN-KLINUIKUM AG: „Die wirtschaftliche Entwicklung unseres Konzerns ist weiterhin solide und kann angesichts der angespannten Lage der Krankenhäuser und der Branchenentwicklung in Deutschland als positiv betrachtet werden. In einem Umfeld, das von medizinischem Fortschritt, steigender Nachfrage nach hochwertiger medizinischer Versorgung und zunehmendem wirtschaftlichem Druck geprägt ist, nehmen wir unsere Verantwortung entschlossen wahr. Ein wichtiger Erfolgsfaktor ist dabei die Zusammenarbeit im Unternehmensverbund mit ASKLEPIOS.“

Die RHÖN-KLINIKUM AG hat 2025 weitere Maßnahmen der Klinikentwicklungen auf den Weg gebracht. An allen Standorten kamen neue Versorgungsangebote hinzu, um die ambulante und stationäre Behandlung der Patientinnen und Patienten weiter auszubauen. So bündeln u. a. die beiden Universitätsstandorte Gießen und Marburg ihre Stärken in einem gemeinsamen Brustzentrum. Damit setzen sie einen neuen Maßstab in der onkologischen Versorgung in Hessen.

Dr. Gunther K. Weiß, Vorstand der RHÖN-KLINIKUM AG: „Als leistungsfähiger und integrierter Klinikkonzern verfügen wir über das notwendige Know-how und die Möglichkeiten, Veränderungen zum Wohle unserer Patientinnen und Patienten aktiv mitzugestalten. Zudem ermöglicht uns unsere finanzielle Stabilität, große Investitionen in Medizin-Hightech gezielt und vorausschauend umzusetzen. Damit setzen wir ein starkes Signal für die dynamische und technologische Weiterentwicklung unserer Einrichtungen.“

Darüber hinaus wurde in die kontinuierliche technologische Weiterentwicklung der Einrichtungen investiert. Im vergangenen Geschäftsjahr kamen beispielsweise eine neue Laborstraße in Gießen, neue Herzkatheter-Technologien und ein neuer 3-Tesla-Magnetresonanztomograph in Marburg sowie ein Strahlentherapiesystem zur Krebsbehandlung in Bad Berka hinzu.

Mit der Photonentechnologie hat das Unternehmen 2025 ein neues Kapitel aufgeschlagen: Als einziger Klinikkonzern in Deutschland hat er drei Photon-Counting-Computertomographen der neuesten Generation im Einsatz, weitere Investitionen sind in Planung.

Ausblick 2026

Für das kommende Geschäftsjahr gehen wir von einem Umsatz in Höhe von

EUR 1,7 Mrd. in einer Bandbreite von jeweils +/-5 % nach oben bzw. unten aus. Für das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) rechnen wir mit einem Wert zwischen EUR 110 Mio. und EUR 125 Mio. Neben den Finanzkennzahlen berücksichtigen wir bei der Steuerung des Unternehmens als nichtfinanzielle Leistungsindikatoren die Anzahl der Fälle und Bewertungsrelationen und erwarten hierfür eine moderate Steigerung gegenüber dem Vorjahr.

Diese Prognose spiegelt die weiter verschärften regulatorischen Eingriffe des Gesetzgebers und die politische Umsetzung der notwendigen Krankenhausreform wider.

Wir weisen darauf hin, dass der Ausblick unter erheblichen Unsicherheiten im Zusammenhang mit den vielfachen weltweiten Krisen, die sich u. a. in Preissteigerungen und Lieferschwierigkeiten auswirken, und unter dem Vorbehalt weiterer regulatorischer Eingriffe mit Auswirkungen auf die Vergütungsstruktur für medizinische Leistungen im Jahr 2026 steht.

Der Geschäftsbericht 2025 ist im Internet veröffentlicht.

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Norman Dittes | T. +49 9771 65-12210 | norman.dittes@rhoen-klinikum-ag.com

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RHÖN-KLINIKUM AG | Schlossplatz 1 | 97616 Bad Neustadt a. d. Saale

Die RHÖN-KLINIKUM AG ist einer der größten Gesundheitsdienstleister in Deutschland. Mit dem Campus Bad Neustadt, der Zentralklinik Bad Berka, dem Klinikum Frankfurt (Oder) sowie den Universitätskliniken Gießen und Marburg (UKGM) gehören fünf hochspezialisierte Maximal- und Schwerpunktversorger zum Unternehmen. Als modernes, diverses und zukunftsorientiertes Unternehmen ist die RHÖN-KLINIKUM AG ein attraktiver Ausbilder und Arbeitgeber. Mit über 19.100 Mitarbeitenden bietet der Konzern exzellente Medizin mit direkter Anbindung an Forschung und Lehre. Jährlich werden in den Kliniken und Medizinischen Versorgungszentren (MVZ) über 938.000 Patientinnen und Patienten ambulant und stationär behandelt. Die RHÖN-KLINIKUM AG ist ein Unternehmen des ASKLEPIOS Konzerns. www.rhoen-klinikum-ag.com

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Sprache: Deutsch Unternehmen: RHÖN-KLINIKUM Aktiengesellschaft Salzburger Leite 1 97616 Bad Neustadt a. d. Saale Deutschland Telefon: +49 (0)9771 - 65-0 Fax: +49 (0)9771 - 97 467 E-Mail: rka@rhoen-klinikum-ag.com Internet: www.rhoen-klinikum-ag.com ISIN: DE0007042301 WKN: 704230 Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard), München; Freiverkehr in Düsseldorf, Hamburg, Hannover, Stuttgart, Tradegate BSX EQS News ID: 2298616

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