EQS-News: Rockwell Automation präsentiert autonome industrielle Abläufe auf der Hannover Messe 2026

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Rockwell Automation präsentiert autonome industrielle Abläufe auf der Hannover Messe 2026



26.03.2026 / 09:05 CET/CEST

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Cybersecurity, KI–gestützte Autonomie und digitales Engineering in der „AI in Manufacturing"-Halle

DUSSELDORF, Deutschland, 26. März 2026 /PRNewswire/ -- Rockwell Automation, das weltweit größte Unternehmen für industrielle Automatisierung und digitale Transformation, hat heute seine Präsenz auf der Hannover Messe 2026 angekündigt, die vom 20. bis 24. April in Hannover stattfindet. Auf der Messe zeigt das Unternehmen, wie Hersteller ihren Weg von der Automatisierung hin zur Autonomie beschleunigen können, unterstützt durch industrietaugliche KI, integrierte Intelligenz und „Secure–by–Design"-Architekturen für geschäftskritische Umgebungen.

At Hannover Messe 2026, Rockwell Automation will demonstrate how manufacturers are accelerating their journey from automation to autonomy, powered by industrialâ€‘grade AI, embedded intelligence and secureâ€‘byâ€‘design architectures built for missionâ€‘critical environments. Rockwell will present practical, realâ€‘world applications, AI-enabled smart machines and self-adjusting systems that help manufacturers boost productivity, improve quality and deploy scalable autonomy.

„Unser Fokus in diesem Jahr ist klar: Wir unterstützen die Industrie dabei, den Schritt von der Automatisierung zur Autonomie zu gehen und messbare Geschäftsergebnisse zu erzielen. Besucher erleben, dass industrielle KI, digitale Zwillinge und sichere OT–Architekturen keine Zukunftsvisionen mehr sind, sondern heute bereits einen echten Mehrwert liefern und einsatzbereit sind", sagt Jordan Reynolds, Vice President Artificial Intelligence & Autonomy bei Rockwell Automation.

In der „AI in Manufacturing"-Halle 27, Stand A22, präsentiert Rockwell Automation praxisnahe Anwendungen, KI–gestützte Smart Machines sowie selbstoptimierende Systeme, mit denen Hersteller ihre Produktivität steigern, die Qualität verbessern und skalierbare Autonomie umsetzen können.

Mit mehr als 100 Jahren Erfahrung im Bereich Operational Technology (OT) und ausgeprägten IT/OT–Integrationskompetenzen verfolgt Rockwell einen produktionsreifen Ansatz für industrielle KI, der auf komplexen industriellen Umgebungen ausgelegt ist. Durch die direkte Einbettung von KI in operative Prozesse ermöglicht das Unternehmen Echtzeit–Optimierung, vorausschauende Erkenntnisse und autonome Steuerung über Design, Inbetriebnahme, Betrieb und Wartung hinweg.

Auf der Hannover Messe erfahren Besucher, wie dieser Ansatz eine sichere und souveräne digitale Transformation unterstützt und es Herstellern ermöglicht, KI im großen Maßstab einzusetzen, ohne kritische Produktionsprozesse zu gefährden oder Sicherheits– und Compliance–Anforderungen zu vernachlässigen.

Rockwell zeigt anhand praxisnaher Demonstrationen, wie Unternehmen von klassischer Automatisierung zu autonomen, ergebnisorientierten Betriebsmodellen übergehen können; unter anderem mit Emulate3D™–Digital–Twin–Software, der Plex Smart Manufacturing Platform, Industrial–AI–Lösungen sowie dem SecureOT™–Cybersicherheitsportfolio. Ergänzt wird das Angebot durch geführte Touren und Diskussionen mit Fachexperten.

Zusätzlich zum eigenen Messestand ist Rockwell Automation vertreten bei:

AWS (Halle 15, Stand D76)

Eplan/Rittal (Halle 27, Stand D50)

Microsoft (Halle 17, Stand G06)

ODVA (Halle 27, Stand E11)

OPC UA (Halle 27, Stand F38/5)

Interessierte Besucher, die Rockwells breites Technologieportfolio sowie das umfangreiche PartnerNetwork™–Ökosystem kennenlernen möchten, können hier ein kostenloses Ticket für die Hannover Messe erhalten.

Über Rockwell Automation

Rockwell Automation, Inc. (NYSE: ROK) ist ein weltweit führender Anbieter für industrielle Automation und digitalen Wandel. Wir verbinden die Kreativität von Menschen mit der Leistungsfähigkeit von Technologie, um die Grenzen des menschlich Möglichen zu verschieben und die Welt produktiver und nachhaltiger zu gestalten. Der Firmensitz von Rockwell Automation befindet sich in Milwaukee, Wisconsin, USA. Rockwell Automation beschäftigt etwa 26.000 Mitarbeiter, die sich zum Ende des Geschäftsjahres 2025 Kunden in mehr als 100 Ländern widmen. Weitere Informationen zur Umsetzung des Connected Enterprise® in Industrieunternehmen finden Sie unter www.rockwellautomation.com.

Rockwell Automation Logo

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Cision

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