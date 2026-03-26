EQS-News: Scout24 SE veröffentlicht integrierten Geschäftsbericht 2025 und schlägt Dividendenerhöhung um 14 % vor - Prognose für 2026 wiederholt

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Scout24 SE veröffentlicht integrierten Geschäftsbericht 2025 und schlägt Dividendenerhöhung um 14 % vor - Prognose für 2026 wiederholt



26.03.2026 / 07:30 CET/CEST

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Scout24 SE veröffentlicht integrierten Geschäftsbericht 2025 und schlägt Dividendenerhöhung um 14 % vor - Prognose für 2026 wiederholt

Bestätigung der vorläufigen Ergebnisse für das Geschäftsjahr 2025: Umsatz +14,7 %; EBITDA aus gewöhnlicher Geschäftstätigkeit +16,5 %; Marge von 62,5 %

Dividendenvorschlag: Anhebung auf 1,50 EUR je Aktie (+14 %)

ESG-Meilenstein: Validierung der Klimaziele durch die Science Based Targets initiative (SBTi) sowie Stärkung der KI-Governance und der Plattform-Sicherheit

Vorstand wiederholt Prognose für 2026: Umsatzwachstum von 16-18 % (davon 6-7 Prozentpunkte anorganischer Beitrag aus der Spanien-Akquisition)1) und EBITDA-Marge aus gewöhnlicher Geschäftstätigkeit von bis zu 61 % (organisch2) bis zu 64 %)

München / Berlin, 26. März 2026

Scout24 hat heute den Geschäftsbericht für das Geschäftsjahr 2025 veröffentlicht. Die geprüften Finanzzahlen bestätigen die am 26. Februar 2026 veröffentlichten vorläufigen Ergebnisse.

WICHTIGE FINANZKENNZAHLEN DES KONZERNS Mio. EUR 2025 2024 Veränderung Umsatzerlöse 649,6 566,3 +14,7 % EBITDA aus gewöhnlicher Geschäftstätigkeit1,2 405,7 348,1 +16,5 % EBITDA-Marge aus gewöhnlicher Geschäftstätigkeit1,2,3 (%) 62,5 % 61,5 % +1,0 Pp EBITDA1 341,3 301,2 +13,3 % Ergebnis nach Steuern 240,0 162,1 +48,1 % Bereinigtes Ergebnis nach Steuern 250,2 212,2 +17,9 % Ergebnis je Aktie (unverwässert, EUR) 3,33 2,22 +50,2 % Bereinigtes Ergebnis je Aktie (unverwässert, EUR)4 3,47 2,90 +19,6 %

1 Das EBITDA (unbereinigt) ist analog zur Darstellung in der Konzern-Gewinn- und Verlustrechnung definiert als das Ergebnis vor Finanzergebnis, Ertragsteuern, Abschreibungen, Wertminderungen und Wertaufholungen.

2 Das EBITDA aus gewöhnlicher Geschäftstätigkeit entspricht dem EBITDA, bereinigt um nichtoperative Effekte. Hierunter fallen im Wesentlichen Aufwendungen für anteilsbasierte Vergütung, M&A-Aktivitäten (realisiert und unrealisiert), Reorganisation sowie sonstige nichtoperative Effekte.

3 Die EBITDA-Marge aus gewöhnlicher Geschäftstätigkeit ist definiert als das EBITDA aus gewöhnlicher Geschäftstätigkeit im Verhältnis zu den Umsatzerlösen.

4 Bereinigt (1) um nichtoperative Effekte, die auch zur Ermittlung des EBITDA aus gewöhnlicher Geschäftstätigkeit herangezogen werden, (2) um Abschreibungen und Wertminderungen auf im Rahmen von Unternehmenszusammenschlüssen erworbene Vermögenswerte sowie (3) um im Finanzergebnis enthaltene Effekte aus Unternehmenszusammenschlüssen wie die Bewertung von Kaufpreisverbindlichkeiten. Der im Geschäftsbericht 2025 erwähnte, einmalige nicht zahlungswirksame Steuereffekt wird nicht berücksichtigt, da hier eine Standardsteuerquote angenommen wird.

Die vollständigen Finanzzahlen für das Jahr 2025 und detaillierte Erläuterungen finden Sie unter www.scout24.com/reporting-2025 sowie im Publikationsbereich unter www.scout24.com/investor-relations/finanzberichte-praesentationen.

Dividendenvorschlag von 1,50 EUR pro Aktie entspricht einer Steigerung um 14 %

Auf Basis des erfolgreichen Geschäftsjahres 2025 und der Erwartung eines weiterhin profitablen Wachstums werden Vorstand und Aufsichtsrat der Hauptversammlung eine Dividende von 1,50 EUR je dividendenberechtigter Aktie vorschlagen. Dies entspricht einer Erhöhung um 14 % gegenüber der zuletzt gezahlten Dividende. Mit ca. 43 % des bereinigten Nettogewinns liegt der Vorschlag erneut am oberen Ende der von Scout24 definierten Dividendenpolitik. Auf Basis der Aktienanzahl zum 31. Dezember 2025 erhöht sich die vorläufige Gesamtausschüttungssumme somit auf 107,1 Mio. EUR. Die Dividende wird nach ihrer Genehmigung durch die diesjährige Hauptversammlung ausgezahlt. Sollte sich die Anzahl der für das Geschäftsjahr 2025 ausstehenden dividendenberechtigten Aktien durch das laufende Aktienrückkaufprogramm bis zur Hauptversammlung am 17. Juni 2026 verändern, wird der Hauptversammlung ein entsprechend angepasster Beschlussvorschlag für die Gesamtausschüttungssumme vorgelegt, wobei unverändert eine Dividende von 1,50 EUR je dividendenberechtigter Aktie vorgesehen ist.

Scout24 stärkt ESG-Strategie mit validierten Klimazielen und zukunftsorientierter Workforce-Strategie

Die Scout24-Gruppe integriert Nachhaltigkeit weiterhin systematisch in ihre Governance und ihr Geschäftsmodell. Die Nachhaltigkeitserklärung 2025 wurde vollständig im Einklang mit den European Sustainability Reporting Standards (ESRS) im Rahmen der CSRD erstellt und einer Prüfung mit begrenzter Sicherheit unterzogen.

Im Jahr 2025 wurden die mittel- und langfristigen Klimaziele von Scout24 offiziell durch die Science Based Targets initiative (SBTi) validiert. Dabei wurde bestätigt, dass die Klimaziele des Unternehmens mit einem 1,5-°C-Pfad im Einklang stehen. Scout24 hat weitere Fortschritte bei der Umsetzung dieser Ziele gemacht. Im sozialen Bereich hat Scout24 die digitalen und KI-bezogenen Kompetenzen innerhalb der Belegschaft weiter ausgebaut. Der verantwortungsvolle Einsatz von Künstlicher Intelligenz (KI) wird durch interne Richtlinien geregelt und in bestehende Management- und Compliance-Strukturen integriert. Dazu wird ab 2026 die Entwicklung von KI-Kompetenzen in der Belegschaft konkret in einer definierten Management-Kennzahl berücksichtigt. Als digitaler Marktplatz bleiben Datenschutz und Sicherheit zentrale Elemente der Nachhaltigkeitsstrategie von Scout24. Aufbauend auf die bereits 2024 umgesetzten Optimierungen konnte Scout24 die Anzahl betrügerischer Inserate auf der ImmoScout24-Plattform im Jahr 2025 um weitere 19 % reduzieren. Ergänzende Informationen finden sich im Geschäftsbericht 2025 in der Nachhaltigkeitserklärung.

Insgesamt unterstreichen validierte Klimaziele, strukturierte Governance und ein starker Fokus auf Plattformzuverlässigkeit das Engagement des Unternehmens für eine langfristige und verantwortungsvolle Wertschöpfung.

Parallel zum integrierten Bericht, der aus dem Geschäftsbericht und der Nachhaltigkeitserklärung 2025 besteht, hat die Scout24 SE auch ihren Vergütungsbericht für das Geschäftsjahr 2025 veröffentlicht: www.scout24.com/investor-relations/corporate-governance/verguetung.

Vorstand wiederholt Finanzprognose für das Geschäftsjahr 2026

Wie bereits am 26. Februar 2026 kommuniziert, ist die Scout24-Gruppe überzeugt, ihren Kunden mit ihrem diversifizierten Produktportfolio in unterschiedlichen Marktsituationen einen hohen Mehrwert bieten zu können. Der Vorstand ist daher zuversichtlich, dass der Umsatz im Jahr 2026 weiter gesteigert werden kann und gleichzeitig eine hohe Profitabilität aufrechterhalten wird. Grundlage hierfür ist die konsequente Umsetzung der produkt- und technologiegetriebenen Strategie mit klarem Fokus auf Interkonnektivität und KI. Konkret erwartet der Vorstand ein Umsatzwachstum von 16-18 % (davon 6-7 Prozentpunkte aus anorganischen Beiträgen im Zusammenhang mit der Spanien-Akquisition)3). Darüber hinaus rechnet der Vorstand mit einer EBITDA-Marge aus gewöhnlicher Geschäftstätigkeit von bis zu 61 % (organisch4) bis zu 64 %).



1) Mit Berücksichtigung der (konsolidierten) Umsatzbeiträge von Adevinta Real Estate S.L.U. und ihren Tochtergesellschaften im Geschäftsjahr 2026 (seit März 2026)

2) Ohne Berücksichtigung der (konsolidierten) Beiträge von Adevinta Real Estate S.L.U. und ihren Tochtergesellschaften im Geschäftsjahr 2026 (seit März 2026)

3) Mit Berücksichtigung der (konsolidierten) Umsatzbeiträge von Adevinta Real Estate S.L.U. und ihren Tochtergesellschaften im Geschäftsjahr 2026 (seit März 2026)

4) Ohne Berücksichtigung der (konsolidierten) Beiträge von Adevinta Real Estate S.L.U. und ihren Tochtergesellschaften im Geschäftsjahr 2026 (seit März 2026)



Nächste Termine

29. April 2026: Zwischenmitteilung für das erste Quartal 2026 & Analysten-Telefonkonferenz

12. Mai 2026: Kapitalmarkttag



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