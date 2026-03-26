EQS-News: SFC Energy AG veröffentlicht Geschäftsbericht 2025 – Rückkehr zum Wachstum in Q4 bei hoher Profitabilität – Steigender Anteil von Verteidigungs- und Sicherheitsanwendungen stärkt Wachstumsperspektiven

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SFC Energy AG veröffentlicht Geschäftsbericht 2025 – Rückkehr zum Wachstum in Q4 bei hoher Profitabilität – Steigender Anteil von Verteidigungs- und Sicherheitsanwendungen stärkt Wachstumsperspektiven



26.03.2026 / 07:30 CET/CEST

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SFC Energy AG veröffentlicht Geschäftsbericht 2025 – Rückkehr zum Wachstum in Q4 bei hoher Profitabilität – Steigender Anteil von Verteidigungs- und Sicherheitsanwendungen stärkt Wachstumsperspektiven für 2026

Geprüfter Konzernabschluss bestätigt am 24. Februar veröffentlichte vorläufige Ergebnisse

Konzernumsatz 2025 bei TEUR 143.274 (2024: TEUR 144.684)

Stärkstes Wachstum in den Bereichen Verteidigung, öffentliche und zivile Sicherheit

Bereinigtes EBITDA bei TEUR 16.653 (2024: TEUR 21.991), bereinigte EBITDA-Marge 11,6 % (2024: 15,2 %)

Bereinigtes EBIT bei TEUR 8.914 (2024: TEUR 15.539), bereinigte EBIT-Marge 6,2 % (2024: 10,7 %)

Solide Liquiditätsposition mit frei verfügbaren Zahlungsmitteln von TEUR 46.629

Prognose 2026 bestätigt

Brunnthal/München, Deutschland, 26. März 2026 – Die SFC Energy AG („SFC“, F3C:DE, ISIN: DE0007568578), ein internationaler Technologieführer für zuverlässige Hybrid-Energieversorgung in den Bereichen Sicherheit, Verteidigung, Industrie und kritischer Infrastruktur, hat heute ihren Geschäftsbericht 2025 veröffentlicht. Die testierten Konzernzahlen bestätigen die am 24. Februar 2026 veröffentlichten vorläufigen Ergebnisse.

Dr. Peter Podesser, CEO der SFC Energy AG: „Für SFC war 2025 zweifellos ein Jahr mit besonderen Herausforderungen, in dem wir unsere ursprünglichen Ziele anpassen mussten. Gleichzeitig haben wir klare strategische Prioritäten gesetzt und unser Unternehmen konsequent auf die nächste Wachstumsphase ausgerichtet. Im Fokus standen dabei drei zentrale Elemente unserer langfristigen Strategie: der Ausbau unserer internationalen Präsenz und Kundennähe, die konsequente Ausweitung unseres Geschäfts in den Bereichen Verteidigung sowie öffentliche und zivile Sicherheit sowie gezielte Investitionen in unsere technologische Führungsposition.

Ein wesentlicher Bestandteil dieser Entwicklung ist die gezielte Ausrichtung unseres Portfolios auf Anwendungen in den Bereichen Verteidigung, öffentliche Sicherheit und zivile Sicherheitslösungen, die im Jahr 2025 bereits rund 50 % unseres Konzernumsatzes ausmachten. Dieser strukturelle Wandel ist klar Teil unserer langfristigen Wachstumsstrategie und wird sich weiter verstärken: Für 2026 erwarten wir, dass das Verteidigungsgeschäft einen Anteil von etwa 15 % bis 20 % am Konzernumsatz erreicht, während sicherheitsnahe Anwendungen insgesamt bereits rund 60 % des Geschäfts ausmachen – überwiegend getragen von margenstarken Produkten und neuen, erfolgreich im Markt positionierten Produktplattformen.

Mit innovativen Produkten und Lösungen stärken wir unsere Wettbewerbsfähigkeit nachhaltig und schaffen die Grundlage für profitables Wachstum. Vor dem Hintergrund unserer technologischen Stärke und der zunehmenden Internationalisierung sehen wir SFC sehr gut positioniert, um von den strukturellen Wachstumstrends in den Bereichen resiliente Energieversorgung, kritische Infrastruktur sowie Sicherheits- und Verteidigungsanwendungen zu profitieren.“

Umsatzentwicklung

Im Geschäftsjahr 2025 erzielte der SFC Energy Konzern Umsatzerlöse von TEUR 143.274 (2024: TEUR 144.684) und lag damit 1,0 % unter dem Vorjahreswert. Ursächlich dafür waren sowohl ein leichter Rückgang im Segment Clean Energy (-0,7 %) als auch ein moderater Rückgang im Segment Clean Power Management (-1,6 %). Die Geschäftsentwicklung wurde insbesondere durch zeitliche Verschiebungen erwarteter Anschlussaufträge in Indien sowie durch eine zurückhaltendere Nachfrage als geplant im nordamerikanischen Markt beeinflusst. Darüber hinaus belasteten negative Währungskurseffekte in den USA, Kanada und Indien die Erlösentwicklung. Gegenüber der Vorjahresperiode reduzierten diese Effekte die Umsatzerlöse im Berichtsjahr um rund TEUR 4.000 bzw. rund 2,8 %. Der konsolidierte Umsatz lag damit leicht unterhalb des am 18. November 2025 präzisierten Prognosekorridors.

Umsatz nach Segmenten in TEUR 2025 2024 Clean Energy 99.835 100.536 Clean Power Management 43.439 44.148 Gesamt 143.274 144.684

Segmententwicklung

Das Segment Clean Energy erzielte im Geschäftsjahr 2025 Umsatzerlöse von TEUR 99.835 (2024: TEUR 100.536) und lag damit nahezu auf Vorjahresniveau. Die im Vergleich zum Vorjahr geringfügige Veränderung um -0,7 % ist im Wesentlichen auf negative Währungseffekte infolge schwächerer Wechselkurse des US-Dollars, des kanadischen Dollars und der indischen Rupie gegenüber dem Euro sowie auf zeitliche Verschiebungen größerer Aufträge im Kernzielmarkt „Defense und öffentliche Sicherheit“ in Indien zurückzuführen. Deutlich positiv entwickelte sich hingegen das Geschäft mit Brennstoffzellenlösungen für industrielle Anwendungen, insbesondere in den Kernzielmärkten „Sicherheitstechnik/Videoüberwachung“ sowie „Datenübertragung und Digitalisierung“, das spürbar zulegen konnte und damit zur Stabilisierung des Segmentumsatzes beitrug. Mit einem Umsatzanteil von 69,7 % (2024: 69,5 %) blieb Clean Energy auch im Berichtsjahr das umsatzstärkere Segment.

Das Segment Clean Power Management erzielte im Berichtsjahr Umsatzerlöse von TEUR 43.439 (2024: TEUR 44.148). Während das Geschäft mit Power Management-Lösungen infolge der konsequent umgesetzten Produktstrategie ein deutliches Wachstum verzeichnete, kam es im Bereich der Frequenzwandler für die Upstream-Öl- und Gasindustrie zu einem spürbaren Umsatzrückgang gegenüber dem Vorjahr. Allerdings ist in diesem Zusammenhang zu berücksichtigen, dass sich aus der Umrechnung der in Kanada erzielten Umsätze (kanadischer Dollar) ein negativer Währungseffekt in Höhe von ca. 5,5 % ergab. Der Anteil des Segments Clean Power Management an den Konzernumsätzen belief sich im Berichtsjahr auf 30,3 % (2024: 30,5 %).

Die Auftragseingänge lagen im Berichtsjahr bei TEUR 118.427 (2024: TEUR 167.762). Der Auftragsbestand des Konzerns belief sich zum 31. Dezember 2025 auf TEUR 78.625 (31. Dezember 2024: TEUR 104.583).

Ergebnisentwicklung

Das Bruttoergebnis vom Umsatz verringerte sich moderat um 1,5 % auf TEUR 58.394 (2024: TEUR 59.307). Ursächlich hierfür waren insbesondere der leichte Rückgang der Konzernumsätze sowie eine niedrigere Rohertragsmarge im Segment Clean Energy. Die Bruttoergebnismarge des Konzerns (Bruttoergebnis vom Umsatz in Prozent der Umsatzerlöse) lag mit 40,8 % (2024: 41,0 %) weiterhin auf einem stabilen Niveau.

Für die einzelnen Segmente stellt sich das Bruttoergebnis vom Umsatz im Vergleich zum Vorjahr wie folgt dar:

Bruttoergebnis nach Segmenten in TEUR 2025 2024 Clean Energy 45.368 46.850 Clean Power Management 13.026 12.458 Gesamt 58.394 59.307

Das um Sondereffekte bereinigte EBITDA belief sich auf TEUR 16.653 (2024: TEUR 21.991), entsprechend einer bereinigten EBITDA-Marge von 11,6 % (2024: 15,2 %). Das um Sondereffekte bereinigte EBIT erreichte TEUR 8.914 (2024: TEUR 15.539) und resultierte in einer bereinigten EBIT-Marge von 6,2 % (2024: 10,7 %). Damit lagen sowohl das bereinigte EBITDA als auch das bereinigte EBIT merklich über dem oberen Ende des am 18. November 2025 präzisierten Zielkorridors.

Neben leicht rückläufigen Umsatzerlösen wirkten sich insbesondere gestiegene Vertriebs-, Entwicklungs- und allgemeine Verwaltungskosten sowie höhere sonstige betriebliche Aufwendungen – maßgeblich bedingt durch ungünstige Wechselkursentwicklungen – auf die Profitabilität aus. Darüber hinaus führten die Einführung eines neuen ERP-Systems sowie gezielte Investitionen in IT- und Cybersicherheit zu temporär höheren Aufwendungen im Berichtsjahr.

Aufgrund der geringeren operativen Ergebnisbeiträge bei gleichzeitig höheren Aufwendungen schloss der Konzern das Geschäftsjahr 2025 mit einem Konzernperiodenergebnis in Höhe von TEUR -887 (2024: TEUR 8.759) ab. Das Ergebnis je Aktie gemäß IFRS unverwässert und verwässert belief sich im Berichtsjahr auf EUR -0,03 (2024: EUR 0,51) bzw. EUR -0,03 (2024: EUR 0,51).

Bilanz

Die Eigenkapitalquote belief sich zum 31. Dezember 2025 auf 72,0 % (31. Dezember 2024: 71,5 %) und unterstreicht die weiterhin solide Bilanzstruktur des SFC Energy Konzerns. In Verbindung mit den frei verfügbaren Zahlungsmitteln und Zahlungsmitteläquivalenten abzüglich Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten von TEUR 43.290 (31. Dezember 2024: TEUR 56.359) ist SFC in der Lage, seinen nachhaltigen Wachstumskurs konsequent fortzusetzen.

Der operative Cashflow vor Veränderung des Nettoumlaufvermögens und Ertragsteuern lag bei TEUR 17.420 (2024: TEUR 21.750). Aufgrund eines deutlichen Aufbaus des Nettoumlaufvermögens ergab sich ein negativer Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit in Höhe von TEUR -4.939 (2024: TEUR 14.460).

Zum 31. Dezember 2025 beschäftigte der SFC Energy Konzern weltweit 497 festangestellte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter (31. Dezember 2024: 441).

Prognose 2026 bestätigt

Der Vorstand bestätigt die am 24. Februar veröffentlichte Prognose für das Geschäftsjahr 2026. Demnach erwartet SFC ein Umsatzwachstum von rund 5 % bis 11 % auf etwa EUR 150 Mio. bis EUR 160 Mio. (2025: EUR 143,3 Mio.), das voraussichtlich etwas stärker vom Segment Clean Energy getragen wird. Wesentliche Wachstumsimpulse werden insbesondere aus den Regionen Asien und Europa sowie aus den Kernzielmärkten Verteidigung, öffentliche und zivile Sicherheit einschließlich kritischer Infrastruktur erwartet. Für das bereinigte EBITDA rechnet das Unternehmen mit einem Anstieg auf EUR 20 Mio. bis EUR 24 Mio. (2025: EUR 16,7 Mio.), während das bereinigte EBIT voraussichtlich zwischen EUR 11 Mio. und EUR 15 Mio. (2025: EUR 8,9 Mio.) liegen wird. Beide Kennzahlen sollen von Umsatzwachstum in margenstärkeren Märkten sowie von operativen Effizienzsteigerungen profitieren, während mögliche Unsicherheiten weiterhin aus der konzernweiten Implementierung des neuen ERP-Systems sowie aus Wechselkursschwankungen resultieren können.

„Zum Jahresende sind wir klar auf den Wachstumskurs zurückgekehrt. Das vierte Quartal 2025 war mit EUR 40,6 Mio. das umsatzstärkste Quartal des Jahres und zugleich von hoher Profitabilität geprägt. Diese positive Dynamik, getragen von der zunehmenden Nachfrage in unseren Kernzielmärkten sowie unserer internationalen Expansion, bildet eine solide Grundlage für die weitere Entwicklung. Der weiter steigende Anteil von Verteidigungs- und Sicherheitsanwendungen stärkt dabei unsere Marktposition nachhaltig. Vor diesem Hintergrund sehen wir SFC gut aufgestellt, um 2026 wieder deutlich zu wachsen und unsere Profitabilität zu verbessern“, ergänzt Dr. Peter Podesser.

Kennzahlen 2025/2024

in TEUR 01.01.–31.12.2025 01.01.–31.12.2024 Umsatz 143.274 144.684 Bruttoergebnis vom Umsatz 58.394 59.307 Bruttomarge 40,8 % 41,0 % EBITDA 12.221 19.594 EBITDA-Marge 8,5 % 13,5 % EBITDA bereinigt 16.653 21.991 EBITDA-Marge bereinigt 11,6 % 15,2 % EBIT 4.483 13.142 EBIT-Marge 3,1 % 9,1 % EBIT bereinigt 8.914 15.539 EBIT-Marge bereinigt 6,2 % 10,7 % Konzernperiodenergebnis -887 8.759 Auftragsbestand* 78.625 104.583

* Zum 31. Dezember

Detaillierte Finanzinformationen / Earnings Call

Der Geschäftsbericht 2025 der SFC Energy AG steht unter www.sfc.com als Download zur Verfügung.

Für interessierte Anleger und Pressevertreter wird die SFC Energy AG heute, am 26. März 2026, um 9.00 Uhr eine Telefonkonferenz in englischer Sprache abhalten.

Um an der Telefonkonferenz teilzunehmen, registrieren Sie sich bitte hier:

https://services.choruscall.it/DiamondPassRegistration/register?confirmationNumber=9165200&linkSecurityString=19c3e321a0



Zur SFC Energy AG

Die SFC Energy AG ist ein internationaler Technologieführer für zuverlässige Hybrid-Energieversorgung in den Bereichen Sicherheit, Verteidigung, Industrie und kritische Infrastruktur.

Basierend auf seiner weltweit führenden Brennstoffzellentechnologie entwickelt und produziert das Unternehmen zukunftsweisende Hybrid-Energieversorgungssysteme für netzferne stationäre und mobile Anwendungen. Die Plattformen von SFC Energy sichern zuverlässig, kosteneffizient und nachhaltig den weltweit stark wachsenden Bedarf an resilienter, dezentraler Energieversorgung in militärischen Einsatzbereichen, in der zivilen Sicherheits- und Überwachungstechnik sowie in industriellen Anwendungen. Außerdem liefert das Unternehmen hochpräzise, energiesparende Power Management-Lösungen an Hightechunternehmen aus der Halbleiterausrüster-, Verteidigungs-, und Life Science-Industrie.

Das Unternehmen hat seinen Hauptsitz in Brunnthal bei München sowie Tochtergesellschaften in Kanada, Dänemark, Indien, den Niederlanden, Rumänien, dem Vereinigten Königreich und den Vereinigten Staaten von Amerika. Mit einem Team von 500 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern ist SFC Energy täglich für seine Kunden auf der ganzen Welt im Einsatz.

Die SFC Energy AG notiert im Prime Standard der Deutschen Börse und gehört seit 2022 dem Auswahlindex SDAX an (WKN: 756857, ISIN: DE0007568578).

www.sfc.com



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