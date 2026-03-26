EQS-News: Shanghai Electric treibt die weltweite Dekarbonisierung der Schifffahrt voran und liefert die erste groß angelegte Biomethanol-Bunkerstation für die internationale Schifffahrt

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Shanghai Electric treibt die weltweite Dekarbonisierung der Schifffahrt voran und liefert die erste groß angelegte Biomethanol-Bunkerstation für die internationale Schifffahrt



26.03.2026 / 17:20 CET/CEST

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SHANGHAI, 26. März 2026 /PRNewswire/ -- In diesem Monat wurde im Hafen von Yangshan in Shanghai erfolgreich Biomethanol aus dem Taonan-Projekt von Shanghai Electric auf das Containerschiff CMA CGM OSMIUM verladen. Dieser Schritt markiert den ersten groß angelegten Einsatz von chinesischem Biomethanol durch einen weltweit führenden Reeder und unterstreicht die Ausweitung der Präsenz von Shanghai Electric im Bereich grüner Wasserstoff und Kraftstofftechnologien der nächsten Generation.

Shanghai Electric completes its first large-scale biomethanol bunkering for CMA CGM OSMIUM at Shanghaiâ€™s Yangshan Port.

Die von der Shanghai International Port Group vom 5. bis 6. März koordinierte Bunkerung wurde im Rahmen eines Modells durchgeführt, bei dem Beladung und Bunkerung gleichzeitig erfolgen, was eine effiziente Abstimmung zwischen Frachtumschlag und Treibstoffversorgung ermöglicht.

Das empfangende Schiff, ein Methanol-Dual-Fuel-Containerschiff der nächsten Generation im Besitz der CMA CGM Group, wurde mit von Shanghai Electric produziertem Biomethanol betankt, was das vollständig integrierte Lieferkettenmodell des Unternehmens bestätigt, das die Biomethanolproduktion, die intermodale Land-See-Logistik und die Hafenbetankung umfasst.

Das Taonan-Projekt von Shanghai Electric ist Chinas erste großtechnische kommerzielle Biomethanolanlage. Sie befindet sich im Westen der Provinz Jilin und nutzt die reichlich vorhandenen Wind-, Solar- und Biomasse-Ressourcen der Region. Die Initiative integriert firmeneigene Technologien, darunter die sauerstoffgeblasene Druckvergasung von Biomasse, die flexible windgetriebene Wasserstoffproduktion und die CO₂-reiche Syngas-Methanol-Synthese, um ein vollständig integriertes Biomethanol-Produktionssystem zu schaffen.

Im Vergleich zu herkömmlichem, auf Kohle basierendem Methanol sorgt Biomethanol für eine erhebliche Reduzierung der CO₂-Emissionen über den gesamten Lebenszyklus und bietet damit konkrete Fortschritte bei der Erreichung der Dekarbonisierungsziele in der Schifffahrt. Es bietet der globalen Schifffahrtsindustrie eine zuverlässige Option für grünen Kraftstoff und unterstützt den Übergang zu kohlenstoffarmen und kohlenstofffreien Betriebsabläufen.

Dieses integrierte System aus „grüner Energie – grünem Wasserstoff – grünem Methanol" deckt den lokalen Verbrauch an erneuerbarer Energie und die Nutzung von Biomasse ab und bietet der Schifffahrtsindustrie gleichzeitig einen stabilen, effizienten und nachhaltigen kohlenstoffarmen Kraftstoff. Nach systematischer Optimierung ist die Anlage in Taonan nun im Dauerbetrieb und produziert Biomethanol, das internationale Standards für Schiffskraftstoffe erfüllt und über die Internationale Nachhaltigkeits- und CO₂-Zertifizierung (ISCC EU) verfügt. Die Anfangsphase hat eine Jahresproduktion von 50.000 Tonnen, wobei eine weitere Expansion geplant ist.

„Die erfolgreiche Bunkerung markiert einen Durchbruch für Shanghai Electric in den Bereichen grüner Wasserstoff und Kraftstoffe der nächsten Generation. Auch in Zukunft wird Shanghai Electric seine Forschung und Entwicklung sowie die industrielle Anwendung der Biomethanol-Technologie weiter vertiefen und die Zusammenarbeit mit globalen Schifffahrts- und Hafenbetreibern stärken. Mit eigenentwickelten Kerntechnologien und Lösungen für die gesamte Wertschöpfungskette sind wir bestrebt, einen soliden Beitrag zur globalen Energiewende zu leisten und die CO₂-Neutralität in der Schifffahrtsindustrie voranzutreiben", sagte ein Vertreter von Shanghai Electric.

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