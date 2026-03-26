EQS-News: TAKKT AG: Erhebliche operative Fortschritte in schwachem Marktumfeld

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TAKKT AG: Erhebliche operative Fortschritte in schwachem Marktumfeld



26.03.2026 / 08:00 CET/CEST

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Erhebliche operative Fortschritte in schwachem Marktumfeld

Bestätigung der vorläufigen Zahlen für 2025 mit Umsatz von 964,3 Millionen Euro und bereinigter EBITDA-Marge von 3,8 Prozent

Wesentliche strategische Verbesserungen bei Effizienz und Operating Model

Konjunkturelle Lage beeinflusst Zeitplan zur Erreichung der Mittelfristziele

TAKKT legt 2026 Fokus auf Kundenorientierung und Rückkehr zu Wachstum

Stuttgart, 26. März 2026. TAKKT blickt auf ein Geschäftsjahr 2025 zurück, das von einer anhaltend schwachen industriellen Nachfrage in Europa und einem volatilen Marktumfeld in den USA geprägt war. Trotz dieser Herausforderungen hat die Gruppe wichtige strukturelle Fortschritte erzielt und die Umsetzung der TAKKT Forward-Strategie vorangetrieben. CEO Andreas Weishaar betont: „Wir haben uns konsequent auf die Erfüllung der Bedürfnisse unserer Kunden fokussiert und Maßnahmen für zusätzliches Wachstum umgesetzt. Mit der Einführung des neuen Operating Models, dem Aufbau des TAKKT Competence Centers, sowie Fortschritten bei Automatisierung und IT haben wir zudem zentrale Voraussetzungen für eine höhere Effizienz und Skalierbarkeit geschaffen.“



2026 wird die Gruppe weiter an der Umsetzung der Strategie durch die Fortführung von Wachstumsinitiativen und Performance-Maßnahmen arbeiten. TAKKT hält an der mittelfristigen finanziellen Zielsetzung fest. Die anhaltend hohe konjunkturelle Unsicherheit verlängert den Zeitplan zur Erreichung der Mittelfristziele um ein bis zwei Jahre. Die Ambition umfasst ein über dem Markt liegendes organisches Wachstum sowie eine Cash Conversion von 50 bis 60 Prozent. TAKKT bestätigt das mittelfristige Profitabilitätsziel einer bereinigten EBITDA-Marge von 10 Prozent, trägt dabei aber stärker konjunkturellen Zyklen Rechnung. In Rezessionsphasen mit einer nur leicht positiven oder negativen Umsatzentwicklung wird mittelfristig eine Profitabilität von rund 8 Prozent angestrebt, bei einem starken konjunkturellen Umfeld und deutlich positivem Wachstum plant TAKKT die bereinigte EBITDA-Marge auf Werte über 10 Prozent zu steigern.



Für das Geschäftsjahr 2026 rechnet TAKKT weiterhin mit einem volatilen Marktumfeld und arbeitet an der Verbesserung der eigenen Wachstumsfähigkeit durch einen stärkeren Zugang zu mittelgroßen und großen Unternehmenskunden, klar positionierte Sortimente und erweiterte Serviceangebote. Insgesamt erwartet die Gruppe eine organische Umsatzentwicklung zwischen minus 7 und plus 3 Prozent. Die Einstellung des Projektgeschäfts in der Foodservices Division wird das organische Wachstum voraussichtlich in Höhe von gut einem Prozentpunkt belasten. „In den vergangenen Tagen und Wochen sind die konjunkturellen Risiken durch den Iran-Konflikt deutlich gestiegen, bislang ist aber nicht verlässlich abzuschätzen, inwieweit dies die Nachfrage unserer Kunden und die Kosten für Produkte und Frachten beeinflussen wird. Bei unserer Prognose gehen wir von der Annahme aus, dass die wirtschaftlichen Auswirkungen aus dem Konflikt temporär und begrenzt bleiben,“ so Weishaar.



TAKKT wird die nachhaltige Verbesserung der Kostenstrukturen fortsetzen. Dazu gehören weitere Vereinfachungen organisatorischer Strukturen und Prozesse, verstärkte Automatisierung sowie die Verlagerung transaktionaler und standardisierter Tätigkeiten. Die hierfür notwendigen Anpassungen resultieren in einmaligen Aufwendungen, die leicht unter dem Vorjahresniveau von 16,5 Millionen Euro prognostiziert werden. Die um diese Effekte bereinigte EBITDA‑Marge erwartet TAKKT in einer Spanne zwischen 2,0 und 5,0 Prozent. Der Free Cashflow wird voraussichtlich erneut positiv sein und maßgeblich von der Ergebnisentwicklung geprägt sein.



Wie erwartet blieb die Entwicklung in den ersten Monaten des neuen Jahres verhalten und geprägt vom weiterhin anspruchsvollen Umfeld. „Aktuell sehen wir eine Fortsetzung der Stabilisierung im europäischen Industrial & Packaging-Geschäft und bei der Office Furniture & Displays Division. Die anhaltende Schwäche bei Foodservices belastet die Entwicklung der Gruppe jedoch spürbar. Umsatz, Profitabilität und Free Cashflow werden im ersten Quartal voraussichtlich unter dem Vorjahresniveau liegen“, so CFO Timo Krutoff. Im weiteren Jahresverlauf rechnet die Gruppe mit einer graduellen Verbesserung der Umsatzentwicklung, Profitabilität und des Free Cashflows.

Der Geschäftsbericht 2025 steht ab heute auf www.takkt.de zur Verfügung.

Analystenkonferenz: 26. März 2026 um 14:00 Uhr (MEZ)

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Finanzkalender

Die Zahlen für das erste Quartal 2026 wird TAKKT am 30. April veröffentlichen.

Finanzkennzahlen der TAKKT-Gruppe 2025

(in Mio. Euro)

2024 2025 in % Umsatz der TAKKT-Gruppe 1.052,9 964,3 -8,4 organisches Wachstum -6,6 Industrial & Packaging 589,5 561,1 -4,8 organisches Wachstum -5,1 Office Furniture & Displays 233,9 197,2 -15,7 organisches Wachstum -10,4 Foodservices 229,5 206,1 -10,2 organisches Wachstum -6,6 Rohertragsmarge (%) 39,3 38,2 EBITDA 55,7 19,8 -64,4 EBITDA-Marge (%) 5,3 2,1 Bereinigte EBITDA-Marge (%) 6,9 3,8 EBIT -40,5 -138,9 < -100 EBIT-Marge (%) -3,8 -14,4 Ergebnis je Aktie in Euro -0,64 -1,88 < -100 Free Cashflow 68,1 10,3 -84,9 Konzerneigenkapital 542,6 362,3 -33,2 In % von Bilanzsumme 58,8 50,6 Nettofinanzverschuldung 114,0 131,5 15,4 Mitarbeitende (Vollzeitbasis) zum Jahresende 2.154 1.982 -8,0

Kurzprofil der TAKKT AG

Die TAKKT AG ist in Europa und Nordamerika der führende Omnichannel-Händler für Geschäftsausstattung. Die Gruppe ist mit den Divisions Industrial & Packaging, Office Furniture & Displays und Foodservices in mehr als 20 Ländern vertreten. Das Sortiment der Tochtergesellschaften umfasst über 400.000 Produkte aus den Bereichen Betriebs- und Lagereinrichtung, Büromöbel, Transportverpackungen, Displayartikel, Ausrüstungsgegenstände für den Gastronomie- und Hotelmarkt sowie den Einzelhandel. Das Unternehmen ist im Prime Standard der Deutschen Börse vertreten.

Ansprechpartner

Benjamin Bühler

Tel. +49 711 3465-8223

E-Mail: investor@takkt.de

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