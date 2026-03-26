EQS-News: WashTec AG: Mit Mio. € 498,6 neuer Rekordumsatz bei einer erneut gesteigerten EBIT-Marge von nunmehr 9,8 % - währungsbereinigter Umsatz erstmals über Mio. € 500

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WashTec AG: Mit Mio. € 498,6 neuer Rekordumsatz bei einer erneut gesteigerten EBIT-Marge von nunmehr 9,8 % - währungsbereinigter Umsatz erstmals über Mio. € 500



26.03.2026 / 07:00 CET/CEST

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Pressemitteilung

WashTec AG:

Mit Mio. € 498,6 neuer Rekordumsatz bei einer erneut gesteigerten EBIT-Marge von nunmehr 9,8 % - währungsbereinigter Umsatz erstmals über Mio. € 500

Umsatz: +4,6 % auf Mio. € 498,6 (Vorjahr: Mio. € 476,9)

EBIT: +7,5 % auf Mio. € 48,9 (Vorjahr: Mio. € 45,5)

EBIT-Marge: 9,8 % (Vorjahr: 9,5 %)

Free Cashflow: +6,1 % auf Mio. € 41,9 (Vorjahr: Mio. € 39,5)

Dividendenvorschlag: € 2,50 pro Aktie (Vorjahr: € 2,40)

Augsburg, 26. März 2026 – Die WashTec Gruppe erzielte im Geschäftsjahr 2025 einen

Rekordumsatz

von Mio. € 498,6 und lag damit um 4,6 % über dem Vorjahr (Mio. € 476,9). Bereinigt um Währungskurseffekte stieg der Umsatz um Mio. € 27,0 auf Mio. € 503,9 (Vorjahr: Mio. € 476,9) und wäre damit erstmals über Mio. € 500. Diese positive Entwicklung ist auf das Segment »Europa und sonstige« zurückzuführen, in dem eine Umsatzsteigerung in allen Business Lines erzielt werden konnte. Die Umsatzerlöse im Segment »Nordamerika« lagen aufgrund geringerer Equipment-Absatzzahlen unter dem Vorjahr, wohingegen die Umsätze bei Service und Consumables gegenüber dem Vorjahr gesteigert werden konnten.

Das

EBIT

stieg im Geschäftsjahr 2025 um 7,5 % überproportional auf Mio. € 48,9 (Vorjahr: Mio. € 45,5). Die EBIT-Marge lag mit 9,8 % über dem Vorjahr (9,5 %). Die EBIT-Steigerung ist auf die Entwicklung im Segment »Europa und sonstige« zurückzuführen.

Im

vierten Quartal

erzielte WashTec einen Umsatz von Mio. € 140,4 und lag damit um 1,5 % leicht unter dem Vorjahresquartal, welches das zweit stärkste der Unternehmensgeschichte war (Vorjahr: Mio. € 142,6). Während sich das Segment »Europa und sonstige« mit einem Wachstum von 1,8 % positiv entwickelte, war die Entwicklung im Segment »Nordamerika« im vierten Quartal noch durch die rückläufigen Equipment-Absatz zahlen geprägt, zeigte aber bereits zum Jahresende wieder eine deutliche Steigerung im Auftragsbestand.

Der

Free Cashflow

der WashTec Gruppe lag mit Mio. € 41,9 um 6,1 % leicht über dem Vorjahr (Mio. € 39,5). Dabei ist zu beachten, dass im Vorjahr ein Sondereffekt aus der Erstattung der Kapitalertragsteuer i. H. v. Mio. € 10,6 enthalten war. Bereinigt um diesen Effekt betrug der Anstieg 45,0 %.

Das

Eigenkapital

verringerte sich auf Mio. € 82,0 nach Mio. € 88,5 zum Vorjahresbilanzstichtag. Die Eigenkapitalquote lag mit 28,6 % unter dem Vorjahr (31,7 %). Das im November 2025 aufgelegte Aktienrückkaufprogramm wurde mittlerweile abgeschlossen. Im Zeitraum vom 6. November 2025 bis einschließlich 13. März 2026 wurden insgesamt 100.000 Aktien zu Mio. € 4,8 erworben.

„

Trotz der angespannten allgemeinen Wirtschaftslage befinden wir uns weiterhin auf Kurs. Unser Geschäftsmodell hat im abgelaufenen Geschäftsjahr seine Robustheit unter Beweis gestellt und wir konnten wichtige Fortschritte erzielen. Gleichzeitig gilt es für uns, im Jahr 2026 den Fokus noch stärker auf die konsequente Umsetzung unserer Effizienzprogramme zu legen, um unsere Leistungsfähigkeit nachhaltig zu stärken. Die aktuelle geopolitische Lage – insbesondere der Nahostkonflikt – führt jedoch zu zusätzlicher Unsicherheit und erschwert verlässliche Ausblicke. Dennoch arbeiten wir entschlossen daran, WashTec weiter resilient und zukunftsfähig aufzustellen

.“ erklärte Michael Drolshagen, Vorstandsvorsitzender der WashTec AG.

Hauptversammlung 2026

Die ordentliche Hauptversammlung der WashTec AG findet am Dienstag, den 12. Mai 2026 statt. Für das Geschäftsjahr 2025 schlagen Vorstand und Aufsichtsrat eine Dividende von € 2,50 je Aktie vor.

Ausblick für das Geschäftsjahr 2026

WashTec geht für das Geschäftsjahr 2026 von einem Umsatzwachstum im mittleren einstelligen Prozentbereich (2025: Mio. € 498,6) sowie von einer im Verhältnis zum Umsatzwachstum überproportionalen EBIT-Steigerung aus (2025: Mio. € 48,9).

Im Jahr 2026 wird das Unternehmen weiter an einer Optimierung des Net Operating Working Capital arbeiten. Damit einhergehend erwartet das Unternehmen einen Free Cashflow zwischen Mio. € 35 und Mio. € 45 (2025: Mio. € 41,9).

Risikohinweis:

Die Geschäftsentwicklung des Jahres 2026 kann bedingt durch die schwierige geopolitische Lage, insbesondere aufgrund der Entwicklung im Nahen Osten und damit zusammenhängenden möglichen Rohstoff- und Energiepreissteigerungen, und handelspolitischen Unsicherheiten nur schwer eingeschätzt werden. Darüber hinaus ist jede Prognose mit Unsicherheiten versehen, die einen erheblichen Einfluss auf die prognostizierte Umsatz- und Ergebnisentwicklung haben können.

Den Geschäftsbericht über das Geschäftsjahr 2025 und weitere Informationen zum Unternehmen finden Sie auf unserer

Investor Relations Website

.

Über WashTec:

Die WashTec-Gruppe mit Sitz in Augsburg, Deutschland, ist der weltweit führende Anbieter von innovativen Lösungen rund um die Fahrzeugwäsche. Weltweit beschäftigt WashTec rund 1.850 Mitarbeitende und ist mit eigenen Tochtergesellschaften in den Segmenten Nordamerika sowie Europa und sonstige vertreten. Darüber hinaus ist WashTec mit selbstständigen Vertriebspartnern in rund 80 Ländern präsent.

Wesentliche Konzern-Kennzahlen:

Mio. €, IFRS 2025 2024 Veränderung in % Umsatz 498,6 476,9 4,6 EBIT 48,9 45,5 7,5 EBIT-Marge in % 9,8 9,5 30 Bp EBT 46,5 42,3 9,9 Konzernergebnis 30,7 31,0 – 1,0 Ergebnis je Aktie1) (in €) 2,29 2,32 – 1,3 Free Cashflow 41,9 39,5 6,1 ROCE in % 24,8 23,6 120 Bp

Mio. €, IFRS 31. Dez. 25 31. Dez. 24 Veränderung abs. Bilanzsumme 286,6 279,7 6,9 Eigenkapital 82,0 88,5 – 6,5 Eigenkapitalquote in % 28,6 31,7 – 310 Bp Net Operating Working Capital2) 92,5 94,0 – 1,5 Beschäftigte zum Stichtag 1.861 1.770 91

1) Grundlage: durchschnittlich gewichtete Anzahl der Aktien in 2025: 13.379.578 und in 2024 13.382.324; verwässert = unverwässert

2) Forderungen aus L&L (inkl. sonstige Forderungen) + Vorräte – Verbindlichkeiten aus L&L – Vertragsverbindlichkeiten aus erhaltenen Anzahlungen

Kontakt:

WashTec AG

Argonstraße 7

86153 Augsburg

E-Mail: ir@washtec.com

Tel.: +49 (0)821 - 5584 - 5555

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Sprache: Deutsch Unternehmen: WashTec AG Argonstraße 7 86153 Augsburg Deutschland Telefon: +49 (0)821 / 55 84-0 Fax: +49 (0)821 / 55 84 - 1135 E-Mail: washtec@washtec.de Internet: www.washtec.de ISIN: DE0007507501 WKN: 750750 Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Düsseldorf, Hamburg, Hannover, München, Stuttgart, Tradegate BSX EQS News ID: 2297898

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