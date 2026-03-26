EQS-News: Westwing erzielt in 2025 eine starke Profitabilität und plant mit Wachstum in 2026

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Westwing erzielt in 2025 eine starke Profitabilität und plant mit Wachstum in 2026



26.03.2026 / 07:00 CET/CEST

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Westwing erzielt in 2025 eine starke Profitabilität und plant mit Wachstum in 2026

Westwing erzielte im Geschäftsjahr 2025 eine starke Profitabilität mit einem Anstieg des bereinigten EBITDA um 84% gegenüber dem Vorjahr auf EUR 44 Mio. (9,8% Marge) und lag damit deutlich über der ursprünglichen Prognose.

Der Umsatz für das Geschäftsjahr 2025 stieg trotz Änderungen im Produktsortiment im Vergleich zum Vorjahr um 1,1% auf EUR 449 Mio. Dieses Ergebnis liegt in der oberen Hälfte der Prognose.

Das Unternehmen erzielte im Geschäftsjahr 2025 einen Anstieg des Free Cashflows um 275% gegenüber dem Vorjahr auf EUR 34 Mio., was zu einer Netto-Cash-Position von EUR 92 Mio. zum Jahresende führte.

Die margenstarke Westwing Collection erzielte im Vergleich zum Vorjahr mit einem Wachstum von 17% einen neuen Höchststand von EUR 321 Mio. GMV, was einem Anstieg um 8 Prozentpunkte auf 63% des GMV für das Geschäftsjahr 2025 entspricht.

Westwing ist in 2025 erfolgreich in zehn neue Länder expandiert und hat vier Stores sowie drei Store-in-Stores eröffnet.

Der Fokus des Managements für 2026 liegt darauf, die dritte Phase von Westwings dreistufigen Plans zur Wertsteigerung voranzutreiben. Dazu gehören die Steigerung des Marktanteils in bestehenden Märkten, die Expansion in neue Regionen wie Großbritannien sowie die weitere Konzentration auf ein diszipliniertes Kostenmanagement und operative Effizienzsteigerungen.

Prognose für das Geschäftsjahr 2026: Umsatz von EUR 470 Mio. bis EUR 495 Mio. (+5% bis +10% Wachstum gegenüber dem Vorjahr) und bereinigtes EBITDA von EUR 36 Mio. bis EUR 48 Mio. (+7,7% bis +9,7% Marge) unter Berücksichtigung von kurzfristigen negativen Auswirkungen des Konflikts im Nahen Osten.

München, 26. März 2026 // Westwing Group SE (“Westwing” oder “das Unternehmen”), Europas #1 im Beautiful Living E-Commerce, gibt die geprüften Ergebnisse für das Geschäftsjahr 2025 sowie die Ergebnisse für das vierte Quartal 2025 bekannt.

Westwing beendete das Jahr 2025 mit einem starken vierten Quartal und erfüllte alle finanziellen Versprechen. Darüber hinaus erreichte das Unternehmen alle operativen Ziele, die es sich im Rahmen seines dreistufigen Plans zur Wertsteigerung für 2025 gesetzt hatte.

Finanzielle Ergebnisse 2025

Das Bruttowarenvolumen (GMV) stieg im vierten Quartal 2025 im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 9,4% auf EUR 163 Mio. (Q4 2024: EUR 149 Mio.), während der Umsatz im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 6,8% auf EUR 143 Mio. stieg (Q4 2024: EUR 134 Mio.). Das Wachstum ist auf ein besonders erfolgreiches Geschäft während des Black Week Sales Events und zum Jahresende zurückzuführen. Zudem ließ der negative Umsatzeffekt aus der Sortimentsumstellung im vierten Quartal 2025 nach. Die Zahl der aktiven Kunden stieg um 3,5% gegenüber dem Vorquartal.

Das GMV für das Geschäftsjahr 2025 stieg im Vergleich zum Vorjahr um 2,0% auf EUR 507 Mio. (GJ 2024: 497 Mio. EUR), während der Umsatz um 1,1% auf EUR 449 Mio. wuchs und damit die obere Hälfte der Prognose erreichte (Umsatzprognose für das GJ 2025: EUR 425 Mio. bis EUR 455 Mio.).

Westwing erzielte eine starke Profitabilität und übertraf seine Ziele mit einem bereinigten EBITDA von EUR 23 Mio. im vierten Quartal und EUR 44 Mio. für das Geschäftsjahr 2025, was einer Steigerung um 84% im Vergleich zum Vorjahr entspricht. Die bereinigte EBITDA-Marge erreichte 9,8% für das Geschäftsjahr 2025 (GJ 2024: 5,4%). Auf Gesamtjahresbasis stieg der Free Cashflow im Vergleich zum Vorjahr um 275% auf EUR 34 Mio., wodurch sich die Netto-Cash-Position des Unternehmens zum Jahresende auf EUR 92 Mio. erhöhte (GJ 2024: EUR 69 Mio.). Der Free Cashflow nach Zahlung von Leasingverbindlichkeiten lag im Geschäftsjahr 2025 bei EUR 23 Mio. Diese Ergebnisse verdeutlichen die positiven finanziellen Auswirkungen der erfolgreichen Transformation des Unternehmens, das nun die ersten beiden Phasen seines dreistufigen Plans zur Wertsteigerung umgesetzt hat.

Fortschritte in der Umsetzung der Strategie 2025

Westwings Fokus lag in 2025 darauf, die zweite Phase seines dreistufigen Plans zur Wertsteigerung erfolgreich abzuschließen und in die dritte Phase einzutreten. Zu den Erfolgen gehörten:

Westwing hat sein Ziel für 2025, seine geografische Präsenz durch die Expansion in zehn neue Länder auszubauen, erfolgreich erreicht.

Das Unternehmen eröffnete vier Stores sowie drei Store-in-Stores, wodurch das physische Marken- und Produkterlebnis für die Kunden von Westwing weiter verbessert wurde.

Die margenstarke Westwing Collection wuchs im Jahresvergleich um 17% auf einen neuen Höchststand von EUR 321 Mio. GMV, was einem Anstieg um 8 Prozentpunkte auf 63% des GMV für das Geschäftsjahr 2025 entspricht.

Die Markenbekanntheit und die Premium-Positionierung wurden durch wirkungsvolle Initiativen deutlich gestärkt, darunter das eindrucksvolle Launch-Event für die skandinavischen Märkte in Stockholm sowie die exklusive Produktkooperation mit dem renommierten Künstler und Designer Harry Nuriev.

Die Klimaziele und sozialen Standards bei den Lieferanten wurden erhöht, umweltfreundlichere Verpackungslösungen eingeführt und das Angebot von nachhaltigen Produkten innerhalb der Westwing Collection ausgebaut.

Strategische Umsetzung in 2026

Wie zuvor erwähnt, trat Westwing bereits 2025 in die dritte Phase seines dreistufigen Plans zur Wertsteigerung ein: „Skalierung mit operativer Hebelwirkung“. Der Fokus in 2026 umfasst folgende Schwerpunkte:

Das Unternehmen möchte seinen Marktanteil in den bestehenden Märkten weiter erhöhen, was durch ein verbessertes Kundenerlebnis und die Store Präsenz unterstützt werden soll.

Aufbauend auf der erfolgreichen geografischen Expansion in 2025 mit dem Eintritt in zehn neue Länder wird Westwing seine Aktivitäten in diesen Märkten skalieren und weiteres Wachstum vorantreiben.

Um seine Präsenz weiter auszubauen, hat Westwing seinen Online-Shop in Großbritannien, dem größten europäischen Online-Markt für Home & Living nach Deutschland, eingeführt und plant, weitere Länder zu erschließen sowie 2026 einen zusätzlichen Store in Frankfurt zu eröffnen.

Was das Produktsortiment betrifft, liegt der strategische Fokus weiterhin auf dem kontinuierlichen Ausbau der Westwing Collection sowie der Aufnahme weiterer Designer-Drittmarken und deren Wachstum.

Das Unternehmen möchte seine Nachhaltigkeitsaktivitäten verstärken, unter anderem durch die weitere Reduzierung der Emissionen entlang der Lieferkette sowie durch die Förderung von Innovationen zur Erhöhung des Recyclinganteils innerhalb der Westwing Collection.

Mit dem am 9. Februar 2026 gestarteten Aktienrückkaufprogramm bekräftigt das Unternehmen sein Vertrauen in die zukünftige Entwicklung des Unternehmens sowie sein Engagement zur Generierung zusätzlicher Renditen für seine Aktionäre.

Insgesamt zeigt die dritte Phase von Westwings dreistufigen Plans zur Wertsteigerung einen klaren Weg auf, um als Europas führende Premium One-Stop Destination für Designliebhaber weiter zu wachsen, wobei eine Wachstumsrate im oberen einstelligen bis zweistelligen Bereich sowie weitere Verbesserungen der Profitabilität angestrebt werden.

Statement des CEO

„Im Jahr 2025 haben wir uns auf Profitabilität konzentriert und starke Ergebnisse erzielt, welche die Grundlage für die weitere Entwicklung des Unternehmens bilden. In diesem Jahr streben wir zusätzlich zur hohen Profitabilität auch Wachstum an, trotz eingetrübter Verbraucherstimmung und kurzfristigen Belastungen durch den Konflikt im Nahen Osten. Dabei setzen wir auf eine Reihe von Initiativen, darunter unseren jüngsten Markteintritt in Großbritannien. Unser Ziel ist es, zusätzliche Kunden zu erreichen, unsere Vision zu verbreiten und Beautiful Living in das Zuhause von immer mehr Menschen zu bringen.“ sagt Dr. Andreas Hoerning, CEO von Westwing.

Finanzieller Ausblick 2026

Für das Geschäftsjahr 2026 erwartet Westwing einen Umsatz zwischen EUR 470 Mio. und EUR 495 Mio., mit einer Wachstumsrate von +5% bis +10% gegenüber dem Vorjahr. Unterstützt durch weiterhin starken Margen und eine disziplinierte operative Umsetzung wird das bereinigte EBITDA voraussichtlich zwischen EUR 36 Mio. und EUR 48 Mio. bei einer bereinigten EBITDA-Marge im Bereich von +7,7% bis +9,7% liegen.

Die Prognose berücksichtigt erwartete vorübergehende Belastungen durch den Konflikt im Nahen Osten, welcher voraussichtlich die Verbraucherstimmung in Europa belasten wird, sowie Kostendruck durch erhöhte Energie- und Kraftstoffpreise, die möglicherweise nur sukzessive zurückgehen werden. Ein Szenario mit einem anhaltenden Konflikt oder einer schweren Energiekrise, einschließlich möglicher Energieknappheit, ist in der Prognose nicht berücksichtigt.

Webcast und Telefonkonferenz

Die Telefonkonferenz von Westwing für das Geschäftsjahr 2025 wird am 26. März 2026 ab 10:00 Uhr (MEZ) per Live-Stream auf der Investor-Relations-Website des Unternehmens https://ir.westwing.com übertragen. Die Aufzeichnung des Live-Streams wird auf der Website verfügbar sein.

Die ordentliche Hauptversammlung der Westwing Group SE wird am 9. Juni 2026 stattfinden.

Weitere Informationen findest du auf der Investor-Relations-Website von Westwing unterhttps://ir.westwing.com.

2025 2024 Veränderung Ertragslage Umsatzerlöse (in EUR Mio.) 449 444 1,1% Bereinigtes EBITDA (in EUR Mio.) 44 24 84% Bereinigte EBITDA-Marge

(in % der Umsatzerlöse) 9,8% 5,4% 4,4%P Finanzlage Free Cashflow (in EUR Mio.) 34 9 275% Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente zum Stichtag (in EUR Mio.) 92 69 34% Weitere Leistungsindikatoren Anteil Westwing Collection (in % des GMV) 63% 55% 8%P Bruttowarenvolumen (GMV) (in EUR Mio.) 507 497 2,0% Bestellungen, insgesamt (in Tausend) 2.156 2.548 -15% Durchschnittlicher Warenkorb (in EUR) 235 195 21% Aktive Kunden (in Tausend) 1.201 1.237 -2,9% Anzahl der Bestellungen pro aktivem Kunden in den letzten 12 Monaten

1,8

2,1

-13% Durchschnittliches GMV pro aktivem Kunden in den letzten 12 Monaten (in EUR)

422

402

5,1%

Über Westwing

Westwing, Europas #1 im Beautiful Living E-Commerce, ist in 23 europäischen Ländern vertreten und hat im Jahr 2025 ein GMV (Bruttowarenvolumen) von EUR 507 Mio. erwirtschaftet. Als Europas Premium One-Stop Destination für Designliebhaber bietet Westwing ein einzigartiges Markenerlebnis mit einem kuratierten Sortiment aus der Westwing Collection und Drittmarken. Die integrierte Plattform vereint Shop, Daily Specials, Stores, B2B Services (Westwing Business) und den Westwing Design Service. Westwings Team arbeitet zusammen an dem gemeinsamen Ziel "Excite people to create homes that unlock the full beauty of life". Westwing wurde 2011 gegründet, hat seinen Hauptsitz in München und ist seit Oktober 2018 an der Frankfurter Börse gelistet.

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Sprache: Deutsch Unternehmen: Westwing Group SE Moosacher Straße 88 80809 München Deutschland Fax: +49 (89) 550 544 445 E-Mail: ir@westwing.de Internet: www.westwing.com ISIN: DE000A2N4H07 WKN: A2N4H0 Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Düsseldorf, Hamburg, München, Stuttgart, Tradegate BSX EQS News ID: 2297978

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