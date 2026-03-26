EQS-News: yoummday erhält einen Texas Instruments Supplier Excellence Award 2025

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yoummday erhält einen Texas Instruments Supplier Excellence Award 2025



26.03.2026 / 08:20 CET/CEST

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MIAMI, 26. März 2026 /PRNewswire/ -- yoummday freut sich bekanntzugeben, dass wir von Texas Instruments (TI) mit der höchsten Auszeichnung für Dienstleister ausgezeichnet wurden: dem Texas Instruments Supplier Excellence Award 2025.

Die jährliche Auszeichnung würdigt Unternehmen, deren Engagement und Leistungsbereitschaft bei der Bereitstellung von Produkten und Services den hohen Qualitätsstandards von TI entsprechen. Die Preisträger gehören zu einer exklusiven Gruppe von Dienstleistern, die aufgrund ihrer herausragenden Leistung in den Bereichen Kosten, Umwelt- und soziale Verantwortung, Technologie, Reaktionsfähigkeit, Versorgungssicherheit und Qualität ausgewählt werden.

In diesem Jahr hat TI 19 von mehr als 10.000 Dienstleistern weltweit ausgezeichnet und yoummday für exzellenten Kundenservice gewürdigt.

Pablo Harisch, Co-CEO und Gründer von yoummday, fügte hinzu: „Vielen Dank an Texas Instruments für diese Anerkennung und die starke Partnerschaft. Erst im vergangenen Jahr haben wir unsere Zusammenarbeit vertieft, als wir unsere Aktivitäten im Bereich globaler Kundenservice ausgeweitet haben, und diese Auszeichnung spiegelt den Erfolg dieser Entwicklung wider. Sie zeigt zudem, dass herausragende Kundenerlebnisse auf menschlicher Kompetenz basieren, die durch innovative Technologie unterstützt wird. Wir freuen uns darauf, weiter gemeinsam zu wachsen und für Kunden viele „you made my day"-Momente zu schaffen."

Über yoummday

yoummday – eine Abkürzung für „you made my day" – ist ein vollständig digital entwickeltes Contact Center, das im Zeitalter von KI eine hochwertige Customer Experience (CX) ermöglicht. Seit 2016 verbindet unsere modulare, softwarebasierte Plattform selbstoptimierende KI mit einer Community mehrsprachiger freiberuflicher Agent:innen und sorgt so für schnelle, präzise und empathische Kundeninteraktionen. Von der Implementierung innerhalb weniger Wochen bis hin zu planbarer, ergebnisbasierter Preisgestaltung unterstützen wir Unternehmen dabei, ihre Servicekapazitäten flexibel zu skalieren und definierte Leistungsziele zuverlässig zu erreichen. Mit über 300 Mitarbeitenden an den Standorten München, Halle (Saale), Berlin, Prag, Sofia und Miami unterstützt yoummday Unternehmen vom Startup bis zum DAX-Konzern.

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Cision

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