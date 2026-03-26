EU und US-Gerichte gehen gegen US-Plattformen wegen mangelndem Jugendschutz vor

- von Andreas Rinke ⁠und Hakan Ersen und Dawn Chmielewski

Berlin/Los Angeles/Frankfurt, 26. Mrz (Reuters) - Die US-Internetkonzerne geraten sowohl in den USA als auch in der EU verstärkt unter Druck von Gerichten und der Politik: Alphabet und Meta sind in einem wegweisenden Prozess zu Schadenersatz in Millionenhöhe verurteilt worden, weil sie nichts dagegen unternommen hätten, dass Jugendliche von sozialen Medien abhängig werden. Die EU-Kommission wiederum nahm wegen des Vorwurfs der Missachtung des Jugendschutzes Ermittlungen gegen den Snapchat-Betreiber Snap auf - was in Deutschland etwa die mecklenburgische Ministerpräsidentin Manuela Schwesig begrüßte. Kanzler Friedrich Merz äußerte sich allerdings bestürzt, dass das Europäische Parlament (EP) ‌am Donnerstag die Verlängerung der sogenannten Child-Sex-Abuse-Verordnung verweigerte, die regelt, dass Plattformen Hinweise auf sexuellen Kindesmissbrauch an die Behörden melden können.

Seit Monaten wird weltweit über eine stärkere Regulierung der sozialen Plattformen aus den USA und China diskutiert. Australien hat bereits ein Verbot der Social-Media-Nutzung für Kinder und Jugendliche erlassen. In Deutschland wird ein solches ⁠Verbot von CDU und SPD ⁠sowie den meisten Ministerpräsidenten unterstützt. Eine entsprechende gesetzliche Regelung soll noch 2026 kommen. Hintergrund ist vor allem der Jugend- und Gesundheitsschutz.

Genau deshalb gelten die neuen Gerichtsurteile in den USA als wegweisend. In einem Fall sprachen die Geschworenen einer Klägerin einschließlich Strafzahlungen 4,2 Millionen Dollar von Meta und 1,8 Millionen Dollar von der Google-Mutter Alphabet zu. Der Fall dreht sich um eine 20-jährige Frau, die nach eigenen Angaben in jungen Jahren wegen des fesselnden Designs der Apps süchtig nach YouTube und Instagram wurde. Die Geschworenen sahen es als erwiesen an, dass die Unternehmen bei der Entwicklung fahrlässig gehandelt und nicht vor den Gefahren gewarnt hätten. Das Urteil könnte die Branche zwingen, ihre Verteidigungsstrategien bei Klagen wegen ‌mangelnder Sicherheit für die Nutzer grundlegend zu überdenken.

Wenige Tage zuvor hatte ein anderes Gericht Meta eine 375 ‌Millionen Dollar schwere Strafe auferlegt. Der dortigen Klage zufolge täusche der Konzern Nutzer über die Sicherheitsmechanismen von Facebook, Instagram und WhatsApp und begünstige die sexuelle Ausbeutung von Kindern. "Wir sind wahrscheinlich an einem 'Zigaretten-Moment' angekommen", sagte der deutsche, auf Internetrecht spezialisierte Anwalt Chan-jo Jun. Die Schädlichkeit von sozialen Medien werde zunehmend anerkannt. Langsam setze sich die Erkenntnis durch, dass die Branche einen strengeren gesetzlichen Rahmen benötige.

In ⁠den USA verlagert sich die Auseinandersetzung zunehmend auf Gerichte und Bundesstaaten, weil der US-Kongress bislang keine umfassenden Gesetze zur Regulierung verabschiedet hat. Mindestens 20 US-Staaten haben im Jahr 2025 Gesetze ‌zur Nutzung sozialer Medien durch Minderjährige erlassen. Gleichzeitig sind bei diversen Gerichten mehr als 2400 ⁠Verfahren wegen der Suchtgefahr von TikTok, Instagram & Co anhängig.

Die Plattformbetreiber wehren sich gegen die Vorwürfe. Meta prüfe rechtliche Schritte, teilte der in Kalifornien ansässige Konzern mit. Google plane, in Berufung zu gehen, sagte Unternehmenssprecher José Castañeda. Beide Unternehmen betonten, sie hätten Maßnahmen zum Schutz Jugendlicher ergriffen.

DRUCK IN EUROPA UND DEUTSCHLAND

Die EU-Kommission leitete Ermittlungen gegen die US-Firma Snap ein, weil diese den Jugendschutz missachte und den Verkauf illegaler Waren ermögliche. "Snapchat scheint zu verkennen, dass der Digital Services ‌Act (DSA) hohe Sicherheitsstandards für alle Nutzer vorschreibt", sagte die für Technologie zuständige EU-Kommissarin Henna Virkkunen. Die ⁠EU wirft der Plattform vor, Minderjährige nicht ausreichend vor Kontaktaufnahme durch Erwachsene ⁠und möglicher sexueller Ausbeutung zu schützen.

Das Digitalministerium begrüßte den Schritt der EU-Kommission ebenso wie der Leiter des Digital Services Coordinators in der Bundesnetzagentur. "Wir unterstützen, dass die Kommission diese Regeln entschlossen durchsetzt und dabei von allen ihr zur Verfügung stehenden Mitteln Gebrauch macht", teilte ein Sprecher des Digitalministeriums in Berlin mit. "Viele Bundesländer vertreten die Meinung, dass die Plattformen stärker reguliert werden müssen, dass wir ein Social-Media-Verbot brauchen", sagte Ministerpräsidentin Schwesig.

EMPÖRUNG ÜBER EUROPÄISCHES PARLAMENT

Merz kritisierte das EP dafür, dass es die Verordnung über den Schutz von Kindern gegen sexuellen Missbrauch nicht verlängerte. Er sei enttäuscht, sagte er in Berlin. "Dies ist ein schwerer Rückschlag für den Schutz unserer Kinder." Das Bundeskabinett solle nun im Sommer eine nationale Lösung beschließen.

Deutschland hatte sich nach Angaben von Digitalminister Kaesten Wildberger in der EU für eine Verlängerung der bisherigen Regelung eingesetzt, damit Plattformen weiter Hinweise auf sexuellen Kindesmissbrauch an die Behörden melden können. "Es ist für mich schwer zu verstehen, dass häufig gerade diejenigen, die zu Recht ein konsequentes Vorgehen gegen digitale Gewalt einfordern, ⁠nun gegen Maßnahmen stimmen, die unsere Kinder schützen und die Verbreitung von Missbrauchsdarstellungen bekämpfen", sagte der CDU-Politiker der Nachrichtenagentur Reuters. "Wenn wir die Täter im Netz wirklich konsequent ermitteln und stoppen wollen, müssen wir unseren Strafverfolgungsbehörden auch die notwendigen Instrumente an die Hand geben."

(Redigiert von Scot W. StevensonBei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für ‌Unternehmen und Märkte).)