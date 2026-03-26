EU-US-Zollabkommen nimmt nächste Hürde im Europäischen Parlament

Brüssel/Berlin, 26. ⁠Mrz (Reuters) - Die EU hat einen weiteren Schritt zur Verabschiedung des Zollabkommens mit den USA genommen.

Das Europäische Parlament (EP) verabschiedete am Donnerstag mit großer Mehrheit ein Gesetz, das die bereits 2025 ausgehandelten Zollbestimmungen umsetzt - allerdings mit etlichen neuen Sicherheitsklauseln. Die US-Vertretung in Brüssel begrüßte ‌den Beschluss ebenso wie deutsche Wirtschaftsverbände wie der BDI oder der Maschinenbauverband VDMA. US-Präsident Donald Trump hatte mit der Kürzung von LNG-Erdgas-Lieferungen nach Europa gedroht, ⁠wenn das ⁠Abkommen nicht umgesetzt werde.

Im EP gab es 417 Ja-Stimmen, 154 Nein-Stimmen und 71 Enthaltungen. Das Gesetz zur Umsetzung des Handelsabkommens ist aber mit Sicherheitsvorkehrungen für den Fall versehen, dass die US-Regierung ihre Zusagen aus dem vergangenen Jahr nicht einhalten sollte. Künftig sollen US-Waren zollfrei auf den EU-Binnenmarkt kommen, Agrarprodukte zudem leichter ‌eingeführt werden. Im Gegenzug soll für die Einfuhr ‌von EU-Gütern in die USA ein 15-prozentiger Zollsatz erhoben werden. Allerdings gelten für Stahl- und Aluminiumprodukte immer noch deutlich höhere Sätze.

Mit der Abstimmung ist der Prozess noch nicht am ⁠Ende. Vertreter des Parlaments und der EU-Regierungen werden nun die endgültigen Texte aushandeln, ‌bevor die EU-Abgeordneten voraussichtlich erst im April ⁠oder Mai abschließend zustimmen sollen.

Die Grünen im EP verwiesen darauf, dass zu den Schutzklauseln nun gehöre, dass Zollsenkungen schnell wieder zurückgenommen werden können, wenn Trump neue Zölle erlassen und sich nicht an die 15 Prozent Einfuhrzoll ‌halten sollte oder aber europäische Sicherheitsinteressen ⁠wie etwa im Fall Grönland gefährdet ⁠sind. Das Abkommen soll zudem für eine Dauer von zwei Jahren gelten.

Den USA soll zudem eine Frist von sechs Monaten gesetzt werden, um Zölle auf insgesamt 407 Stahl- und Aluminiumprodukte – die aktuell 50 Prozent betragen – wieder zu senken. Ändern die USA dies nicht, soll die EU ihrerseits die Zölle für diese Produkte anheben. "Insbesondere im Stahl- und Aluminiumbereich ist eine nachhaltige, langfristige Lösung unerlässlich - sowohl für die Wettbewerbsfähigkeit der deutschen und europäischen als auch der US-amerikanischen Industrie", forderte auch der ⁠BDI.

(Bericht von Philip Blenkinsop, Andreas Rinke; redigiert von Philipp Krach. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen ‌und Märkte).)