Diese Unternehmen bringen heute Zahlen

Geschäfts- und Quartalsberichte heute, 26.03.2026

onvista · Uhr
RüstungWasserstoffErneuerbare Energien

Diese Unternehmen veröffentlichen heute, am 26. März 2026, ihre Geschäftszahlen. Alle Veröffentlichungen kompakt in einer Übersicht.

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Quelle: Chutima Chaochaiya/ Shutterstock

Bitte beachte, dass der Begriff „Quartal“ sich immer auf das Geschäftsjahr des Unternehmens bezieht, und nicht auf das Kalenderjahr.

Die beliebtesten Aktien, die heute Zahlen liefern

UnternehmenFinanzbericht
BayWa (vinkuliert)Bericht Geschäftsjahr 2025
Delivery HeroBericht Geschäftsjahr 2025
DeutzBericht Geschäftsjahr 2025
Eckert & ZieglerBericht Geschäftsjahr 2025
Hapag-LloydBericht Geschäftsjahr 2025
KontronBericht Geschäftsjahr 2025
KSB VzBericht Geschäftsjahr 2025
LPKF LaserBericht Geschäftsjahr 2025
PORRBericht Geschäftsjahr 2025
Porsche Automobil HoldingBericht Geschäftsjahr 2025
ProSiebenSat.1 MediaBericht Geschäftsjahr 2025
SFC EnergyBericht Geschäftsjahr 2025
SMA SolarBericht Geschäftsjahr 2025
Vulcan Energy ResourcesBericht Geschäftsjahr 2025
Weichai PowerBericht Geschäftsjahr 2025

Alle Termine findest du in unserem Finanzkalender.

EinstellungenAktueller KursPerf. akt.
Perf. 1 Jahr
Chart
1 Jahr
Einstellungen
Deutz
Kontron
Porsche Automobil Holding
SMA Solar
Delivery Hero
Vulcan Energy Resources
Hapag-Lloyd
SFC Energy
Eckert & Ziegler
BayWa
ProSiebenSat.1 Media
PORR
LPKF Laser
KSB Vz
Weichai Power

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