FT: OpenAI legt Pläne für Erotik-Chatbot auf Eis
26. Mrz (Reuters) - Das KI-Unternehmen OpenAI hat einem Medienbericht zufolge die Pläne für einen Erotik-Chatbot für unbestimmte Zeit auf Eis gelegt.
Das Unternehmen wolle sich stattdessen auf seine Kernprodukte konzentrieren, berichtete die Zeitung "Financial Times" am Donnerstag unter Berufung auf mit der Angelegenheit vertraute Personen. Dem Bericht zufolge hatten Mitarbeiter und Investoren Bedenken hinsichtlich der gesellschaftlichen Auswirkungen von sexualisierten KI-Inhalten geäußert. Eine Stellungnahme von OpenAI zu dem Bericht lag zunächst nicht vor. OpenAI hatte im Herbst angekündigt, auf seiner KI-Plattform ChatGPT Inhalte für Erwachsene zulassen zu wollen.
OpenAI hatte am Dienstag überraschend mitgeteilt, die Entwicklung seiner umstrittenen KI-Video-App Sora einzustellen und sich auf andere Forschungsbereiche konzentrieren zu wollen. Mit der App konnten Nutzer durch einfache Sprachbefehle täuschend echt aussehende KI-Videos erstellen.
(Bericht von Akash Sriram in Bangalore, geschrieben von Anneli Palmen, redigiert von Olaf Brenner. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und Märkte).)