FT: OpenAI legt Pläne für Erotik-Chatbot auf Eis

26. ⁠Mrz (Reuters) - Das KI-Unternehmen OpenAI hat einem Medienbericht zufolge die Pläne für einen Erotik-Chatbot für unbestimmte Zeit auf Eis gelegt.

Das ‌Unternehmen wolle sich stattdessen auf seine Kernprodukte konzentrieren, berichtete die Zeitung "Financial Times" ⁠am ⁠Donnerstag unter Berufung auf mit der Angelegenheit vertraute Personen. Dem Bericht zufolge hatten Mitarbeiter und Investoren Bedenken hinsichtlich der gesellschaftlichen Auswirkungen von ‌sexualisierten KI-Inhalten geäußert. Eine ‌Stellungnahme von OpenAI zu dem Bericht lag zunächst nicht vor. OpenAI hatte ⁠im Herbst angekündigt, auf seiner KI-Plattform ChatGPT ‌Inhalte für Erwachsene ⁠zulassen zu wollen.

OpenAI hatte am Dienstag überraschend mitgeteilt, die Entwicklung seiner umstrittenen KI-Video-App Sora einzustellen und ‌sich auf ⁠andere Forschungsbereiche konzentrieren zu ⁠wollen. Mit der App konnten Nutzer durch einfache Sprachbefehle täuschend echt aussehende KI-Videos erstellen.

(Bericht von Akash Sriram in Bangalore, geschrieben von Anneli Palmen, redigiert von Olaf Brenner. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte ⁠an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte).)