Großbritannien zahlt höchste Rendite für Staatsanleihe seit 1998

London, 26. ⁠Mrz (Reuters) - Der Iran-Krieg treibt die Renditen für neue britische Staatsanleihen auf den höchsten Stand seit mehr als 25 Jahren. Bei einer Auktion am Donnerstag ‌lag die durchschnittliche Rendite für eine 30-jährige Referenzanleihe bei 5,517 Prozent. Dies ist der höchste Wert ⁠für eine ⁠solche Anleihe seit Mai 1998. Die für das Schuldenmanagement zuständige Behörde verkaufte Papiere im Wert von 300 Millionen Pfund. Die Nachfrage entsprach mit dem 3,84-fachen des angebotenen Volumens nach Angaben der ‌Behörde dem Durchschnitt der vergangenen ‌zwölf Monate.

Britische Staatsanleihen, auch Gilts genannt, sind stärker unter Druck geraten als die Papiere anderer großer Volkswirtschaften. ⁠Dies liegt an der hohen Abhängigkeit Großbritanniens von ‌importiertem Erdgas und einer hartnäckig ⁠hohen Inflation. Zunächst konzentrierte sich der Ausverkauf auf kurzlaufende Anleihen, da die Anleger auf Zinserhöhungen der Bank of England setzten. Zunehmend ‌belasten jedoch Sorgen über ⁠eine kostspielige staatliche Reaktion auf ⁠die hohen Energiepreise auch die langlaufenden Anleihen. Die höheren Zinskosten wiederum schränken den Spielraum der britischen Finanzministerin Rachel Reeves ein.

Die Rendite der 30-jährigen Anleihe ist allein im März um bislang 0,50 Prozentpunkte gestiegen. Dies ist der größte monatliche Anstieg seit Dezember 2022.

(Bericht von Andy Bruce, ⁠geschrieben Rene Wagner, redigiert von Philipp Krach. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter ‌berlin.newsroom@thomsonreuters.com)