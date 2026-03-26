H&M kann mit seiner Mode punkten und schneidet besser ab als erwartet

Stockholm, ⁠26. Mrz (Reuters) - Der Modehändler H&M hat mit seiner neuen Frühjahrskollektion bei den Kunden gepunktet und so zum Jahresauftakt mehr verdient als erwartet. Der operative ‌Gewinn stieg im ersten Geschäftsquartal von Dezember bis Februar auf 1,51 Milliarden Kronen (rund 140 Millionen Euro), ⁠wie ⁠die Nummer zwei der Branche hinter der Zara-Mutter Inditex am Donnerstag mitteilte. Analysten hatten im Schnitt lediglich mit 1,39 Milliarden Kronen gerechnet. "Gegen Ende des Quartals haben unsere gut ankommenden Frühjahrskollektionen ‌zu einem positiven Verkaufstrend beigetragen, ‌der sich auch im März fortsetzte", sagte Vorstandschef Daniel Erver.

Für März stellte Erver ein währungsbereinigtes Umsatzplus ⁠von einem Prozent in Aussicht, nachdem die Erlöse ‌im gesamten Berichtsquartal organisch ⁠noch um ein Prozent gesunken waren. Die Entwicklungen im Nahen Osten und deren Auswirkungen auf den Welthandel beobachte das Unternehmen genau. ‌Dank einer flexiblen ⁠Lieferkette und eines geringen Anteils ⁠an Luftfracht sei man jedoch in der Lage, den Warenfluss an veränderte Bedingungen anzupassen. Die Märkte im Nahen Osten machten nur einen kleinen Teil des Gesamtumsatzes aus, hieß es weiter.

(Bericht von Greta Rosen Fondahn, geschrieben von Anneli Palmen, redigiert von Olaf Brenner. Bei Rückfragen ⁠wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte).)